Coveo annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale 2023

Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le premier trimestre ont crû de 47% par rapport à l’année précédente à 24,0 M$US.

Le total des revenus pour le premier trimestre a augmenté de 45% par rapport à l’année précédente à 26,5 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 49% à 84,4 M$US en date du 30 juin 2022

Coveo accueillera sa première journée des marchés financiers le 17 novembre 2022

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et le marchandisage à travers les expériences numériques, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année fiscale 2023 clos le 30 juin 2022.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent la forte demande que nous voyons pour notre plateforme alimentée par l’IA et l’élan que nous continuons de créer après un exercice record pour l’année fiscale 2022. » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Malgré un environnement macro-économique difficile, nous croyons que la transformation numérique reste une priorité pour les entreprises du monde entier et les solutions de Coveo aident ces entreprises à offrir des expériences pertinentes qui optimisent leur performance financière. Nous nous tournerons vers cette demande de nos clients pour stimuler la croissance des revenus tout en continuant à accroître notre efficacité opérationnelle grâce à nos excellents paramètres économiques. »

Faits saillants financiers pour le premier trimestre de l’année fiscale 2023

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 juin 2021, sauf sur indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 47% pour atteindre 24,0 M$ comparativement à 16,3 M$.

Le total des revenus était à 26,5 M$, une augmentation de 45% comparativement à 18,2 M$.

La portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS était de

84,4 M$, soit une augmentation de 49% comparativement à 56,7 M$.

84,4 M$, soit une augmentation de 49% comparativement à 56,7 M$. Le pourcentage de marge brute était de 75%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute des produits était de 80%, en ligne avec l’année précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 1) était de 76%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée ( 1 ) était de 81%, en augmentation de 1%.

était de 76%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 81%, en augmentation de 1%. Une perte d’exploitation de 13,3 M$ et une perte d’exploitation ajustée ( 2) de 7,4 M$.

de 7,4 M$. Une perte nette de 12,5 M$, comparée à un bénéfice net de 73,2 M$. Le bénéfice net lors du premier trimestre de l’année fiscale 2022 a été impactée par un gain hors trésorerie de

69,5 M$ et un recouvrement d’impôt afférents de 16,3 M$. Ces deux éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne (« PAPE »).

69,5 M$ et un recouvrement d’impôt afférents de 16,3 M$. Ces deux éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne (« PAPE »). Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation se sont établis à 1,4 M$, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 217,7 M$ au 30 juin 2022.

Faits saillants opérationnels pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022

Au 30 juin 2022, notre taux d’expansion net s’est élevé à 112%.

Reconnaissance comme le partenaire Salesforce Commerce cloud de l’année pour le « Early Salesforce Commerce Win 2022 » et « Best Personnalization 2022 ». Coveo a reçu ce prix pour sa performance en tant que partenaire de commerce de transformation numérique au sein de l’écosystème Salesforce, compte tenu du nombre de nouveaux clients et de la croissance globale.

» et « ». Coveo a reçu ce prix pour sa performance en tant que partenaire de commerce de transformation numérique au sein de l’écosystème Salesforce, compte tenu du nombre de nouveaux clients et de la croissance globale. Lancement de nouvelles fonctionnalités de recommandations décisionnelles permettant le déploiement de stratégies explicites et plus précises pour des audiences spécifiques et facilitant les déploiements globaux ainsi que les configurations multi-régions. Ces améliorations aideront à générer plus d'engagement de la part des marchandiseurs ainsi qu'à augmenter les revenus générés par le « Coveo Merchandising Hub ».

Introduction de sources SAP Commerce natives pour simplifier la gestion de catalogues complexes. Cette nouvelle source de données facilite considérablement le déploiement de Coveo à même SAP Commerce Cloud et permet le traitement de toutes les données d’un catalogue par nos algorithmes d’apprentissage automatique.

Lancement de l’expérience « Simpler Builder » pour les pages de recherche hébergées. Ce nouvel outil, sans code, permet à tout utilisateur de créer et de partager facilement des pages de recherche « Coveo Atomic » (la bibliothèque de composants Web de Coveo) de nouvelle génération avec des menus simples et des options de configuration.

Annonce d’une nouvelle gamme de fonctionnalités pour aider les employés au service à la clientèle à offrir des expériences client personnalisées, y compris une nouvelle bibliothèque pour « Coveo Quantic » (la bibliothèque de composants Web « Lightning » de Coveo), des modèles guidés pour les flux de soumission de cas, des actions utilisateur améliorées et une visibilité sur les modèles d’apprentissage automatique Coveo dans la console d’administration.

Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS, un total des revenus, une perte d’exploitation ajustée et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

Trimestre se terminant le 30 septembre 2022 Exercice se terminant le 31 mars 2023 Revenus tirés des abonnements SaaS 24,4 M$ – 24,9 M$ 101,5 M$ – 103,0 M$ Total des revenus 26,6 M$ – 27,1 M$ 110,0M$ – 111,5 M$ Perte d’exploitation ajustée(2) 6,5 M$ – 7,5 M$ 31,5 M$ – 33,5 M$ Actions moyennes pondérées en circulation 104,0 M – 104,5 M 104,0 M – 105,0 M

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières données ci-dessus.

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

(1) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

(2) La perte d’exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 1er trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17:00 heure de l’Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022. L’appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.

Date: Lundi, le 8 août 2022 Heure: 17 h (HE) Numéro d’appel: Canada/US: 1-888-664-6392 Code de confirmation: 92794107 Webdiffusion en direct: ir.coveo.com dans la section “News & Events”

Journée des marchés financiers – 17 novembre 2022

Coveo tiendra sa première journée des marchés financiers le jeudi 17 novembre 2022 au TMX Market Centre à Toronto. Au cours de cet événement hybride d’une demi-journée commençant à 8:30 (HE), les membres de l’équipe de direction présenteront la plateforme de pertinence alimentée par l’IA différencié de la société, la stratégie de croissance et les réussites de clients, en plus d’autres sujets.

L’événement est limité à la communauté des analystes financiers et aux investisseurs institutionnels. La capacité est limitée et les participants seront inscrits selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire à l’avance et recevoir des mises à jour jusqu’à la date de l’événement, veuillez visiter la page suivante : www.coveo.com/en/resources/events/capital-markets-day.

L’événement sera enregistré en direct avec une rediffusion et des documents de présentation seront disponibles sur ir.coveo.com.

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) Les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées»; et (v) Le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées». Ces mesures et ratios financiers ne sont reconnus par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures et ratios financiers sont plutôt fournis à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction.

Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion intérimaire daté du 8 août 2022 (le « rapport gestion »), lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d’information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Le présent communiqué de presse réfère également aux revenus tirés des abonnements SaaS, au taux d’expansion net et à la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS, lesquelles sont des métriques opérationnelles utilisées dans l’industrie de la société. Veuillez-vous reporter à la rubrique « indicateurs de performance clés » de notre rapport de gestion pour une description de ces métriques.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l’« information prospective »), incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois se terminant le 30 septembre 2022 et les douze mois se terminant le 31 mars 2023. Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans ce communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir de nouveaux clients, tant à l’échelle locale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; et les liquidités disponibles aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant aux débouchés et de nos prévisions de croissance; notre succès à repérer et à évaluer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, et à les financer et à les intégrer, et notre capacité à exécuter nos plans d’expansion. De plus, l’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourrait faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, ceux qui sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de l’entreprise disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats actuels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information puisque les résultats réels pourraient différer de ceux présentés dans l’information prospective, qui n’est valable qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif qui change rapidement. Même si nous avons tenté d'identifier les facteurs de risque important qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés auprès des ACVM de temps à autre. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent rapport et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, afin de servir chaque personne selon ses attentes, et que l’application de l’intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence alimentée par l’intelligence artificielle dans l’industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu’en accroissant l’accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d’entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et sont soutenues par un vaste réseau de partenaires d’implantation et d’intégrateurs de systèmes à travers le monde.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et données par action, non-audités)





Trois mois clos les

30 juin En milliers de dollars américains, sauf les données par action



2022 2021 $ $ Revenus Abonnements SaaS 24 003 16 316 Licences autogérées et services de maintenance 324 714 Revenus de produits 24 327 17 030 Services professionnels 2 135 1 194 Total des revenus 26 462 18 224 Coût des revenus Produits 4 758 3 398 Services professionnels 1 977 958 Total du coût des revenus 6 735 4 356 Marge brute 19 727 13 868 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 14 561 10 873 Frais de recherche et de développement de produits 9 132 4 842 Frais généraux et administratifs 7 093 4 146 Amortissement des immobilisations corporelles 692 649 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 161 26 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 397 383 Total des charges d'exploitation 33 036 20 919 Perte d'exploitation (13 309 ) (7 051 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables - composante droits de conversion - (69 476 ) Charges financières nettes (399 ) 4 804 Perte de change (500 ) 433 Bénéfice (perte) avant charge (recouvrement) d'impôt (12 410 ) 57 188 Charge (recouvrement) d'impôt 109 (16 048 ) Bénéfice (perte) net (12 519 ) 73 236 Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés aux états du résultat net Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation (8 602 ) (16 074 ) Bénéfice (perte) net (21 121 ) 57 162 Bénéfice (perte) net par action De base (0,12 ) 3,27 Dilué (0,12 ) (0,08 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base 103 829 091 22 365 663 Diluée 103 829 091 93 765 676

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :

Trois mois clos les

30 juin 2022 2021 $ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes Coût des revenus – produits 182 46 Coût des revenus – services professionnels 144 31 Frais de vente et de commercialisation 1 531 218 Frais de recherche et de développement de produits 1 433 199 Frais généraux et administratifs 1 185 210 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes 4 475 704

Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant rapproche la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation pour les périodes indiquées :

Trois mois clos les

30 juin 2022 2021 $ $ Perte d'exploitation (13 309 ) (7 051 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 4 475 704 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 160 - Rémunération liée aux acquisitions3 211 121 Dons de bienfaisance 46 31 Perte d’exploitation ajustée (7 417 ) (6 195 )

Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises, unités d'actions incessibles et aux autres attributions aux termes des régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. Cette charge représente l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l’acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles. Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions de Tooso, Inc. et Qubit. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.





Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Trois mois clos les

30 juin 2022 2021 $ $ Total des revenus 26 462 18 224 Marge brute 19 727 13 868 % de marge brute 75 % 76 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 326 77 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 81 - Marge brute ajustée 20 134 13 945 % de marge brute ajustée 76 % 77 % Revenus de produits 24 327 17 030 Coûts des revenus de produits 4 758 3 398 Marge brute de produits 19 569 13 632 % de marge brute de produits 80 % 80 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 182 46 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 60 - Marge brute de produits ajustée 19 811 13 678 % de marge brute de produits ajustée 81 % 80 % Revenus de services professionnels 2 135 1 194 Coûts des revenus de services professionnels 1 977 958 Marge brute de services professionnels 158 236 % de marge brute de services professionnels 7 % 20 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 144 31 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 21 - Marge brute de services professionnels ajustée 323 267 % de marge brute de services professionnels ajustée 15 % 22 %

Réconciliation des mesures de charges d’exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d’exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Trois mois clos les

30 juin 2022 2021 $ $ Frais de vente et de commercialisation 14 561 10 873 % de frais de vente et de commercialisation 55 % 60 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 531 218 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 34 - Frais de vente et de commercialisation ajustés 12 996 10 655 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 49 % 58 % Frais de recherche et de développement de produits 9 132 4 842 % de frais de recherche et de développement de produits 35 % 27 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 433 199 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 88 121 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 611 4 522 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 29 % 25 % Frais généraux et administratifs 7 093 4 146 % de frais généraux et administratifs 27 % 23 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 185 210 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 8 - Moins : Dons de bienfaisance 46 31 Frais généraux et administratifs ajustés 5 854 3 905 % de frais généraux et administratifs ajustés 22 % 21 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non-audités)

30 juin

2022 31 mars

2022 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 217 668 223 072 Créances clients et autres débiteurs 19 896 25 476 Crédits d’impôt remboursables 6 020 10 443 Frais payés d’avance 5 560 5 861 249 144 264 852 Actifs non courants Coûts acquisition de contrats 10 760 10 858 Immobilisations corporelles 7 989 8 704 Immobilisations incorporelles 18 262 20 605 Actifs au titre des droits d’utilisation 8 777 9 255 Actifs d’impôt différé 4 357 4 616 Goodwill 25 386 26 610 Total de l’actif 324 675 345 500 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 20 585 22 910 Partie courante des revenus différés 47 710 49 879 Partie courante des obligations locatives 1 868 1 916 70 163 74 705 Passifs non courants Revenus différés 319 513 Obligations locatives 10 559 11 169 Passifs d’impôt différé 3 232 3 677 Total du passif 84 273 90 064 Capitaux propres Capital-actions 860 774 859 944 Surplus d’apport 20 552 15 295 Déficit (604 775 ) (592 256 ) Cumul des autres éléments du résultat global (36 149 ) (27 547 ) Total des capitaux propres 240 402 255 436 Total du passif et des capitaux propres 324 675 345 500

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Trois mois terminés le 30 juin

2022 2021 $ $ Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d’exploitation Bénéfice (perte) net (12 519 ) 73 236 Éléments sans incidence sur la trésorerie Amortissement des coûts d’acquisition de contrats 1 077 887 Amortissement des immobilisations corporelles 692 649 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 161 26 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 397 383 Accroissement des intérêts - 4 556 Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion - (69 476 ) Paiements fondés sur des actions 5 796 704 Intérêts sur les obligations locatives 170 191 Variation de la juste valeur des placements à court terme - 52 Variation des actifs et des passifs d’impôt différé 83 (16 075 ) Perte (profit) de change latente (500 ) 337 Variation des éléments hors trésorerie du fond de roulement 5 048 (1 989 ) 1 405 (6 519 ) Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d’investissement Produit de la cession de placements à court terme - 13 845 Entrées immobilisations corporelles (527 ) (368 ) Entrées immobilisations incorporelles (5 ) (226 ) (532 ) 13 251 Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités de financement Produit de l’exercice d’options sur actions 291 63 Paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus (633 ) (527 ) (342 ) (464 ) Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (5 935 ) 97 Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (5 404 ) 6 365 Trésorerie et équivalents de trésorerie – début de la période 223 072 55 399 Trésorerie et équivalents de trésorerie – fin de la période 217 668 61 764