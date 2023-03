Coveo annonce une première dans l'industrie avec sa nouvelle fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes à même sa plateforme d'IA Coveo Relevance Cloudᴹᶜ

La nouvelle fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes, alimentée par la plateforme d’IA de Coveo et les grands modèles de langage (LLMs), résoudra les principaux défis des applications GPT au sein de la grande entreprise

MONTREAL et SAN FRANCISCO, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), une plateforme d’IA spécialement conçue pour rendre chaque expérience numérique agréable, personnalisée, pertinente et profitable, annonce aujourd’hui la Génération de Réponses Pertinentes, une nouvelle fonctionnalité de génération de réponse par IA générative qui s'appuie sur les capacités d'indexation, de recherche et de pertinence unifiées et sécurisées de la plateforme d'IA de Coveo, en combinant maintenant aussi les Grands Modèles de Langage (LLMs). Cela rend la génération de réponses, utilisant de grands modèles de langage, accessible pour les entreprises pour lesquelles la sécurité, la confidentialité, les sources de vérité en temps réel, la pertinence et la factualité sont des impératifs clés.



"Les grands modèles de langage (LLMs) tels que ChatGPT et autres ont pris le monde d'assaut. Malgré leurs défauts actuels pour une utilisation en entreprise (désinformation, hallucinations, absence de personnalisation, coûts de formation élevés, manque de confidentialité et de sécurité, éthique douteuse, entre autres), nous prévoyons que la demande de réponses aux questions par IA générative deviendra omniprésente dans chaque expérience numérique, y compris dans le commerce et le service à la clientèle. Dans la grande entreprise, nous croyons que la recherche et la génération de réponses aux questions doivent être intégrées, cohérentes, basées sur les sources actuelles de vérité dans le respect de la sécurité et de la vie privée, tout en fournissant des réponses pertinentes à chaque fois" a déclaré Laurent Simoneau, Président, CTO et Co-Fondateur de Coveo. "Nous sommes confiants que Coveo est dans une position unique pour tirer profit de notre expertise inégalée en IA et de notre capacité à construire sur la puissance de notre plateforme pour rendre ces capacités LLM prêtes pour la grande entreprise."

Coveo expérimente et utilise déjà les LLMs depuis quelques années avec des capacités telles que la classification des cas et la réponse aux questions par le biais d'extraits intelligents (smart snippets).

La nouvelle fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes, au sein même de la plateforme d'IA Coveo, sera disponible cet été pour les clients avec des cas d'utilisation de service clients en libre-service, suivi par d'autres cas d'utilisation dans le service à la clientèle, le commerce, les sites Web et la recherche en milieu de travail. Coveo exploitera plusieurs grands modèles de langage (LLMs), en fonction du cas d'utilisation, pour fournir la meilleure réponse. La Génération de Réponses Pertinentes combinera les grands modèles de langage (LLMs) avec sa propre technologie puissante de recherche d'entreprise et de pertinence en utilisant des stratégies telles que le ‘Retrieval Augmented Generation (RAG)’.

Par exemple, dans un cas d'utilisation en libre-service, Coveo crée déjà un index unifié de tous les documents de service à la clientèle et de connaissances au sein d'une entreprise, peu importe où ils se trouvent, et les garde à jour, sécurisés et privés. Lorsqu'un utilisateur spécifique cherche une réponse, il cherchera dans cet index unifié, avec la sécurité à laquelle cet utilisateur a accès, et Coveo retournera le contenu le plus pertinent pour le contexte de cet utilisateur. La Génération de Réponses Pertinentes utilisera alors un modèle LLM pour résumer ce corpus de contenu pertinent afin de créer une réponse personnalisée, en respectant la confidentialité et la sécurité de l'entreprise, et en fournissant des citations aux documents originaux pour fournir la source de vérité, deux impératifs clés pour l'utilisation en entreprise.

" Chez Coveo, nous avons compris il y a longtemps qu'il y aurait un virage des expériences de recherche traditionnelles vers des expériences numériques alimentées par l'IA, et c'est pourquoi nous investissons dans la technologie de l'IA depuis plus d'une décennie ", a déclaré Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction. " Nous avons construit une plateforme d'IA leader sur le marché, le Coveo Relevance CloudMC, en travaillant en étroite collaboration avec plus de 625 entreprises de premier plan à travers le monde, en construisant des modèles d'IA sur des ensembles de données massifs et complexes pour être les pionniers du changement de paradigme entre la recherche traditionnelle et les expériences d'IA (réponses, recommandations, personnalisation 1:1, etc.). Nous croyons fermement que la Génération de Réponses Pertinentes pourra résoudre des défis clés pour les entreprises et aideront nos clients à améliorer la satisfaction de leurs clients et de leurs employés, à réduire leurs coûts et à augmenter leurs profits."

La nouvelle fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo sera discutée lors de Coveo Relevance 360o, un événement virtuel de 60 minutes qui aura lieu le 23 mars. Pour réserver votre place : https://get.coveo.com/relevance360/

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l’amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

