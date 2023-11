Coveo Solutions Inc. est une entreprise canadienne qui fournit une plateforme de pertinence alimentée par l'intelligence artificielle (IA). Sa plateforme multi-locataire native de logiciel en tant que service (SaaS) injecte des solutions de recherche, de recommandation et de personnalisation dans les expériences numériques. Elle fournit des solutions pour le commerce électronique, les services, les sites Web et les applications professionnelles. Ses solutions d'IA appliquées permettent aux entreprises de proposer des expériences numériques pertinentes à grande échelle. Sa technologie indexe des quantités massives de données et de contenus provenant d'une variété de sources silencieuses et disparates. Grâce à l'analyse comportementale, à l'apprentissage automatique et à l'apprentissage profond, elle exploite les données pour : comprendre le contexte et fournir des services de recherche, de classement et de navigation ; anticiper les résultats probables et formuler des recommandations afin d'adapter chaque expérience numérique individuelle ; et créer des contenus personnalisés, pour une pertinence à 360 degrés.

Secteur Logiciels