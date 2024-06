Coveo Solutions Inc. est une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS). La société est engagée dans l'intelligence artificielle (IA) appliquée, permettant aux entreprises de personnaliser et de rentabiliser chaque expérience à l'échelle. La plateforme Coveo Relevance Cloud de la société est une plateforme d'IA qui combine la recherche d'IA, les recommandations d'IA, la réponse GenAI, les modèles d'IA et l'analyse. Sa plateforme favorise la personnalisation et l'intelligence du marchandisage dans les expériences numériques à travers le commerce, le service, le site Web et les applications de lieu de travail. Coveo Relevance Cloud est une plateforme SaaS native dans le nuage, multi-locataire, avec interface de programmation d'application (API), qui offre diverses intégrations d'interface utilisateur prêtes à l'emploi, ainsi que Coveo Headless pour des intégrations personnalisées, et un support pour plus de 100+ types de sources via des connecteurs natifs, génériques, et sur mesure. La société sert des clients dans les secteurs de la technologie, des services financiers, de la fabrication, de la santé, des télécommunications et de la vente au détail.

Secteur Logiciels