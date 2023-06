Cover 50, procédure de liquidation terminée

(Alliance News) - Cover 50 Spa a annoncé jeudi que la procédure de liquidation a été achevée en tant que règlement de l'achat et de la vente de toutes les 146 600 actions ordinaires pour lesquelles le droit de retrait a été exercé et qui ont ensuite été entièrement souscrites dans le cadre de l'option et de la préemption.

La couverture 50 reste inchangée à 13,60 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.