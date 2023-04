Donald Trump a été arrêté et inculpé - que se passe-t-il maintenant ?

Mais un éventuel procès pourrait avoir lieu dans plus d'un an. Cela soulève la possibilité que l'ancien président des États-Unis soit confronté à un jury dans une salle d'audience de Manhattan alors qu'il cherche à retourner à la Maison Blanche - ou même après l'élection de novembre 2024.

Après que M. Trump a plaidé non coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux, le juge Juan Merchan a fixé la prochaine audience au 4 décembre.

Les procureurs ont indiqué qu'ils prévoyaient de demander un procès en janvier 2024, tandis que l'équipe juridique de M. Trump a suggéré un procès au printemps 2024.

DANS LA SALLE D'AUDIENCE, SUR LA PISTE DE LA CAMPAGNE

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, il a fallu en moyenne plus de 900 jours à Manhattan pour passer de l'acte d'accusation au verdict du procès, selon les données de la division des services de justice pénale de l'État.

Le cas de M. Trump est loin d'être typique, et ses avocats affirment qu'ils ont l'intention de se battre agressivement avec une avalanche de documents.

Il est donc concevable que le procès dépasse le calendrier proposé par les deux parties et qu'il se rapproche de l'élection présidentielle.

La course à l'investiture républicaine, État par État, est prévue pour le premier semestre 2024. Le parti choisira officiellement un candidat à la mi-2024 pour affronter le candidat démocrate, probablement le président sortant Joe Biden.

S'il est élu, M. Trump n'aura pas le pouvoir de se gracier lui-même des accusations portées contre lui par l'État. Toutefois, le fait de juger un président élu ou un président pour des accusations portées par l'État ouvrirait des voies juridiques inexplorées.

"C'est tellement inédit qu'il m'est difficile de me prononcer", a déclaré Karen Friedman Agnifilo, ancienne procureure de Manhattan. "Je pense que c'est délicat.

Outre l'affaire new-yorkaise, M. Trump fait l'objet d'enquêtes pénales fédérales concernant des allégations selon lesquelles il aurait tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020 et aurait mal géré des documents classifiés. Il fait également l'objet d'une enquête en Géorgie concernant ses tentatives de lutte contre sa défaite de 2020 dans cet État.

LA CONTESTATION DE L'AFFAIRE

Au début de sa carrière dans l'immobilier, en tant que célébrité de la télévision, puis en politique, M. Trump, qui est réputé pour ses litiges, a eu recours à des contre-attaques agressives et à des tactiques de retardement lorsqu'il était confronté à des contestations judiciaires.

M. Trump a accusé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, un élu démocrate, de l'avoir ciblé à des fins politiques et pourrait tenter d'obtenir l'abandon des poursuites pour ce motif.

Il s'est plaint que le juge Merchan ait traité sa société de manière inéquitable lorsqu'il a supervisé un procès pénal pour fraude fiscale l'année dernière.

Mardi matin, M. Trump a déclaré que l'affaire devrait être transférée de Manhattan, ville très démocrate, à Staten Island, une partie plus conservatrice de la ville de New York.

Les avocats de M. Trump devraient déposer une requête démontrant que M. Merchan n'est pas qualifié pour s'occuper de l'affaire. Cette requête serait probablement rejetée, car il n'y a pas de motif de récusation, a déclaré Marc Scholl, ancien procureur adjoint de Manhattan.

De même, toute demande de changement de lieu serait probablement rejetée si longtemps avant le procès, a déclaré M. Scholl.

M. Trump poursuivra probablement d'autres voies, dont certaines pourraient présenter des problèmes juridiques épineux qui prendront du temps à être résolus.

La falsification de documents commerciaux est généralement un délit passible d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement en vertu de la législation de l'État de New York. M. Bragg a élevé ces accusations au rang de crimes, chacun étant passible d'une peine maximale de quatre ans de prison, en soutenant que M. Trump avait falsifié ces documents pour dissimuler des infractions au financement de sa campagne électorale.

L'utilisation de la loi électorale de l'État de cette manière - et dans une affaire impliquant un candidat fédéral et non un candidat de l'État - est une théorie juridique qui n'a pas été testée, selon les experts juridiques, et les avocats de M. Trump ne manqueront pas de la contester.

M. Trump pourrait également contester le fait que le délai de prescription - cinq ans en l'occurrence - aurait dû s'écouler. Ce délai a été prolongé en raison des disruptifs causés par la pandémie de COVID-19.

Selon la loi new-yorkaise, le délai de prescription peut également être prolongé si le défendeur a été hors de l'État, mais M. Trump pourrait faire valoir que le fait d'avoir été président des États-Unis ne devrait pas s'appliquer.

"C'est une affaire de rêve pour les avocats de la défense", a déclaré la semaine dernière l'ancien procureur David Shapiro.