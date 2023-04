Jes Staley demande la disjonction et le report du procès de JPMorgan concernant les liens avec Jeffrey Epstein

Dans une lettre déposée jeudi au tribunal fédéral de Manhattan, Staley a également demandé de reporter le procès prévu le 23 octobre à mars 2024, affirmant que le calendrier "effréné" actuel lui donne un temps "nettement insuffisant" pour se défendre contre les réclamations de JPMorgan.

"Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour M. Staley", a déclaré son avocat Brendan Sullivan dans la lettre. "Il est de la plus haute importance pour lui de réfuter ces allégations fausses et très médiatisées.

JPMorgan n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Epstein a été client de JPMorgan de 2000 à 2013.

La plus grande banque américaine est poursuivie par les îles Vierges américaines, où Epstein possédait une maison, et par les accusatrices du financier pour avoir prétendument contribué à ses abus sexuels.

JPMorgan a ensuite poursuivi Staley, qui était ami avec Epstein, en lui demandant de couvrir ses pertes dans les deux procès et de renoncer à huit années de rémunération.

Epstein était incarcéré à Manhattan dans l'attente de son procès pour trafic sexuel lorsqu'il s'est suicidé à l'âge de 66 ans en août 2019.