La tentative de 3M de se protéger des poursuites contre les bouchons d'oreille se heurte à des juges sceptiques

Paul Clement, avocat d'Aearo, a demandé à un panel de trois juges de la 7e Cour d'appel du circuit des États-Unis à Chicago d'annuler une ordonnance du tribunal des faillites autorisant les poursuites contre 3M, bien qu'Aearo soit en faillite.

M. Clement a fait valoir que le "sursis automatique" prévu par la loi sur les faillites, qui protège Aearo des poursuites tant qu'elle est en faillite, devrait également s'appliquer à 3M, car il y a un "chevauchement complet" entre les faits et les défenses juridiques dans les procès intentés contre les deux sociétés pour des bouchons d'oreille.

Aearo, qui fabriquait les bouchons d'oreille pour armes de combat, a déposé son bilan en juillet dernier, 3M s'engageant à verser un milliard de dollars pour financer les obligations d'Aearo découlant des procès qui accusent Aearo et 3M d'avoir fait de fausses déclarations sur l'efficacité des bouchons d'oreille, ce qui a entraîné des lésions auditives.

Aearo et 3M ont déclaré que la procédure de faillite faciliterait un règlement équitable et complet avec les plaignants.

Les plaignants, quant à eux, ont qualifié cette démarche de tentative d'échapper au tribunal fédéral de Floride où les actions en justice relatives aux bouchons d'oreille sont regroupées dans ce que l'on appelle un litige multidistrict (MDL), à la suite d'une série de décisions de justice défavorables et de pertes de procès.

Mardi, le juge Frank Easterbrook a demandé à M. Clement d'expliquer comment il pouvait y avoir des exceptions à la loi sur les faillites, qui n'applique le bouclier qu'à l'entreprise en faillite. Il a déclaré que la Cour suprême des États-Unis s'est toujours prononcée contre les exceptions dans la loi sur les faillites.

"Si cette manœuvre fonctionne, pourquoi ne se produira-t-elle pas automatiquement chaque fois qu'un défendeur dans un MDL se sent mal à l'aise avec les décisions du tribunal du MDL ?" a demandé le juge David Hamilton.

David Frederick, représentant les plaignants, a déclaré au panel que 3M "a organisé cette faillite pour s'aider elle-même, et non pour aider Aearo ou ses créanciers".

Il a fait valoir que tant que 3M est en mesure de couvrir la responsabilité des bouchons d'oreille, il n'y a aucune raison qu'elle soit protégée, et que si 3M se trouvait dans l'incapacité de payer, elle devrait elle-même déposer son bilan.

"Le but de la procédure de faillite est de prendre l'amer avec le doux", a-t-il déclaré.

La stratégie de 3M consistant à rechercher une protection juridique par le biais de la faillite d'une filiale fait écho à une tentative similaire de Johnson & Johnson, qu'une autre cour d'appel a rejetée en janvier.

La stratégie de faillite de 3M, comme celle de J&J, a suscité à la fois des critiques et des soutiens, déclenchant un débat sur la question de savoir si la faillite est une solution appropriée pour les entreprises confrontées à d'importants litiges, mais qui sont par ailleurs en bonne santé.

Des vétérans et des militaires ont demandé le rejet de la faillite d'Aearo, tout comme le juge supervisant le MDL consolidé en Floride, qui a qualifié la faillite de "tout à fait artificielle".

Le litige contre 3M et Aearo est le plus important MDL de l'histoire des États-Unis, avec près de 330 000 affaires déposées et près de 260 000 affaires en cours, selon les statistiques du tribunal datant du 16 mars. La MDL suivante, le litige sur le talc de Johnson & Johnson, compte 38 000 affaires.

3M a perdu 10 des 16 affaires qui ont fait l'objet d'un procès jusqu'à présent, avec un total d'environ 265 millions de dollars accordés à 13 plaignants.