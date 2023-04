Mme Yellen préconisera les prochaines étapes de l'évolution des banques de développement lors des réunions de printemps

La discussion, en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, réunira les ministres des finances des principaux actionnaires et pays emprunteurs et portera sur "les moyens de maintenir l'élan pour faire évoluer les banques multilatérales de développement afin de mieux répondre aux défis actuels", a déclaré le Trésor dans un communiqué.

La Banque mondiale a proposé des modifications de son bilan qui lui permettraient de prêter rapidement 50 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans tout en conservant sa note de crédit AAA, une mesure qui devrait être adoptée par les actionnaires de la banque cette semaine.

Un fonctionnaire du Trésor américain a qualifié cette initiative d'"acompte" sur les réformes de la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement, une occasion rapide "de lancer le processus".