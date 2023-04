Visites des présidents américains en Irlande

John F. Kennedy, juin 1963

Le président John F. Kennedy s'est rendu en Irlande cinq mois avant son assassinat pour une visite qui a attiré des foules immenses partout où il s'est rendu. Selon le livre "JFK in Ireland", il a déclaré plus tard à ses collaborateurs qu'il s'agissait des quatre meilleurs jours de sa vie.

Kennedy est devenu le premier dirigeant étranger à s'adresser à une séance commune des chambres du Parlement irlandais, et son discours a également marqué la première fois que des caméras ont été autorisées à entrer dans l'hémicycle pour enregistrer les débats.

Les huit arrière-grands-parents du président ont émigré d'Irlande à Boston pendant la famine de la pomme de terre, à la fin des années 1840.

"Il a fallu 115 ans pour faire ce voyage, 6 000 kilomètres et trois générations", a déclaré M. Kennedy, premier président irlandais catholique des États-Unis, dans un discours prononcé au bord de la rivière Barrow, près de l'une des maisons de ses ancêtres, dans le comté de Wexford, dans le sud du pays.

Richard Nixon, octobre 1970

Le voyage d'État du président Richard Nixon en Irlande au début de sa présidence comprenait une visite à un cimetière quaker dans le comté de Kildare, où sont enterrés les ancêtres de sa mère.

La visite a été gâchée par des manifestations contre la guerre du Viêt Nam. Un homme a lancé des œufs sur le cortège présidentiel alors qu'il traversait le centre de Dublin, obligeant un Nixon à se réfugier à l'intérieur de la voiture.

D'autres manifestants attendaient le président devant le château de Dublin, où lui et la première dame ont rencontré le premier ministre irlandais pour un déjeuner.

Ronald Reagan, juin 1984

La visite de Ronald Reagan en Irlande a été marquée par une photo du président buvant une pinte de bière irlandaise dans le pub de John O'Farrell à Ballyporeen, dans le comté de Tipperary, où son arrière-grand-père Michael Regan est né en 1829.

Rebaptisé The Ronald Reagan à l'occasion de cette visite, l'intérieur du bar - y compris le comptoir, la vitrine murale et les robinets de bière - a été transporté à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie en 2004.

Bill Clinton, 1995, 1998 et 2000

Le président Clinton s'est rendu trois fois en Irlande et en Irlande du Nord. Le premier voyage, en novembre 1995, avait pour but de soutenir les progrès vers un accord de paix que son administration allait contribuer à négocier au cours des deux années et demie suivantes

À Belfast comme à Londonderry, des foules se sont massées dans les rues pour l'accueillir. À Belfast, environ 50 000 personnes des deux côtés du fossé sectaire l'ont regardé délivrer un message fort en faveur de la paix. Des foules immenses ont également assisté à un discours à Dublin.

Il est revenu en septembre 1998 après que des majorités de part et d'autre de la frontière eurent soutenu l'accord du Vendredi saint, qui a mis fin à trois décennies d'effusion de sang, puis en décembre 2000 pour sortir de l'impasse politique, alors que toutes les parties s'efforçaient de mettre en œuvre certaines parties de l'accord de paix.

George W. Bush, 2003, 2004 et 2008

Quelque 10 000 personnes ont participé à un rassemblement "Stop Bush" à Dublin en juin 2004, alors que le président se trouvait dans le sud du pays pour un sommet UE-États-Unis organisé dans le cadre de la présidence semestrielle de l'Union européenne par l'Irlande.

Le président s'est également rendu en Irlande du Nord en 2003, peu après l'effondrement du gouvernement de partage du pouvoir formé dans le cadre de l'accord de paix, et y est retourné en 2008 après le rétablissement des institutions décentralisées.

Barack Obama, mai 2011

Le président Barack Obama a célébré ses racines irlandaises en se rendant dans le petit village de Moneygall, lieu de naissance de son arrière-arrière-arrière-grand-père, parti pour New York plus de 150 ans auparavant.

Il a rencontré des membres du public et bu une pinte de Guinness dans le pub local avant de prononcer un discours de 20 minutes devant une foule en liesse d'environ 25 000 personnes dans le centre de Dublin, déclarant la solidarité entre les États-Unis et l'Irlande, alors en proie à des difficultés économiques.

"Je suis Barack Obama, de la famille des Obama de Moneygall. Et je suis rentré chez moi pour retrouver l'apostrophe que nous avons perdue quelque part en chemin", a déclaré M. Obama, qui s'est rendu à Belfast deux ans plus tard, lors d'un sommet du G8 en Irlande du Nord.

Donald Trump, juin 2019

Après avoir été fêté par la reine Élisabeth et d'autres membres de la famille royale lors d'un voyage d'État en Grande-Bretagne, le président Donald Trump a passé deux jours discrets en Irlande, presque entièrement dans son complexe de golf situé dans l'ouest du pays.

Alors que M. Trump n'a fait aucune apparition ouverte au public irlandais et n'a rencontré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar qu'à l'aéroport à son arrivée, ses fils Eric et Donald Jr. ont fait la tournée des pubs du village de Doonbeg, situé à côté du complexe, en achetant des boissons pour les habitants de la région.