Baader Bank relève Covestro à 'Achat' et vise 45,50 euros

MUNICH (dpa-AFX Broker) - Baader Bank a relevé de plusieurs crans sa recommandation sur Covestro de "réduire" à "acheter" et a relevé son objectif de cours de 44,00 à 45,50 euros. Depuis son déclassement en février, l'action du groupe de plastique a perdu environ 15% en raison de la suppression du dividende et de la dégradation des perspectives, a expliqué l'analyste Markus Mayer dans une étude publiée mardi. L'évaluation se situe désormais à un niveau raisonnable, car Covestro pourrait devenir un candidat au rachat. L'expert a évoqué le groupe pétrolier autrichien OMV comme acheteur potentiel.

Publication de l'étude originale : 21.03.2023 / 15:40 / CET

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

