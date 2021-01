Covestro : Barclays reste à 'surpondérer', relève sa cible

Barclays réaffirme son opinion 'surpondérer' sur Covestro, son action cyclique préférée dans la chimie européenne, avec un objectif de cours relevé de 53 à 64 euros, dans le sillage d'une hausse de 16% de son EBITDA estimé pour 2021, à 5% au-dessus du consensus.



'La hausse des prix des polycarbonates a été l'une des principales raisons de la récente hausse des prévisions', explique le broker, dont 'l'analyse suggère que les marges ici ont structurellement augmenté et que le vent favorable cyclique récent pourrait persister'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.