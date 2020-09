Covestro : Credit Suisse relève son objectif de cours

21/09/2020 | 10:43

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 44 à 51,5 euros sur Covestro, dans le sillage d'estimations d'EBITDA rehaussées d'environ 9% pour 2020 et de 10% en moyenne pour 2021 et au-delà.



Le broker estime notamment qu'opérationnellement, le chimiste allemand 'dispose d'une dynamique de résultats positive significative à court terme' et que stratégiquement, il 'pourrait intéresser à la fois des participants financiers et industriels'.



