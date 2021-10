Covestro : UBS n'est plus à 'vente'

UBS relève sa recommandation sur Covestro de 'vente' à 'neutre' avec un obecjtif de cours rehaussé de 50 à 61 euros, mettant en avant 'un rendement de free cash-flow de 10% attendu en 2025, malgré la hausse des investissements'.



'Nous voyons des contraintes d'approvisionnement soutenir les spreads au cours des prochains trimestres', affirme le broker, dont l'analyse indique que le groupe allemand de chimie de matériaux 'a une exposition limitée à la hausse des prix du carbone'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.