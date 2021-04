Covestro : Barclays rehausse son objectif de cours

Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Covestro avec un objectif de cours rehaussé de 68 à 70 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions 2021-22, jugeant 'sous-estimé' le potentiel de résultats du groupe allemand de chimie de matériaux.



'Nous pensons que l'EBITDA peut rester stable l'année prochaine malgré la normalisation attendue des spreads. En outre, notre nouvelle analyse montre que c'est le niveau que l'entreprise devrait au moins atteindre tout au long du cycle', estime ainsi le broker.



'Compte tenu du fort soutien de la valorisation -avec un ratio VE / EBITDA de cinq fois et un rendement FCF de 11% pour 2021-22, l'action la moins chère que nous couvrons dans le secteur- nous jugeons le rapport risque-rendement attractif', ajoute-t-il.



