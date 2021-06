Covestro : Stifel ajuste sa cible

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Covestro avec un objectif de cours ajusté de 68 à 70 euros, rehaussant ses estimations pour le groupe de chimie allemand 'de façon à refléter une dynamique de résultats positive en cours'.



'Les prix des matières premières semblent avoir été globalement stables d'un trimestre sur l'autre avec un déclin des prix en Chine, un développement stable en Europe et une tendance positive en Amérique du Nord', note le broker.



'Si la réaction du marché à la normalisation des prix pourrait d'abord être négative, nous voyons ceci comme un prérequis pour la constitution de la confiance dans les tendances de résultats à moyen terme', estime-t-il.



