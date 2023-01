JPMorgan abaisse l'objectif de Covestro à 38 euros - 'neutre

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a abaissé de 40 à 38 euros son objectif de cours sur Covestro après des données clés pour 2022 et a maintenu sa recommandation à "neutre". L'analyste Chetan Udeshi s'attend à une nouvelle correction massive des attentes du marché après la perte opérationnelle du quatrième trimestre, selon une étude publiée lundi. Outre les estimations de résultats, Udeshi a également revu à la baisse les prévisions de flux de trésorerie et de dividende. Il ne prévoit pas de distribution en 2022 ni en 2023.

