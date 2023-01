Jefferies : Covestro à l'achat - objectif 45 euros

NEW YORK (dpa-AFX) - Le bureau d'études Jefferies a maintenu sa recommandation à "acheter" sur Covestro avec un objectif de cours de 45 euros. La dynamique bénéficiaire à court terme du groupe de plastique devrait être un défi, a écrit l'analyste Chris Counihan dans une étude publiée mercredi. En effet, les entreprises chimiques et leurs clients se sont focalisés sur le déstockage et la génération de cash en fin d'année. De plus, le Nouvel An chinois tombe tôt en 2023, ce qui pourrait repousser d'un trimestre supplémentaire le point bas du cycle et des revenus./edh/tih

