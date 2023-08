MM' : Conti étudie une concentration sur les pneus et le plastique - des ventes partielles sont possibles

HANOVRE/HAMBOURG - Selon un article de presse, le président du conseil de surveillance de Continental, Wolfgang Reitzle, étudie une concentration du groupe Dax sur les activités pneus et caoutchouc. Dans le cadre de la discussion sur la composition du groupe menée depuis longtemps, Reitzle se concentrerait ainsi sur l'activité principale du sous-traitant automobile et fabricant de pneus de Hanovre, a rapporté lundi le magazine "Manager Magazin" en se référant à l'entourage de la direction du groupe. Ainsi, la branche rentable des pneus et les activités de la branche plastique Contitech, qui ne sont pas orientées vers l'industrie automobile, devraient faire partie des futurs éléments clés du groupe. Le président du conseil d'administration de Conti, Niko Setzer, soutient désormais le projet, a-t-on ajouté. La première étape serait donc la vente des pièces automobiles de Contitech.

FT' : Goldman Sachs envisage de se retirer des activités avec les clients ordinaires

NEW YORK - Selon un article de presse, la banque d'investissement Goldman Sachs envisagerait de se séparer de son activité de conseil en investissement pour les clients privés ordinaires, qui ne sera lancée qu'en 2019. Goldman étudie actuellement des "alternatives" pour ce secteur, a rapporté lundi le "Financial Times" dans son édition en ligne, se référant à des informations fournies par la banque elle-même. L'établissement s'éloigne ainsi un peu plus de ses efforts pour être une grande banque pour les clients privés habituels, donc pas super riches.

Covestro prend un nouveau directeur financier chez Metro

LEVERKUSEN - Après des mois de recherche, le groupe de plastique Covestro a présenté le successeur de son directeur financier Thomas Toepfer. Christian Baier, qui dirige les finances du grossiste Metro, deviendra directeur financier de Covestro à partir du 1er octobre 2023, a annoncé lundi le groupe de la Dax. Dès la mi-février, il avait été annoncé que Toepfer quitterait le groupe prématurément fin août pour rejoindre le constructeur aéronautique Airbus au même poste. En septembre, le chef de Covestro Markus Steilemann dirigera également le département financier de manière transitoire.

ROUNDUP : Le Borussia Dortmund annonce un bénéfice de 9,5 millions d'euros et un chiffre d'affaires record

DORTMUND - Le club de football de Bundesliga Borussia Dortmund a terminé sa première saison après la pandémie de coronavirus avec un bénéfice. À la fin de l'exercice 2022/2023 (30 juin), le groupe coté à la Bourse a fait un bénéfice de 9,5 millions d'euros. Au cours de la même période 2021/2022, il y avait encore une perte de près de 31,9 millions d'euros. La pandémie de Corona a coûté au total 150 millions d'euros au club, a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke lundi lors de la conférence de presse de bilan de Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA. "Nous avons toujours dit que lorsque nous en aurions fini avec cela, nous retrouverions notre force d'antan. Nous avons livré la marchandise", a déclaré Watzke à Dortmund à propos des chiffres provisoires.

Les fonds immobiliers ressentent le marasme dans la construction

MUNICH - La crise de la construction se répercute sur les fonds immobiliers. L'effondrement des commandes et plusieurs faillites de promoteurs immobiliers et de constructeurs effraient les investisseurs qui ont jusqu'à présent investi cette année moins de la moitié de l'argent nouvellement placé dans des fonds immobiliers que pendant la période comparable de l'année dernière. Selon l'agence de notation Scope, l'association professionnelle BVI et l'analyste financier Peter Barkow, il n'y a toutefois pas de risque de fuite des investisseurs à court terme. En effet, un délai de résiliation d'un an s'applique également aux fonds dits ouverts.

Regeneron, partenaire de Bayer, obtient une nouvelle autorisation de mise sur le marché américain pour Eylea

TARRYTOWN/LEVERKUSEN - Le partenaire de Bayer, Regeneron, a obtenu aux Etats-Unis l'autorisation de mise sur le marché d'une variante à haute dose du médicament ophtalmique "Eylea". La FDA a approuvé le dosage de 8 milligrammes pour l'utilisation dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide et l'oedème maculaire diabétique, a annoncé l'entreprise tard vendredi soir (heure locale) à Tarrytown. Jusqu'à présent, une variante de 2 milligrammes est disponible sur le marché, qui doit être administrée plus souvent que la version désormais autorisée. En juin dernier, la FDA avait encore refusé d'autoriser la variante à plus forte dose en raison de questions en suspens liées à des problèmes chez un embouteilleur.

Autres nouvelles

