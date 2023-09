ROUNDUP : Covestro entame des discussions sur une éventuelle reprise par Adnoc

LEVERKUSEN - Après des semaines de spéculations sur un intérêt d'Abu Dhabi National Oil (Adnoc), le groupe chimique Covestro veut désormais discuter avec le groupe pétrolier. Le conseil d'administration de Covestro a décidé d'entamer des discussions ouvertes sur l'intérêt manifesté par Adnoc, a annoncé le groupe Dax vendredi soir. Les deux entreprises peuvent ainsi discuter des détails d'une éventuelle acquisition. Dernièrement, les médias ont évoqué le fait que les Arabes avaient laissé entrevoir de manière informelle 60 euros par action, ce qui correspond à une valeur de 11,6 milliards d'euros.

Le logisticien portuaire de Brême ouvert à une coopération avec la HHLA de Hambourg

HAMBOURG/BREMEN - Les entreprises de logistique portuaire de Brême BLG Logistics Group et Eurogate restent ouvertes à une coopération et à la poursuite des discussions avec leur concurrent hambourgeois HHLA. "Les spéculations publiques selon lesquelles ces discussions auraient été interrompues pour des questions d'évaluations d'entreprises ou pour des aspects de cogestion ne sont pas exactes", a déclaré le président du directoire de BLG Logistics Group, Frank Dreeke, au journal "Welt am Sonntag". Seules des "raisons économiques extérieures" en sont la cause. Il est toutefois tout à fait envisageable que les discussions reprennent dans quelque temps.

Le groupe pharmaceutique Roche peut s'imaginer de grandes acquisitions

BÂLE - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a intégré dans sa stratégie de possibles acquisitions. "Nous pouvons aussi nous imaginer une acquisition importante", a déclaré le directeur général de Roche Thomas Schinecker au journal "NZZ am Sonntag". Le manager ne veut pas spéculer sur les chiffres. Une acquisition de grande envergure doit avoir un sens scientifique et financier.

Pas d'indemnisation VW pour les propriétaires suisses de voitures diesel

BERNE - Les conducteurs suisses de VW n'auront rien dans le scandale des moteurs diesel : La plainte collective déposée en Allemagne par 2000 propriétaires de véhicules diesel Volkswagen équipés de moteurs truqués est abandonnée sans indemnisation.

Presse : Meyer Burger obtient une grosse commande d'Amag

ZURICH - Selon un article de presse, l'entreprise solaire suisse Meyer Burger a décroché un contrat avec Amag, le plus grand importateur automobile du pays. Meyer Burger fournira à l'avenir les panneaux pour toutes les installations solaires d'Amag, peut-on lire dans l'article de la "NZZ am Sonntag".

Otto fait appel à des robots de Boston Dynamics

BOSTON - Le groupe de distribution Otto veut rendre sa logistique plus efficace grâce aux robots de l'entreprise américaine Boston Dynamics. Otto va ainsi utiliser 20 robots du modèle "Stretch", qui pourraient par exemple décharger des conteneurs, a déclaré le manager d'Otto Kay Schiebur lors d'un entretien avec les médias. En outre, dix des robots quadrupèdes "Spot", qui ressemblent à un gros chien, seront livrés par Boston Dynamics au cours des 24 prochains mois. Ils inspecteront entre autres des tunnels pour Otto, liront des indicateurs d'appareils et détecteront des fuites de gaz ou d'air comprimé au bruit.

MONTE CARLO/ROUNDUP : Munich Re ne craint pas les catastrophes naturelles

MONTE CARLO - Le plus grand réassureur du monde, Munich Re, n'hésite pas à prendre en charge d'autres risques de ce type, malgré les inondations et les incendies de forêt dévastateurs. "Nous avons de l'appétit pour les risques de catastrophes naturelles", a déclaré Stefan Golling, membre du directoire, lors de la rencontre annuelle des réassureurs dimanche à Monte-Carlo. Alors que certains prestataires se sont retirés de cette activité, Munich Re ne mise pas seulement sur des primes plus élevées. Les limites de responsabilité et autres conditions sont souvent encore plus importantes, a déclaré Golling. Pour 2023, il s'attend à une nouvelle année coûteuse en catastrophes naturelles.

IAA/ROUNDUP 2 : Protestation pacifique à la fin - les organisateurs du salon sont satisfaits

MUNICH - Le salon de l'automobile IAA Mobility a fermé ses portes dimanche à Munich, accompagné de manifestations largement pacifiques. Les opposants à l'IAA avaient manifesté à la fin sous le slogan "#blockIAA". Il n'y a pas eu d'incidents majeurs jusqu'en fin d'après-midi dimanche. D'après les premières estimations des organisateurs, plus de 3000 personnes étaient venues manifester au début du cortège, la police a ensuite parlé de 2500 participants. Un porte-parole de la police s'est tout d'abord déclaré satisfait du déroulement de la manifestation.

Meloni fait pression sur l'UE concernant l'entrée de Lufthansa dans Ita

NEW DELHI/ROM - La Première ministre italienne Giorgia Meloni fait pression sur la Commission européenne pour qu'elle dise bientôt oui à l'entrée de Lufthansa dans le capital de la compagnie aérienne jusqu'ici publique Ita Airways. "Il est étrange que la Commission européenne bloque la résolution du problème Ita", a déclaré la cheffe du gouvernement d'extrême droite dimanche après le sommet du G20 des grands pays industrialisés et émergents à New Delhi.

Le Swiss Re Institute constate une hausse de la rentabilité des assureurs non-vie

ZURICH - Selon une étude du Swiss Re Institute, la rentabilité des assureurs non-vie devrait s'améliorer avec la hausse des taux d'intérêt. Le secteur adapte continuellement ses prix à l'augmentation des risques, tandis que la hausse des rendements des portefeuilles génère des revenus nets de capitaux plus élevés.

