ROUNDUP : BMW revoit à la hausse ses perspectives de résultats - un besoin de financement élevé pèse sur l'action

MUNICH - Le constructeur automobile BMW revoit à la hausse ses prévisions de ventes de voitures et de marge de résultat opérationnel pour son activité principale, après un bon parcours au premier semestre. La direction, dirigée par Oliver Zipse, s'attend désormais à ce que la marge du résultat avant intérêts et impôts dans la construction automobile se situe entre 9 et 10,5 pour cent pour l'année en cours, a annoncé mardi le groupe à la surprise générale. Jusqu'à présent, BMW avait prévu une fourchette de 8 à 10 pour cent pour ce chiffre clé très suivi sur le marché boursier et avait déjà envisagé la partie supérieure de la fourchette. Mais le groupe se montre plus prudent en ce qui concerne les prévisions de flux de trésorerie, car le constructeur munichois aura probablement besoin de plus de capitaux cette année pour investir dans les moteurs électriques et en raison de chaînes d'approvisionnement instables. L'action a nettement chuté.

ROUNDUP 2 : DHL place la barre un peu plus haut pour 2023 - l'action chute

BONN - Après les six premiers mois, DHL Group est un peu plus confiant pour l'ensemble de l'année. La direction s'attend désormais à un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) d'au moins 6,2 milliards d'euros pour 2023, au lieu de 6 milliards, a annoncé le groupe mardi à Bonn. L'extrémité supérieure de la marge bénéficiaire opérationnelle reste en revanche inchangée à 7 milliards. En bourse, la nouvelle a toutefois été accueillie par une chute du cours.

ROUNDUP : Daimler Truck reste confiant dans ses perspectives de rendement - l'action chute

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck continue de donner aux investisseurs l'espoir de bonnes affaires après la récente révision à la hausse de ses prévisions. Le groupe peut se situer cette année dans la partie supérieure de la fourchette de rendement opérationnel de 8,5 à 10 pour cent visée pour l'activité véhicules et travaille à atteindre la partie supérieure, a déclaré mardi le président du directoire Martin Daum lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Mais compte tenu de l'augmentation des coûts au second semestre et de la fragilité persistante des chaînes d'approvisionnement, l'entreprise se sent à l'aise avec cette fourchette. Daimler Truck n'avait relevé la fourchette au niveau actuel qu'à la mi-juillet.

ROUNDUP : Teamviewer gagne plus que prévu au niveau opérationnel - l'action grimpe

GÖPPINGEN - Le fournisseur de logiciels Teamviewer a réalisé des bénéfices supérieurs aux attentes malgré un contexte de marché difficile. Même dans l'activité avec les grands clients, qui s'était affaiblie récemment, la demande a rebondi au deuxième trimestre. Malgré un recul, la marge opérationnelle ajustée reste supérieure aux objectifs annuels.

Le rachat entraîne le groupe pharmaceutique américain Merck dans le rouge au deuxième trimestre

RAHWAY - Le groupe pharmaceutique américain Merck & Co est tombé dans le rouge au dernier trimestre en raison de l'acquisition de la société de biotechnologie Prometheus, qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Au final, le déficit s'est élevé à près de six milliards de dollars (5,4 milliards d'euros), contre environ quatre milliards de dollars de bénéfice un an plus tôt, a annoncé le groupe mardi à Rahway.

Pfizer plus prudent pour son chiffre d'affaires annuel - Après Corona : chute des bénéfices au trimestre

NEW YORK - Le groupe pharmaceutique américain Pfizer se montre un peu plus prudent pour l'année en cours en raison de retards dans l'autorisation de nouveaux médicaments. Mais les dommages subis par un site de production dans l'Etat américain de Caroline du Nord en raison d'une tornade pèsent également. En dehors de l'activité Covid, Pfizer s'attend désormais à une augmentation de son chiffre d'affaires de six à huit pour cent en 2023, a fait savoir le groupe pharmaceutique mardi à New York. Auparavant, l'entreprise visait encore une croissance de sept à neuf pour cent.

ROUNDUP : BP déçoit avec un bénéfice en baisse - mais le dividende augmente

LONDRES - Comme pour ses concurrents, la baisse des prix du pétrole a pesé sur les bénéfices de BP au deuxième trimestre, après une année exceptionnellement forte. Il y a un an, les prix du pétrole et du gaz étaient très élevés en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine ; entre-temps, les prix ont de nouveau nettement baissé. Néanmoins, le dividende devrait augmenter et un nouveau rachat d'actions a été annoncé. L'action progresse de plus de 2 pour cent en matinée.

ROUNDUP : HSBC affiche un trimestre brillant - l'action atteint son plus haut niveau depuis 2019

HONGKONG/LONDRES - La grande banque britannique HSBC a vu ses revenus nettement augmenter au deuxième trimestre grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la bonne tenue des activités sur les marchés financiers. Le bénéfice a grimpé de 27 pour cent à 6,6 milliards de dollars américains (environ 6 milliards d'euros), a annoncé mardi à Hong Kong et à Londres la banque principalement active en Asie. Les revenus ont augmenté de 38 pour cent à 16,7 milliards de dollars. La banque a ainsi dépassé les attentes des experts.

ROUNDUP/faiblesse de la demande : Covestro plus prudent - Fantaisie de rachat en point de mire

LEVERKUSEN - Après un premier semestre en demi-teinte, le groupe de plastique Covestro ne laisse pas espérer une reprise de l'activité au second semestre. "Nous nous trouvons toujours dans un environnement conjoncturel difficile", a déclaré le directeur financier Thomas Toepfer lors de la présentation des chiffres trimestriels mardi, selon le communiqué. C'est pourquoi les résultats 2023 devraient plutôt se situer dans la moitié inférieure des fourchettes actuelles pour le bénéfice opérationnel et le flux de trésorerie opérationnel disponible. Lors d'un entretien avec l'agence de presse financière dpa-AFX, le directeur général du groupe, Markus Steilemann, n'a pas souhaité s'exprimer sur les spéculations concernant un intérêt de rachat par le groupe pétrolier public Abu Dhabi National Oil (Adnoc).

ROUNDUP : Hypoport abaisse ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse des activités immobilières

BERLIN - Un effondrement du financement immobilier privé a fortement pénalisé le prestataire de services financiers Hypoport au cours du dernier trimestre. En raison de l'évolution étonnamment faible du segment immobilier, l'entreprise SDax porte désormais un regard plus pessimiste sur l'année en cours. Pour l'action Hypoport, l'avertissement sur les bénéfices ne signifiait rien de positif mardi matin. Elle a chuté de 14,4 pour cent à 162,50 euros dans les premiers échanges.

ROUNDUP : Krones augmente fortement son bénéfice trimestriel - l'action perd du terrain

NEUTRAUBLING - Le fabricant d'installations de remplissage et d'emballage Krones a réalisé de bons résultats au deuxième trimestre malgré la récente faiblesse de l'économie dans de nombreux pays. Le chiffre d'affaires et le résultat ont progressé. "Après un premier trimestre réussi, le deuxième trimestre 2023 s'est également bien déroulé pour Krones", a écrit le président de l'entreprise Christoph Klenk dans une lettre adressée aux actionnaires mardi. La volonté d'investissement de l'industrie internationale des boissons et des produits alimentaires reste très élevée, a-t-il ajouté. L'évolution modérée de l'économie mondiale n'a guère influencé les affaires. L'action a néanmoins nettement baissé dans les premiers échanges.

