ROUNDUP : Commerzbank peut lancer son deuxième rachat d'actions - l'action en tête du Dax

FRANCFORT - Commerzbank peut lancer son deuxième programme de rachat d'actions. Avec l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE), toutes les exigences sont désormais remplies, a annoncé l'entreprise mercredi en fin de journée. Le programme a un volume de 600 millions d'euros et est ainsi presque cinq fois plus important que le premier, qui a été conclu en juin. Le conseil d'administration devrait décider du lancement début janvier. Les actions rachetées devraient être annulées. A la bourse, les nouvelles ont été bien accueillies jeudi.

Circonstances : Adnoc offre 60 euros par action à Covestro - Covestro : pas de nouveau statut

NEW YORK - Selon des initiés, le groupe pétrolier public Abu Dhabi National Oil (Adnoc) a approché le groupe chimique Covestro avec une offre de 60 euros par action. Avec cette offre et quelques concessions, les Arabes voulaient ouvrir la voie à un examen officiel des comptes de Covestro dans le cadre d'une "due diligence", a écrit jeudi l'agence de presse Bloomberg en se référant à des personnes proches du dossier. L'offre valoriserait Covestro à environ 11,3 milliards d'euros. Il y a deux jours seulement, Bloomberg avait fait état de la planification d'une telle démarche. Si Adnoc devait présenter une offre officielle pour le groupe Dax, il serait toutefois probablement obligé de la déclarer. Interrogé jeudi, un porte-parole de Covestro a souligné que la situation concernant Adnoc restait inchangée : comme on le sait depuis septembre, des discussions ouvertes sont en cours. Le cours de l'action Covestro n'a donc que brièvement augmenté jeudi.

ROUNDUP/rapports : Boeing à nouveau autorisé à livrer des 737 Max et des 'Dreamliner' en Chine

ARLINGTON/PEKING - Une lueur d'espoir pour le constructeur aéronautique Boeing : selon un rapport de presse, le groupe américain est à nouveau autorisé à livrer des avions moyen-courriers de la série 737-Max en Chine, après des années de blocage. La CAAC, l'autorité chinoise de l'aviation civile, aurait donné l'autorisation correspondante, a rapporté le portail spécialisé "The Air Current" dans la nuit de mercredi à jeudi, en se référant à deux personnes proches du dossier. Selon l'agence de presse Bloomberg, la Chine a également autorisé la livraison du premier gros porteur 787 "Dreamliner" depuis plus de deux ans et demi.

ROUNDUP : Le syndicat GDL veut faire grève jusqu'à cinq jours à la Deutsche Bahn

DÜSSELDORF - Les voyageurs en train doivent s'attendre à des grèves de trois à cinq jours sur le rail à partir de janvier. "Déclarer une grève illimitée ne serait pas correct au regard des clients et des conséquences économiques", a déclaré le président du syndicat des conducteurs de train GDL, Claus Weselsky, au quotidien "Rheinische Post" (jeudi). "Nous ferons des grèves de trois à cinq jours maximum", a ajouté l'homme de 64 ans.

Nouveau problème aux Etats-Unis : Philips rappelle des appareils IRM

NEW YORK/AMSTERDAM - Le fabricant de technologies médicales Philips a de nouveau des ennuis aux États-Unis. L'entreprise rappelle donc une certaine série d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), après que l'autorité sanitaire américaine FDA a mis en garde contre de possibles problèmes. Une accumulation excessive de pression d'hélium pourrait ainsi se produire, ce qui pourrait, dans le pire des cas, conduire à une explosion, a-t-on appris. La FDA a classé le rappel comme un cas de "classe 1", le niveau d'alerte le plus élevé. Il y a actuellement 340 systèmes de ce type en circulation, dont 150 aux Etats-Unis. L'action du néerlandais a chuté de plus de deux pour cent dans les premiers échanges à Amsterdam.

PCA : le marché chinois des voitures particulières continuera de croître en 2023 - les motorisations alternatives sont fortes

PEKIN - En Chine, les ventes de voitures particulières à propulsion alternative connaissent une forte croissance cette année. Les livraisons devraient augmenter de 36,5 % en 2023 par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi à Pékin l'association professionnelle PCA. En décembre, la croissance devrait même atteindre 46,6 pour cent. Au total, les ventes de voitures particulières ont augmenté de 5,2 pour cent au cours de l'année écoulée. La croissance s'est donc un peu accélérée par rapport à l'année précédente, plus lente.

TOTAL-ROUNDUP : Dans le doute pour la Super League - Les juges de l'UE affaiblissent l'UEFA

BERLIN - Le jugement du Luxembourg sur la Super League, prononcé d'une voix calme en espagnol, a choqué les forces établies du football européen. Jeudi, les juges de la Cour européenne de justice ont sanctionné avec une clarté inattendue les fédérations internationales UEFA et FIFA pour leur position de monopole. Selon le droit européen, un produit concurrent de la Ligue des champions doit en principe être possible - même si une grande résistance s'est formée immédiatement après l'annonce.

^

Plus de nouvelles

WSJ' : les Etats-Unis envisagent d'augmenter les droits de douane sur les voitures électriques et les produits solaires chinois

-ROUNDUP/Étude : la demande d'électricité pour l'e-mobilité augmente rapidement

Toyota rappelle un million de véhicules aux Etats-Unis

-Verdi : grèves d'avertissement dans le commerce malgré une nouvelle date de négociation

-Les milieux économiques : Swisscom pourrait faire une offre pour Vodafone Italia au début de l'année prochaine

-ROUNDUP : Coup de théâtre chez X, le successeur d'Elon Musk sur Twitter

-Siemens Energy intègre un 'économiste' à son conseil de surveillance

-Allgaier en faillite : un groupe d'entreprises rachète la division des techniques de process

-le groupe logistique Dachser reprend Frigoscandia

-ROUNDUP/UEFA : La décision de la CJUE n'approuve pas la Super League

-ROUNDUP/Après l'arrêt de la CJUE, la DFL reste fidèle à son modèle sportif actuel

-Manchester United s'engage en faveur des compétitions de l'UEFA

-pas d'augmentation sensible des vols dans les supermarchés grâce aux caisses en libre-service

-ROUNDUP : Sondage : la tendance est au retour du commerce en ligne vers les magasins

-ROUNDUP : Une table ronde pilote dans le commerce de détail pour résoudre un conflit tarifaire de plusieurs mois

-Action collective contre Vodafone : le tribunal régional supérieur examine la compétence

-Délibérations au BVB : quelle est la suite des événements à Dortmund ?

-Grève annulée chez la compagnie aérienne espagnole Iberia

-Le Landkreis Stendal continue de reconnaître le ticket à 49 euros

-La Suisse donne des leçons aux chemins de fer : l'Allemagne est 'l'enfant à problèmes'.

-DF1 démarre le 1er janvier : la nouvelle chaîne collabore avec DAZN

-La vente de carpes de Noël en République tchèque de plus en plus critiquée

-Les matchs de la DEL sont diffusés sur une nouvelle chaîne de télévision

-Le secteur du voyage : l'augmentation de la taxe sur les billets rendrait les vacances plus chères

-La médiathèque de l'ARD a été la plateforme de streaming la plus performante d'une chaîne de télévision en 2023

-Ryanair stationne son troisième avion à Hahn pour l'horaire d'été°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages à ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/jha