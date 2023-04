Covestro démarre l'année en demi-teinte - Bénéfice opérationnel supérieur aux attentes

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le groupe de plastique Covestro a subi un net recul de son activité en début d'année, dans un contexte sectoriel difficile. Le résultat d'exploitation s'est toutefois nettement moins effondré que ce que les experts avaient prévu, même après les dernières déclarations plus confiantes du groupe de la Dax. Cela est principalement dû à des réductions de coûts. "La demande au premier trimestre est restée faible, mais nous avons pris les bonnes mesures en matière de coûts", a déclaré le directeur financier Thomas Toepfer, cité dans un communiqué publié jeudi soir. En début de soirée, l'action a progressé de 2,6% sur la plateforme Tradegate par rapport à la clôture de Xetra.

Avec un chiffre d'affaires en baisse d'un cinquième à 3,74 milliards d'euros, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements s'est effondré de près de deux tiers au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, à 286 millions d'euros, a indiqué Covestro sur la base de résultats provisoires.

Début mars, le directeur général du groupe, Markus Steilemann, avait annoncé un résultat d'exploitation de 100 à 150 millions d'euros, mais fin mars, l'entreprise avait déjà indiqué que l'évolution générale de l'activité s'annonçait un peu plus favorable. Les analystes avaient alors déjà attribué cette évolution au programme d'économies de l'entreprise. Alors que le chiffre d'affaires n'a pas répondu aux attentes des experts, le résultat opérationnel a été nettement supérieur.

Au final, une perte de 30 millions d'euros a été enregistrée de janvier à fin mars, contre un excédent de 416 millions d'euros il y a un an. Le cash-flow libre opérationnel - c'est-à-dire l'argent qui reste ou sort finalement de Covestro dans les activités quotidiennes - a également été négatif, à hauteur de 140 millions d'euros.

L'ensemble du secteur souffre d'une demande très faible, surtout depuis l'automne dernier. En raison de problèmes d'approvisionnement, de nombreux clients avaient auparavant fortement reconstitué leurs stocks. Dans ce contexte, la consommation s'est effondrée et les gens sont devenus plus prudents dans leurs achats en raison de l'inflation élevée et des perspectives économiques incertaines. Cela a fait chuter la demande auprès des entreprises chimiques.

En milieu de semaine, le groupe chimique BASF a présenté des chiffres clés pour le premier trimestre qui se sont avérés moins mauvais que prévu. L'analyste Oliver Schwarz de Warburg Research avait parlé d'une légère amélioration de l'humeur, mais avait également souligné qu'il n'était pas encore certain que le creux de la vague soit déjà dépassé ou non.

En tout état de cause, Covestro n'est toujours pas en mesure d'établir des prévisions annuelles dans un contexte économique incertain. La direction devrait en dire plus sur les perspectives le 28 avril, lors de la publication des résultats trimestriels complets.

Jusqu'à présent, il a seulement été indiqué que le résultat d'exploitation (Ebitda) devrait nettement baisser cette année, après avoir chuté de près de moitié en 2022, à partir d'un niveau particulièrement élevé l'année précédente, pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Selon une présentation faite aux analystes début mars, si des marges bénéficiaires comme celles de janvier étaient réalisées tout au long de l'année, le bénéfice d'exploitation atteindrait un milliard d'euros en 2023. L'avenir nous dira dans quelle mesure ces prévisions ne sont pas déjà réalistes. Avant la publication des chiffres clés actuels, les analystes s'attendaient à un bénéfice d'exploitation de 1,25 milliard d'euros.

Covestro produit notamment des plastiques pour les pièces automobiles et les revêtements d'ordinateurs portables, ainsi que des mousses pour les matériaux d'isolation, les pièces automobiles, les sièges et les matelas. En 2022, le groupe a souffert de la faiblesse de la demande, des prix élevés de l'énergie et du gaz ainsi que des restrictions massives imposées par Corona en Chine.

L'an dernier, la division Performance Materials a subi des pressions particulièrement fortes autour de ses activités de masse dans les polycarbonates standard, les composants uréthanes standard et les produits chimiques de base. En revanche, la division Solutions & Specialties, dans laquelle Covestro propose des produits spécialisés tels que des composants d'uréthane sur mesure, des revêtements et des plastiques techniques, avait nettement mieux résisté, notamment grâce à l'activité de résines de revêtement durables rachetée en 2021 au groupe néerlandais DSM./mis/he