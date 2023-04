Covestro en baisse de chiffre d'affaires et de résultat - résultat opérationnel supérieur aux attentes

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le groupe de plastique Covestro a subi un net recul de son activité en début d'année, dans un contexte sectoriel difficile. Avec un chiffre d'affaires en baisse d'un cinquième à 3,74 milliards d'euros, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements a chuté de près de deux tiers au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, à 286 millions d'euros, a annoncé le groupe de la Dax jeudi après la clôture de la bourse, sur la base de résultats provisoires.

Début mars, le directeur général du groupe, Markus Steilemann, avait annoncé un résultat d'exploitation de 100 à 150 millions d'euros, mais fin mars, l'entreprise avait déjà indiqué que les choses s'annonçaient en principe un peu mieux. Les analystes avaient surtout attribué cette évolution au programme d'économies de l'entreprise. Alors que le chiffre d'affaires n'a pas répondu aux attentes des experts, le résultat opérationnel a été nettement supérieur. En début de soirée, les actions ont augmenté de deux pour cent sur la plateforme de trading Tradegate par rapport à la clôture Xetra.

Au final, le groupe a enregistré une perte de 30 millions d'euros, contre un excédent de 416 millions d'euros il y a un an. L'ensemble du secteur a souffert d'une demande très faible, surtout depuis l'automne dernier. En raison de problèmes d'approvisionnement, de nombreux clients avaient auparavant fortement reconstitué leurs stocks. Dans cette situation, le moral des consommateurs s'est également effondré, les gens devenant plus prudents dans leurs achats en raison de l'inflation élevée et des perspectives économiques incertaines. Cela a fait chuter la demande auprès des entreprises chimiques.