Covestro en hausse grâce à une rumeur d'OPA

FRANCFORT (dpa-AFX) - Une rumeur de rachat par les Émirats arabes unis a fait grimper les actions de Covestro mardi après-midi. Auparavant, un avertissement sur les bénéfices de Lanxess avait encore créé une ambiance morose dans tout le secteur de la chimie. A 45 euros, les titres du groupe de plastique ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an, la dernière fois, la hausse était de plus de onze pour cent. Covestro a été temporairement suspendu du marché.

Selon l'agence de presse Bloomberg, qui se réfère à des cercles, le groupe pétrolier Adnoc des Émirats arabes unis serait en train de réfléchir à une offre de rachat du groupe Dax. Selon les mêmes sources, aucune décision concrète n'aurait été prise à ce stade./ajx/tih/men