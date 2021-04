Covestro : dans le vert après un relèvement de prévisions

Covestro gagne près de 2% à Francfort, au lendemain d'un relèvement par le groupe de chimie de matériaux de ses objectifs d'EBITDA et de free cash-flow opérationnel (FOCF) pour 2021, du fait d'une évolution de l'activité meilleure que prévu.



L'Allemand anticipe ainsi désormais un EBITDA compris entre 2,2 et 2,7 milliards d'euros, à comparer à une estimation précédente entre 1,7 et 2,2 milliards, et un FOCF entre 1,3 et 1,8 milliard, et non plus entre 900 millions et 1,4 milliard.



Covestro estime, sur une base préliminaire, que son EBITDA s'est établi à 743 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, et qu'il devrait ressortir entre 730 et 870 millions au deuxième trimestre.



