Covestro subit un coup de frein en Chine au 2ème trimestre et voit ses coûts énergétiques augmenter

Le directeur financier Thomas Toepfer a déclaré à Reuters que le blocage de Shanghai, qui a conduit la société à réduire ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année lundi, aurait des effets plus importants et plus longs sur le groupe que prévu.

Toepfer a déclaré que les coûts énergétiques de Covestro pourraient plus que doubler cette année pour atteindre entre 1,7 milliard et 2,0 milliards d'euros (1,8 à 2,1 milliards de dollars), contre sa précédente estimation de 1,5 milliard d'euros. Les coûts énergétiques du groupe ont déjà augmenté de 67% en 2021.

"Les problèmes logistiques et les problèmes des autres fournisseurs se sont tellement aggravés qu'en fin de compte, les ventes baissent assez fortement", a ajouté M. Toepfer à propos des résultats du deuxième trimestre.

La flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a porté un coup douloureux à l'industrie chimique, qui fait partie des secteurs les plus gourmands en énergie, tandis que les blocages en Chine ont désorganisé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En 2021, la Chine représentait environ 22 % des ventes de Covestro.

L'action Covestro a chuté de 6,3% à 38,75 euros à 0815 GMT, son plus bas niveau depuis août 2020.

(1 $ = 0,9527 euros)