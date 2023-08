Covestro AG figure parmi les principaux fabricants mondiaux de matériaux polymères. Les produits sont destinés notamment aux secteurs de l'industrie automobile, de la construction, de l'électronique, de l'ameublement et du textile. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux de performance (50,6%) : polyuréthanes (mousse de polyuréthane souple utilisée principalement dans les garnitures de meubles, de matelas et des sièges automobiles, et mousse de polyuréthane rigide utilisée dans la composition des isolants pour immeubles et matériels de réfrigération) et polycarbonates (polycarbonates hautes performances utilisés dans les composants automobiles, les structures de toitures et les appareils médicaux) ; - produits de spécialités (47,6%) : matières premières pour des revêtements, des adhésifs et des films ; - autres (1,8%). A fin 2022, le groupe dispose de 50 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,3%), Etats-Unis (21,5%), Chine (20,3%) et autres (45,9%).

Secteur Produits chimiques de base