Les dépréciations d'actifs entraînent une perte annuelle pour Covestro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le groupe de plastique Covestro a surpris tout le monde en tombant dans le rouge en 2022 en raison de fortes dépréciations. Le groupe de l'indice Dax a annoncé vendredi soir à Leverkusen une perte de 300 millions d'euros sur la base de chiffres provisoires. Les analystes interrogés par le prestataire de services Vara s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 420 millions d'euros, a-t-on ajouté. Pour expliquer cette perte, Covestro a évoqué des dépréciations d'actifs de 470 millions d'euros et des ajustements de valeur de créances fiscales de 250 millions d'euros. Covestro a également enregistré des résultats moins bons que prévu dans ses activités quotidiennes. L'action Covestro a légèrement baissé après la clôture.

Le chiffre d'affaires de près de 18 milliards d'euros est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), qui s'élève à un peu plus de 1,6 milliard d'euros, a manqué à la fois les attentes du marché et les objectifs du directoire. En octobre, Covestro avait déjà réduit ses prévisions à 1,7-1,8 milliard d'euros. Toutefois, le cash-flow opérationnel disponible d'environ 130 millions d'euros devrait dépasser les prévisions de l'entreprise ainsi que celles des experts. Covestro publiera son rapport annuel le 2 mars /stw/men