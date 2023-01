Les dépréciations d'actifs entraînent une perte annuelle pour Covestro - l'action baisse

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le groupe de plastique Covestro a surpris tout le monde en tombant dans le rouge en 2022 avec des amortissements élevés. Le groupe de l'indice Dax a annoncé vendredi soir à Leverkusen une perte d'environ 300 millions d'euros sur la base de chiffres provisoires. Les analystes interrogés par le prestataire de services Vara s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 420 millions d'euros. Malgré le chiffre d'affaires le plus élevé de l'histoire de l'entreprise, Covestro a également enregistré des résultats légèrement moins bons que prévu dans ses activités quotidiennes. L'action du groupe a donc baissé d'environ un pour cent dans les transactions après bourse sur Tradegate.

Pour expliquer cette perte, Covestro a évoqué des dépréciations d'actifs de 470 millions d'euros et des ajustements de valeur de créances fiscales de 250 millions d'euros.

"L'évolution de l'activité de Covestro au cours de l'année écoulée a été clairement influencée par la hausse brutale des coûts de l'énergie et des matières premières, par une inflation élevée et par un ralentissement de l'économie mondiale", a déclaré le président du directoire Markus Steilemann, cité dans le communiqué. Le directeur financier Thomas Toepfer a également cité "l'environnement récessif" et les dépréciations non planifiées, en faisant référence à la situation économique difficile en Europe.

Malgré tous ces problèmes, Covestro a augmenté son chiffre d'affaires d'environ 13 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de près de 18 milliards d'euros, selon les informations fournies. Le groupe a ainsi manqué de peu les prévisions moyennes des analystes. Mais le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) d'un peu plus de 1,6 milliard d'euros n'a représenté qu'un peu plus de la moitié de celui de l'année précédente, qui avait été exceptionnellement bonne, et était en outre inférieur aux prévisions déjà réduites du directoire. Ce dernier avait encore prévu 1,7 à 1,8 milliard d'euros. Les analystes s'attendaient déjà à des résultats légèrement inférieurs aux derniers objectifs de la direction.

Toutefois, le cash-flow opérationnel disponible d'environ 130 millions d'euros a dépassé l'objectif du directoire, également revu à la baisse, ainsi que les prévisions des experts. Le directeur financier Toepfer a considéré cette évolution et le chiffre d'affaires record comme un signe positif. Le bilan du groupe est "très solide" et le groupe est ainsi armé pour faire face à un ralentissement économique prolongé. Covestro publiera son rapport annuel le 2 mars /stw/men/nas