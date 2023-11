NEW YORK (dpa-AFX) - Le groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil (Adnoc) envisagerait d'acheter la filiale de BASF Wintershall Dea. L'entreprise pourrait alors être évaluée à plus de dix milliards d'euros, a rapporté jeudi l'agence de presse Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Il y a près d'un mois, le directeur financier du groupe chimique allemand, Dirk Elvermann, avait confirmé l'objectif d'une séparation de la part de 72,7 pour cent dans l'entreprise pétrolière et gazière. Wintershall Dea veut séparer juridiquement les activités liées à la Russie d'ici la mi-2024. BASF veut monnayer la partie non russe. Le reste de l'entreprise est entre les mains de la société de participation Letterone.

L'année dernière, BASF a enregistré une perte de 627 millions d'euros en raison d'amortissements de plusieurs milliards sur sa filiale Wintershall Dea. En janvier, Wintershall Dea avait annoncé la fin de ses activités en Russie, qui représentaient encore 50 pour cent de la production totale. La partie russe de la filiale est déjà entièrement amortie, avait ajouté Elvermann. Le groupe a toutefois pu récupérer une partie de l'argent, notamment auprès de l'Etat.

Le manager a ainsi fait référence à des garanties d'investissement considérables de la part de l'Etat, de l'ordre du milliard. Les droits qui y sont liés n'apparaissent toutefois pas actuellement comme créances dans le bilan de BASF. Selon l'agence de presse, le groupe pétrolier britannique Harbour Energy est également intéressé par Wintershall Dea. Ce dernier, tout comme Adnoc, n'a pas souhaité faire de commentaire, poursuit le rapport. BASF et Wintershall Dea n'ont pas pu être contactés dans un premier temps.

Adnoc, contrôlée par Abu Dhabi, tente actuellement de reprendre le groupe chimique allemand Covestro. Cet été, les médias ont évoqué le fait qu'Adnoc avait laissé entrevoir de manière informelle 60 euros par action, ce qui valoriserait Covestro à 11,6 milliards d'euros. Ce n'est qu'en septembre que le groupe avait fait savoir qu'il était en discussion avec Adnoc - le cours de l'action avait alors grimpé jusqu'à environ 54 euros, alors que les titres valaient encore moins de 40 euros à la mi-juin. Depuis l'annonce de septembre, c'est à nouveau le silence radio vis-à-vis de l'extérieur, et un peu de fantaisie de rachat s'est échappé du cours. Jeudi, le titre avait quitté le marché à 47,65 euros. La hausse depuis le début de l'année est donc de plus de 30 pour cent.

Adnoc négocie en outre avec le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV une fusion des entreprises chimiques Borealis et Borouge. Comme l'a récemment rapporté Bloomberg en se référant à des initiés, une fusion pourrait donner naissance à un groupe de chimie et de plastique d'une valeur marchande de plus de 30 milliards de dollars américains (27,5 milliards d'euros). Borealis, dont le siège est à Vienne, appartient à 75 pour cent à OMV, le reste étant détenu par Adnoc. Borouge d'Abu Dhabi, également cotée, est elle-même une coentreprise d'Adnoc et de Borealis et a une valeur de marché de 22 milliards de dollars./he/ajx