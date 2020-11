Covetrus, Inc. : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 03/11/2020 | 08:59 achat En cours

Cours d'entrée : 26.11$ | Objectif : 30$ | Stop : 23.5$ | Potentiel : 14.9% Le titre Covetrus, Inc. évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 12.64 USD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 27 USD.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 27.33 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COVETRUS, INC. 97.50% 3 323 ABBOTT LABORATORIES 23.74% 190 297 MEDTRONIC PLC -9.71% 137 708 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -13.67% 68 058 HOYA CORPORATION 16.70% 43 538 BAXTER INTERNATIONAL INC. -5.92% 40 186 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 64.29% 36 148 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 121.53% 35 096 DEXCOM, INC. 42.64% 29 961 TERUMO CORPORATION -0.21% 27 890 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -11.46% 27 438

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

