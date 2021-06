Covetrus : introduit de nouveaux postes et une nouvelle direction dans ses activités en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale

Les nouvelles nominations apportent une expertise permettant de faire progresser le plan stratégique de la Société, de synchroniser les capacités mondiales de la Société et de favoriser l'excellence opérationnelle

Covetrus® (NASDAQ : CVET), un leader mondial des technologies et des services de santé animale, a annoncé la nomination de Bekki Kidd au poste de responsable des opérations en Amérique du Nord et de l'excellence opérationnelle au niveau mondial, et d’András Bolcskei au poste de président à l’international. Nouveaux pour la Société, les deux rôles sont alignés avec le plan stratégique de Covetrus de favoriser la synchronisation et l’optimisation de l’entreprise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210628005802/fr/

Covetrus announced the appointment of Bekki Kidd to head of North America Operations & Global Operational Excellence. Kidd’s leadership will extend across the Company’s domestic operations including distribution centers; commercial and compounding pharmacies; regulatory; continuous improvement; and company-wide, global operational excellence. (Photo: Business Wire)

En tant que responsable des opérations en Amérique du Nord et de l'excellence opérationnelle au niveau mondial, le leadership de Bekki Kidd s’étendra aux opérations domestiques de la Société, comprenant les centres de distribution ; les pharmacies commerciales et celles effectuant des préparations ; la réglementation ; l’amélioration continue et l'excellence opérationnelle globale au niveau de l’entreprise toute entière. Avant de rejoindre Covetrus, Mme Kidd travaillait chez Cardinal Health, où elle a occupé des postes de direction dans la planification, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et l'excellence opérationnelle au niveau mondial au cours des dix dernières années. Mme Kidd a également travaillé pour Abbott Nutrition, the Coca Cola Company, GE Superabrasives et PPG Industries.

András Bolcskei, premier président de Covetrus pour l’international, est chargé de fédérer toutes les équipes commerciales en-dehors de l’Amérique du Nord et est responsable des activités en Europe, dans la région Asie-Pacifique et sur les marchés émergents. M. Bolcskei arrive chez Covetrus avec plus de 25 années d’expérience et des antécédents importants dans les produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment chez Merck et Pfizer, où il a occupé des postes de direction en Europe et en Afrique. M. Bolcskei est également un vétérinaire, qui partage l’engagement de Covetrus envers les vétérinaires et pour leur défense.

Mike Ellis et David Hinton, cadres dirigeants chez Covetrus, prendront leur retraite. Cela a ouvert la voie à la combinaison de toutes les responsabilités commerciales pour l’Europe, la région Asie-Pacifique et les marchés émergents, qui incombent à M. Bolcskei.

« Mme Kidd et M. Bolcskei apportent tous deux une richesse d'expérience à leurs rôles. Leur nomination nous fera progresser davantage vers notre objectif de favoriser de meilleurs résultats en termes de santé et opérationnels pour nos clients », a déclaré Ben Wolin, président et DG de Covetrus. « Nous sommes reconnaissants du leadership exercé par Mike Ellis et David Hinton, qui ont aidé Covetrus à parvenir à ce stade. Tous deux ont joué un rôle déterminant dans notre succès au fil des ans, et leurs héritages continueront avec nous. »

À propos de Covetrus

Covetrus est une société mondiale de technologies et de services de santé animale qui se consacre à donner aux partenaires dans la pratique vétérinaire les moyens d’améliorer les résultats financiers et de santé. Nous rassemblons des produits, des services et des technologies sur une plate-forme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin nous pousse à faire avancer le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans l’État du Maine, compte plus de 5 500 employés au service de plus de 100 000 clients dans le monde. Pour de plus amples informations au sujet de Covetrus, veuillez consulter le site https://covetrus.com/.

Déclarations prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui sont prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des énoncés concernant nos projets, nos objectifs, nos attentes et nos intentions. Ces énoncés sont soumis à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’avoir des effets négatifs sur nos activités et nos perspectives sont présentés dans nos documents publics déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC). Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et attentes actuelles de notre équipe de direction et, excepté lorsque la loi l’exige, nous ne nous engageons en aucun cas à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à les mettre à jour pour refléter des événements ou circonstances survenant après la publication dudit communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autre. Il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210628005802/fr/