Covetrus : nomme Jamey Seely au poste d'avocate générale

Covetrus (NASDAQ : CVET), un leader mondial des technologies et services pour la santé animale, annonce la nomination de Jamey Seely en qualité d’avocate générale et de secrétaire générale, elle rendra compte à Dustin Finer, directeur administratif de Covetrus.

Mme Seely apporte plus de 20 années d’expérience juridique et commerciale dans les secteurs de l’énergie, de la fabrication et des technologies ; elle a notamment été avocate générale dans deux entreprises publiques. Elle possède une vaste expérience de la gestion des questions juridiques internationales et de la mise en place d’équipes juridiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ses spécialités juridiques incluent les valeurs mobilières, la gouvernance et la rémunération des conseils d'administration, les fusions et acquisitions, les financements et le développement de projets, ainsi que les questions de ressources humaines et la gestion des litiges à risque élevé.

« Nous sommes enchantés que Mme Seely rejoigne Covetrus en qualité d’avocate générale et de membre de notre équipe de direction du conseil », a déclaré Dustin Finer. « La Société tirera profit de l’expertise juridique et commerciale de Mme Seely, et nous nous réjouissons à l’idée de la voir soutenir la conduite de la stratégie commerciale, du développement et de la croissance continue de la Société. »

Avant de rejoindre Covetrus, Mme Seely a assuré simultanément des fonctions administratives et juridiques tout en assurant les fonctions de présidente et d’avocate générale d’Integra, un développeur de technologie blockchain pour le secteur juridique. Parmi les autres fonctions qu’elle a occupé précédemment, on peut citer celles de vice-présidente exécutive et d’avocate générale de Gates Industrial Corporation, qu’elle a amené jusqu’à une introduction en bourse couronnée de succès, et de vice-présidente exécutive, d’avocate générale et de secrétaire générale d’ION Geophysical, Inc.

Mme Seely succède à Erin Powers Brennan. « Mme Powers Brennan a joué un rôle clé dans la création de Covetrus, et dans la mise en place de la solide équipe juridique que nous avons aujourd’hui », a affirmé Ben Wolin, PDG. « Nous sommes très reconnaissants de ses services et lui souhaitons tous nos vœux de réussite. »

Mme Seely est diplômée de la Faculté de droit de l'Université méthodiste du Sud, et a obtenu une licence avec grande distinction de l'Université Baylor. Elle est titulaire d’un certificat professionnel en innovation énergétique et technologies émergentes de l’Université de Stanford.

À propos de Covetrus

Covetrus est une entreprise internationale de technologies et de services pour la santé animale s’efforçant de permettre aux partenaires dans les pratiques vétérinaires d’améliorer les résultats financiers et en termes de santé. Nous réunissons des produits, des services et des technologies dans une plateforme unique qui relie nos clients aux solutions et aux connaissances dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui les soignent nous motive à faire avancer le domaine de la médecine vétérinaire. Covetrus a son siège social à Portland, dans l’État américain du Maine, et emploie plus de 5 500 personnes, desservant plus de 100 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez http://covetrus.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui sont prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des énoncés concernant nos projets, nos objectifs, nos attentes et nos intentions. Ces énoncés sont soumis à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’avoir des effets négatifs sur nos activités et nos perspectives sont présentés dans nos documents publics déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC). Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et attentes actuelles de notre équipe de direction et, excepté lorsque la loi l’exige, nous ne nous engageons en aucun cas à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à les mettre à jour pour refléter des événements ou circonstances survenant après la publication dudit communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autre. Il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.

