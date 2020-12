Covetrus : se sépare entièrement de son ancienne société mère

La Société sort du TSA (Transitional Services Agreement) et annonce la consolidation de ses organisations commerciales nord-américaines

Covetrus (Nasdaq: CVET), un chef de file mondial des technologies et des services de santé animale, a annoncé aujourd'hui être désormais sortie de l'ensemble des 72 TSA conclus avec Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), son ancienne société mère. La sortie définitive, effectuée plus tôt que prévu et moins de deux ans après la finalisation de son spin-off, représente un jalon majeur qui va permettre à la Société de mieux coordonner ses activités, alors qu'elle aborde la prochaine étape de son plan stratégique triennal.

Covetrus a également annoncé une consolidation de ses organisations commerciales nord-américaines, qui vise à renforcer l'alignement stratégique entre ses clients et sa gamme complète de produits et de services. Cette nouvelle structure réunit les équipes commerciales nord-américaines de Covetrus sous une direction unifiée afin d'optimiser la gestion des comptes et le soutien aux activités de ses clients. Ce changement libère également des ressources pour l'équipe des Solutions technologiques mondiales de Covetrus. Elles lui permettront de se consacrer à la mise en oeuvre de la feuille de route technologique de la Société, qui inclut notamment un nouveau logiciel, des améliorations du commerce électronique et l'élargissement de la gestion des ordonnances à de nouvelles zones géographiques en 2021 et au-delà.

"Je félicite notre équipe pour leur formidable travail dans l'optique de la finalisation de notre séparation. Je remercie également Henry Schein pour son aide tout au long de ce processus," a déclaré Ben Wolin, président-directeur général de Covetrus. "Covetrus aborde 2021 avec dynamisme, avec un alignement plus important avec ses clients et un accent mis sur la fourniture d'opportunités significatives de croissance future. Cet investissement accru dans les technologies et cette consolidation nous positionnent idéalement pour le succès, au bénéfice de nos clients," a-t-il ajouté.

La nouvelle structure commerciale de la Société réduit également les duplications au sein des entreprises combinées, ce qui a eu une incidence sur environ 80 employés. "Alors qu'il est toujours pénible de constater que les décisions ont une incidence sur des membres de notre équipe, ces actions permettront de renforcer nos relations avec nos clients, de procéder à de nouveaux investissements dans le cadre de nos initiatives de croissance stratégique et de favoriser une plus ample innovation dans notre secteur," a déclaré M. Wolin.

La Société a annoncé en outre avoir conclu un accord visant à transférer son activité de distribution en France, Hippocampe Caen S.A, à COVETO, une coopérative française, à prise d'effet au 31 décembre 2020. Ce transfert permettra de réduire modérément les indemnités de départ de la Société, déjà communiquées, liées à sa décision de sortir de cette activité, en octobre 2020. Covetrus continue d'approvisionner le marché français avec des produits exclusifs et des logiciels de gestion de la pratique.

Covetrus est une société internationale de technologies et de services de santé animale déterminée à permettre à ses partenaires des cabinets vétérinaires d’obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques et financiers. Nous regroupons produits, services et technologies sur une plateforme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin nous pousse à faire progresser le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans le Maine, compte environ 6.000 employés au service de plus de 100.000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus à propos de Covetrus, rendez-vous sur https://covetrus.com/.

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective au sens de la Section 27A du Securities Act of 1933, tel qu'amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act of 1934, tel qu'amendé. Ce type de déclaration est sujette à de nombreux risques et incertitudes, et les résultats réels sont susceptibles de présenter un écart sensible avec ceux prévus, en raison de plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la capacité de la Société à coordonner avec succès ses activités et à intégrer ses opérations et collaborateurs; la capacité à réaliser les bénéfices prévus suite aux modifications apportées à la structure organisationnelle stratégique; l'impact potentiel des modifications de la structure organisationnelle sur les relations, notamment avec ses employés et ses clients; la capacité à conserver les membres clé de son personnel; la capacité à atteindre les objectifs de rendement; ainsi que les risques additionnels abordés dans la section intitulée "Facteurs de risques" de son rapport annuel, sur le formulaire 10-K déposé le 3 mars 2020, son rapport annuel, sur le formulaire 10-Q déposé le 10 novembre 2020 auprès de la SEC, et dans les autres dépôts de la Société auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances et attentes actuelles de notre équipe de direction et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons nullement à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ou à les mettre à jour pour tenir compte d'événements ou de circonstances se produisant après la date du communiqué, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, de développements futurs ou de toute autre circonstance. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives.

