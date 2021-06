Covivio : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 02/06/2021 | 11:34 Nicolas Chéron 02/06/2021 | 11:34 achat En cours

Cours d'entrée : 78.4€ | Objectif : 83.4€ | Stop : 75.8€ | Potentiel : 6.38% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 83.4 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Autres sociétés de placement immobilier commercial Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COVIVIO 3.15% 8 979 EQUINIX, INC. (REIT) 3.16% 66 237 DIGITAL REALTY TRUST, INC. 9.78% 43 125 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUI.. 1.40% 26 657 REALTY INCOME CORPORATION 11.55% 25 903 SEGRO PLC 10.86% 17 857 W. P. CAREY INC. 9.20% 13 716 IRON MOUNTAIN INCORPORATED 49.86% 12 756 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD S.. 11.86% 12 257 VEREIT, INC. 27.79% 11 065 STORE CAPITAL CORPORATION 3.24% 9 467

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 952 M 1 159 M - Résultat net 2021 274 M 334 M - Dette nette 2021 9 081 M 11 058 M - PER 2021 21,4x Rendement 2021 4,96% Capitalisation 7 330 M 8 979 M - VE / CA 2021 17,2x VE / CA 2022 16,5x Nbr Employés - Flottant 61,4% Prochain événement sur COVIVIO 21/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 73,42 € Dernier Cours de Cloture 77,72 € Ecart / Objectif Haut 13,2% Ecart / Objectif Moyen -5,53% Ecart / Objectif Bas -37,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Christophe Joseph Kullmann Chief Executive Officer & Director Tugdual Millet Chief Financial Officer Jean Gaston Laurent Chairman Marielle Seegmuller Operations Director Marjolaine Alquier de L'epine Head-Risks, Compliance & Internal Controls