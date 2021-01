Covivio : Barclays dégrade sa recommandation

Barclays dégrade doublement sa recommandation sur Covivio, passant directement à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours abaissé de 12% à 64 euros, dans une note consacrée aux valeurs de l'immobilier de bureaux en France.



'2021 était censée être l'année de la reprise, et pourtant nous avons du mal à voir un rebond rapide à partir de maintenant', estime le broker, qui prévoit une faible croissance des loyers en données comparables, compte tenu entre autres d'un manque d'indexation.



Concernant Covivio, il met en avant la surperformance du titre par rapport ses pairs sur les six derniers mois et l'endettement élevé, susceptible de requérir des actions de remède. En outre il attend maintenant une reprise plus lente des résultats du portefeuille hôtelier.



