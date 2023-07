COVIVIO : Invest Securities abaisse sa cible

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Covivio, avec un objectif de cours néanmoins revu à la baisse, de 61 à 54,6 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Covivio a publié des revenus en hausse de +7,6% à périmètre constant grâce à une très forte croissance organique des revenus hôteliers (+20%) et à la progression toujours soutenue des loyers des logements allemands (+3,8%).



'Les signaux envoyés sont encourageants mais la poursuite de l'amélioration de l'occupation au S2 n'est pas garantie', souligne l'analyste qui indique que le net renchérissement des frais financiers conduit à un RNR stable (2,36E/action).



Les conditions de refinancement du semestre témoignent de la bonne situation bilancielle du groupe (la guidance de RNR 2023 a d'ailleurs été légèrement relevée de +2,4% (420mE) et le dividende (3,75E) semble toujours pérenne pour les trois prochaines années, résume Invest Securities.



Néanmoins, 'la société pourrait être contrainte à couper son dividende en 2026 ou en 2027 (3,33E selon nos estimations). Le rendement resterait néanmoins très nettement supérieur à 6% sur la base du cours actuel', conclut le broker.



