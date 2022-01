Covivio : Invest Securities reste neutre

Invest Securities maintient sa recommandation 'neutre' et son objectif de cours de 76 euros sur Covivio, revenant sur la journée investisseurs de décembre, lors de laquelle Covivio 'est revenu en détail sur ses activités et a confirmé ses ambitions'.



'Côté bureaux, le management a mis en avant son positionnement stratégique face à la crise', note l'analyste, ajoutant que 'Covivio envisage de repositionner 14% du patrimoine hôtelier vers les segments moins à risque (domestique, loisirs)'.



Au total, le bureau d'études attend pour le groupe foncier un taux de croissance du RNR par action 2020-2026 de +4,8% par an à 5,45 euros, tandis que l'ANR de liquidation progresserait de +1,8% par an sur la période à 99,8 euros.



