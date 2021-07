BONDS : Covivio place 500 millions d'euros d'obligations à huit ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Covivio a annoncé mardi avoir levé 500 millions d'euros à l'issue d'un placement d'obligations à échéance 2029 offrant un coupon fixe de 1%. "L'émission, sursouscrite plus de 4 fois, témoigne de l'appétit des investisseurs pour le secteur hôtelier et leur conviction dans sa capacité à tirer parti du rebond de l'activité une fois les restrictions levées", a indiqué la société foncière dans un communiqué. L'opération permet de refinancer une partie de la dette existante et d'allonger sa maturité "de près d'un an, à 5,3 ans", a souligné l'entreprise. Standard & Poor's avait confirmé fin mai la notation de Covivio à "BBB+" avec une perspective stable. (jbatteau@agefi.fr) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 16:07 ET (20:07 GMT)