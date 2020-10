COVIVIO : l'hôtellerie continue de peser sur l'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les revenus à fin septembre de Covivio ont reculé de 9,1% à 464 millions d'euros (667 millions d'euros à 100%), en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51% à 114 millions d'euros) dans un climat d’incertitudes et de poursuite des restrictions. La baisse est de 8,3% à périmètre constant. La performance en bureaux et logements continue en revanche à être dynamique, en croissance de 1,5% à périmètre constant à 539 millions d'euros.A fin septembre, 97% des loyers quittancés ont été collectés dont 95% au seul troisième trimestre. En bureaux et résidentiel le taux de collecte s'élève à 98%. En hôtels, 92% des loyers quittancés à fin septembre ont été payés (dont 89% au troisième trimestre).Depuis le début d'année, le groupe immobilier a signé pour 491 millions d'euros part du groupe (616 millions d'euros à 100%) de nouveaux accords de cessions, avec une marge moyenne de 12% sur les valeurs d'expertise de fin 2019. Covivio a confirmé son objectif de plus de 600 millions d'euros part du groupe de nouveaux accords de cessions en 2020.Covivio a confirmé son objectif d'EPRA Earnings 2020 de 380 millions d'euros, soit 4,15 euros par action, annoncé en juillet.