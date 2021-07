COVIVIO : soutenu par le relèvement de ses perspectives

L'action Covivio progresse de 1,73% à 80,02 euros au lendemain du relèvement de ses objectifs 2021 de profits. Le groupe immobilier présent dans les bureaux, le résidentiel et les hôtels anticipe désormais des EPRA Earnings compris entre 390 millions d'euros à 400 millions d'euros. Cette mesure de la performance opérationnelle hors éléments exceptionnels était auparavant prévue entre 380 à 395 millions d'euros.



L'objectif de plus de 600 millions d'euros de nouveaux accords de ventes a lui simplement été confirmé.



Sur le semestre, l'EPRA Earnings est en croissance de 7,5% à 207 millions d'euros pour des revenus en repli de 2,7% à périmètre constant à 302,3 millions d'euros en part du groupe.



Le patrimoine du groupe a progressé de 400 millions d'euros sur le semestre, à 26,1 milliards d'euros et 17,3 milliards d'euros part du groupe. A périmètre constant, la valeur des actifs a augmenté de 2%. Portés par les hausses de valeurs, les actifs nets réévalués s'accroissent de 4% en moyenne sur un an, à 9 638 millions et 101,6 euros par action.



A fin juin, la LTV, équivalent du ratio d'endettement pour le secteur, est stable vs fin 2020, à 41%, malgré le paiement de l'intégralité du dividende sur le semestre (340 millions), grâce à la dynamique de cessions et à la croissance des valeurs d'actifs.