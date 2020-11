Classement GRESB 2020 : Covivio obtient le statut « Sector Leader » monde, de la catégorie « Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel - sociétés cotées »

24-11-2020

Covivio poursuit sa progression dans le classement du GRESB 2020 (The Global ESG Benchmark for Real Estate) et obtient le statut de « Global Sector Leader » de la catégorie « Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel - sociétés cotées ». Un score qui confirme une nouvelle fois les performances et la pertinence de la politique RSE du groupe.

Chaque année, le GRESB évalue et classe la performance ESG (Environnement / Social / Gouvernance) des acteurs de l'immobilier dans le monde. Une analyse guidée par un questionnaire qui note les entreprises sur leurs performances développement durable.

Avec la note de 85/100, en progression de 5 points par rapport à 2019, Covivio obtient les « 5 étoiles » ainsi que le statut de « Sector Leader » monde au sein de sa catégorie. Une performance particulièrement remarquable l'année où la moyenne des notes recule de deux points au global. En parallèle, Covivio obtient la note maximale de 100/100 dans la catégorie « Public Disclosure » qui récompense la qualité et transparence de ses reportings.

Covivio conserve par ailleurs en 2020 son statut de « Sector Leader » auprès de Vigeo-Eiris en obtenant pour la seconde année consécutive la note maximale A1+. Covivio se classe à la 5ème place mondiale (vs. 7ème en 2019) des entreprises notées par Vigeo-Eiris, tous secteurs confondus.

Covivio progresse également auprès d'ISS-ESG cette année, avec une note B- (C+ en 2019) qui le place dans le top 5% mondial des 358 entreprises immobilières notées par l'agence.

En octobre 2020, Covivio a aussi fait l'objet d'un très bon ESG Risk Rating de la part de Sustainalytics, dont les résultats sont disponibles sur son site.

Les résultats du Corporate Sustainability Assessment (CSA/DJSI), conduit cette année par Standards & Poors, ont été dévoilés en novembre. Covivio progresse cette année de 5 points et obtient une note percentile de 96, confortant sa place parmi les leaders du secteur au sein des indices DJSI World et Europe.

Enfin, Covivio a conservé sa note de AA auprès de MSCI et de 81/100 auprès d'EcoVadis, restant ainsi dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis.

« Ces différents résultats saluent l'exemplarité et la pertinence de notre politique RSE et nous confortent comme foncière de référence en matière de développement durable au niveau international. Depuis de nombreuses années, la RSE est au cœur de la stratégie de Covivio avec une implication forte sur l'ensemble de nos activités européennes. » ajoute Jean-Eric Fournier, Directeur Développement Durable, Covivio.

Pour en savoir plus sur la stratégie développement durable et les actions mises en place par le groupe, consultez notre Rapport Annuel de Performance Durable 2019.