Covivio : A suivre aujourd'hui

Covivio a enregistré en 2022 une hausse de 5% du résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté), à 430 millions d’euros. « La baisse des revenus locatifs en bureaux, liée à la rotation du patrimoine et aux libérations d’actifs en périphérie, a été plus que compensée par la forte reprise en hôtellerie et la solide performance continue en résidentiel allemand » a commenté le groupe immobilier. Les revenus sont ressortis à 968 millions d’euros en consolidé et 633 millions d’euros en part du groupe, en croissance de 12,7% à périmètre constant.



Selon le groupe, cette performance est portée tant par la reprise sur les revenus variables en hôtels (+6,5%), que par l'indexation en bureaux et les travaux d'asset management (+6,2%).



Covivio a enregistré une progression de 10% (107,8 euros par action) de l'actif net réévalué de liquidation.



Son patrimoine représente une valeur de 26 milliards d'euros (17 milliards d'euros part du groupe), stable à périmètre constant.



Le groupe immobilier a réduit sa dette nette de 220 millions d'euros et affiche un ratio de levier (LTV, équivalent au taux d'endettement) de 39,5%.



Il propose le maintien du dividende à 3,75 euros action, avec option de paiement en actions, bénéficiant du soutien des principaux actionnaires (51% du capital), s'engageant à opter pour cette option. Ce qui représente une augmentation de capital minimum de 175 millions d'euros.



Cette année, Covivio vise un résultat net récurrent l'ordre de 410 millions d'euros, stable retraité de l'effet du désendettement. Covivio s'est fixé pour objectif de réaliser 1,5 milliard d'euros de ventes d'ici fin 2024. Depuis le mois de novembre 2022, 200 millions d'euros d'accords de cessions ont été signés, 3% au-dessus des valeurs d'expertises à fin 2021.