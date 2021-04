Covivio - Activité à fin mars 2021 : des perspectives encourageantes

Un objectif ambitieux entre 2010 et 2030 sur le périmètre élargi des activités (scopes 1, 2 et 3), incluant les activités de construction

Sur les 6 grandes villes allemandes2, la demande placée a également bien résisté (-3% sur un an, à 653 500 m²). Berlin, Hambourg et Francfort sont même en progression de 19%, 34% et 7% vs le T1 2020. Le taux de vacance se maintient ainsi à un niveau faible de 3,8% en moyenne, dont 2,1% à Berlin, 3,5% à Hambourg et Munich et 6,5% à Francfort et Düsseldorf.

En Île-de-France, 327 400 m² ont été commercialisés1, proche du 1er trimestre 2020 (-4% en excluant la transaction exceptionnelle de Total pour 130 000 m² sur la tour Link). Du côté du marché de l'investissement, avec 3,6 Md€ investis, les volumes sont nettement supérieurs (de 40 %) à la moyenne décennale et confirment l'intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs (-27% vs un 1er trimestre 2020 impacté plus tardivement par la crise). Les prix sont d'ailleurs en hausse de 3% en moyenne vs fin 2020, à Paris (+2%), dans le Croissant Ouest (+7%) comme en Première Couronne (+5%).

En bureaux, le marché locatif a été pénalisé par la poursuite des mesures de restrictions, freinant les décisions des entreprises en particulier sur les grandes surfaces. Néanmoins, les discussions locatives se sont accélérées et les visites multipliées depuis début mars, laissant entrevoir un second semestre plus dynamique.

Au-delà du premier semestre, l'accélération des campagnes de vaccination en Europe et les premières annonces de plans de déconfinement, notamment au Royaume-Uni avec une réouverture des hôtels et restaurants prévue mi- mai, laissent entrevoir un début de redémarrage de l'activité. A ce titre, le rebond important des taux d'occupation des hôtels en Chine et aux Etats-Unis montre la capacité de redémarrage rapide de l'activité hôtelière, une fois la crise sanitaire résorbée.

En hôtels, comme attendu, les restrictions et confinements en Europe pèsent sur l'activité du premier trimestre. Pour rappel, le premier trimestre 2020 avait bénéficié de 2 mois d'activité bien orientée avant l'introduction des restrictions en mars. A fin février 2021, les RevPar en Europe affichent une baisse de -83,5%4 vs la même période en 2019. Dans ce contexte, la France résiste légèrement mieux, à -68%, grâce à des restrictions moins sévères au premier trimestre et à une clientèle domestique plus importante.

L'activité logements en Allemagne continue à être bien orientée. Le 15 avril, la cour fédérale de Karlsruhe a annulé la réglementation à Berlin (Mietendeckel) dont l'impact a été contre-productifsur l'offre de logements (-57,5%selon l'institut économique DIW). Elle permettra de redynamiser le marché du logement à Berlin. Covivio appliquera un retour au loyer de marché tel que défini dans les baux et évaluera la situation de chaque locataire au cas par cas en cas de difficulté. Les autres localisations du groupe (Rhénanie-du-NordWestphalie, Hambourg ainsi que Dresde et Leipzig) bénéficient d'une réversion positive (hausse des loyers de 10% à 15% en moyenne lors des relocations) et des programmes de capex effectués ces dernières années.

Dans ce contexte, Covivio a signé pour 64 000 m² de nouveaux baux (23 000 m²) et renouvellements (41 000 m²) en France, Italie et Allemagne. L'intérêt des locataires se porte particulièrement sur les projets de développement. Ainsi, Covivio accompagne la croissance du groupe Onepoint, déjà partenaire locataire sur deux sites, à Paris et Bordeaux, en signant un bail en l'état futur d'achèvement de 12 ans fermes sur 9 067 m² dans le cadre d'un nouveau développement à Bordeaux (Jardin de l'Ars). Ce projet vise à construire 19 200 m², désormais pré-louésà 50%, à horizon 2024, dans la zone Euratlantique à proximité immédiate de la gare Saint-Jean.Par ailleurs, sur la tour Silex², dans le QCA de Lyon, 1 150 m² ont été pré-loués,portant à 58% le taux de pré- commercialisation de l'immeuble, qui sera livré fin juin. Enfin, des discussions avancées devraient aboutir dans les prochaines semaines pour de nouvelles pré-commercialisationsà Paris et Milan.

Intensification de la stratégie prime sur les bureaux

Au cours du 1er trimestre, Covivio a intensifié sa stratégie prime sur les bureaux, visant à renforcer toujours plus la centralité et la qualité du patrimoine et axée sur :

1. L'adaptation du pipeline de développement avec plus de projets dans les QCA

2ème pilier stratégique de Covivio, le pipeline de développement est un élément clé permettant de transformer des immeubles obsolètes en espaces de travail attractifs, adaptés aux nouvelles demandes des clients, tout en générant une création de valeur financière et extra-financière importante. Dans un nouvel environnement de marché, Covivio adapte en continu son pipeline de développement.

Covivio livrera cette année 8 projets, d'ores et déjà pré-loués à 82% et situés principalement à Paris, Montrouge, Lyon et Milan. Covivio a notamment livré l'immeuble Flow (23 600 m²), localisé à Montrouge et entièrement loué à une filiale d'EDF pour 9 ans fermes. Situé à 5 minutes à pied de la gare de métro ligne 13 Chatillon-Montrouge,il bénéficiera en 2025 de l'arrivée de la nouvelle ligne du Grand Paris (ligne 15).

En parallèle, davantage de projets prime sont initiés. Avec l'engagement de 5 projets en 2021, tous situés dans les QCA de Paris (Anjou, Monceau et Madrid-St Lazare), Milan (Corso Italia) et Berlin (Alexanderplatz), le pipeline à fin 2021 sera constitué quasi-uniquement d'actifs situés dans Paris, Milan et Berlin intramuros, dont 70% dans les seuls QCA.

Au cours du trimestre, la ville de Berlin a accordé le permis de construire d'un projet mixte emblématique de 59 600 m² en plein QCA. Idéalement située sur l'Alexanderplatz, cette tour offrira à sa livraison fin 2025, 31 000 m² de bureaux et espaces flexibles prime, 11 600 m² de logements et 17 000 m² d'espaces évènementiels, de services, logistique et commerces. Conçu sur un terrain acheté en 2016 dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille d'hôtels (comprenant notamment le Park Inn Alexanderplatz), ce projet sera développé par Covivio en partenariat avec deux investisseurs institutionnels de long terme, Generali and Covéa (détention Covivio de 55%), sur la base d'un investissement total de 530 M€ (291 M€ PdG). Ce développement offre un rendement sur investissement de plus de 5% et un objectif de création de valeur d'environ 40%.

2. La transformation de bureaux en logements

En France, Covivio compte réaliser davantage de conversions de bureaux obsolètes en logements. A ce titre, près de 150 000 m² de projets potentiels ont été identifiés sur des actifs de bureaux obsolètes en France. Trois projets sont d'ores et déjà engagés, pour 12 300 m² et 44 M€ de coût de développement. Cinq nouveaux engagements totalisant 92 000 m², sont prévus en 2021, avec un coût de revient d'environ 220 M€ : Covivio a obtenu les permis de construire de la première phase d'un projet de 46 500 m² à Bordeaux Lac et de trois redéveloppements de 10 600 m², 5 000 m² et 7 300 m² à Bobigny, Antony et Chartres. Le permis du cinquième projet, à Fontenay-sous-Bois (22 850 m²) est attendu pour la fin du premier semestre.

