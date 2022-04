Covivio - Activité à fin mars 2022 : Le 1er trimestre 2022 confirme la forte reprise de l'activité

Paris, le 21 avril 2022, 18h

Activité à fin mars 2022 :

Le 1er trimestre 2022 confirme la forte reprise de l'activité

Bonne dynamique opérationnelle sur l'ensemble des activités

► 36 100 m² de bureaux loués ou pré-loués ; hausse du taux d'occupation bureaux à 92,4 %

► Des avancées majeures dans l'asset management des bureaux manage to core

► De nouveaux succès sur notre pipeline de développement : Stream Building et Anjou pré-loués à 94% et 100%

► Hôtels : renforcement de la reprise de l'activité et première opération de brand management en France

► Poursuite de la dynamique locative en résidentiel en Allemagne

► 183 M€ de nouveaux accords de ventes avec une marge moyenne de +2% sur les dernières valeurs d'expertise

Covivio poursuit sa feuille de route RSE et renforce ses équipes

► Trajectoire carbone : réduction de -26% de notre consommation carbone entre 2010 et 2021, en bonne voie vers l'objectif de -40% d'ici à 2030 sur les scopes 1, 2 et 3 (y compris la construction)

► Poursuite du déploiement de la Fondation Covivio : 12 associations accompagnées en France, Italie et Allemagne

► Renforcement des équipes : nomination de Friederike Hoberg en tant que directrice de l'activité bureaux Allemagne

L'Assemblée Générale approuve l'ensemble des résolutions

Distribution le 27 avril d'un dividende en numéraire de 3,75€ par action, en hausse de +4,2% et offrant un rendement de 5,1%

► Renforcement de l'expertise du Conseil d'Administration : nomination de Daniela Schwarzer en tant qu'administratrice indépendante

Forte croissance des revenus à fin mars 2022 : +7% à périmètre constant

► Bureaux : +2,9% à périmètre constant

► Résidentiel en Allemagne : +2,9%, dont +3,6% en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et +2,6% à Berlin

► Hôtels : +51%, porté par la reprise des revenus variables

► Taux d'occupation de 95,2% vs 95,0% fin 2021

Covivio : un patrimoine diversifié et en adaptation continue

Avec un patrimoine de 26,7 Md€ (17,7 Md€ PdG) d'actifs en Europe, Covivio construit son développement sur la diversification dans des activités où le groupe joue un rôle d'acteur de premier plan :

- 57% du patrimoine est composé de bureaux en France, Italie et Allemagne, majoritairement dans des localisations centrales à Paris, Milan et dans les principales villes allemandes ;

- Le résidentiel en Allemagne représente 28% du patrimoine. Il est situé dans les centres-villes de Berlin, Dresde, Leipzig, Hambourg, et des grandes villes de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;

- Les hôtels (15% du patrimoine), situés dans les grandes villes touristiques européennes (Paris, Berlin, Rome, Madrid, Barcelone, Londres, etc.), sont loués ou gérés directement par les opérateurs leaders : AccorInvest, IHG, B&B, NH Hotels, etc.

41% des immeubles en valeur sont situés en Allemagne, 38% en France et 16% en Italie.

Ce patrimoine est géré selon trois piliers stratégiques :

1. La localisation au cœur des grandes métropoles européennes, en particulier Paris, Berlin et Milan.

Ainsi, 97% des actifs se situent à moins de 5 minutes à pied d'un transport en commun.

La conception d'un immobilier neuf, alliant performance énergétique, bien-être et adaptation à l'évolution des usages. Covivio développe aujourd'hui 1,8 Md€ part du groupe de projets de bureaux et

437 M€ part du groupe de logements en Europe1. La majorité de ces développements portent sur la rénovation d'actifs existants.

3. La culture-client, qui place l'utilisateur au centre de la stratégie. Covivio accompagne dans la durée ses clients dans leurs stratégies immobilières, en co-définissant avec eux leurs projets et en nouant des relations partenariales durables (maturité moyenne ferme des baux de 7 ans). Cela se traduit notamment par une approche conseil forte, une politique servicielle ambitieuse et toujours plus de flexibilité, avec par exemple des offres hybrides alliant bail commercial et contrat flexible.

Bonne dynamique opérationnelle sur l'ensemble des activités

Activité locative soutenue en bureaux sur fond de poursuite de la reprise du marché

Le marché locatif a poursuivi sa reprise enclenchée depuis le second semestre 2021 :

En Île-de-France, la demande placée s'élève2 ainsi à 504 000 m² sur le 1er trimestre 2022, en hausse de +40% sur un an, proche de son niveau de 2019 (-6%). Avec 40% de la demande placée concentrée sur les actifs neufs, la polarisation du marché en faveur des immeubles de qualité et bien localisés se confirme. L'offre disponible et le taux de vacance se stabilisent (7,4% de vacance). Les loyers, quant à eux, sont en ligne avec leurs niveaux de fin d'année dernière.

Sur les 6 grandes villes allemandes3, la demande placée s'établit à 769 000 m², en hausse de 20% sur un an, avec une très bonne performance à Munich (+83%) et à Francfort (+51%).

1 A fin 2021

2 Source : Immostat

3 Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Munich ; source : BNP PARIBAS REAL ESTATE

A Milan4, le 1er trimestre a également été très actif, avec 106 000 m² de demande placée, en hausse de +30% par rapport à 2021. Cette dynamique profite aux actifs de grade A, représentant 85% de la demande placée.

Au cours du 1er trimestre, Covivio a loué ou pré-loué 36 100 m² de bureaux, principalement en France et à des locataires de renom (entreprises du CAC40, entreprises leader de la tech, etc.) pour une durée moyenne ferme de 9 ans. A cela s'ajoutent 5 000 m² d'accords fermes qui devraient être finalisés dans les prochaines semaines.

Cette dynamique locative illustre le succès du positionnement de Covivio, qui propose des immeubles flexibles et serviciels, adaptés aux nouveaux usages, et situés dans des localisations attractives. Elle se retrouve également dans le succès de l'offre de bureaux gérés Wellio, dont le dernier site, à Milan QCA, a ouvert ses portes début avril avec un taux d'occupation de plus de 90%.

Les succès locatifs du trimestre permettent en particulier de franchir une étape majeure dans la rationalisation du portefeuille manage to core (16% du patrimoine bureaux), composé de 9 actifs qui représentent 60% de la vacance en bureaux. Les immeubles 32 B à Boulogne, Orly Belaïa et la tour CB 21 à Paris-La Défense voient ainsi leur taux d'occupation progresser respectivement à 75% (vs 56% fin 2021), 85% (vs 64%) et 93% (vs 84% - y compris accords fermes signés). Dans le même temps, l'immeuble Via Del Innoviazione à Milan, occupé à 85%, a fait l'objet d'un accord de vente à sa valeur d'expertise.

L'activité reflète aussi le succès continu du pipeline de développement. Sur l'opération mixte Stream Building, située dans le 17e arrondissement de Paris, Covivio a signé un accord locatif avec une société française de premier plan, portant sur une surface de 9 200 m². Avec cette signature, qui s'ajoute à celle de l'opérateur Zoku sur la partie hôtel, l'immeuble affiche un taux de commercialisation de 94% plusieurs mois avant sa livraison prévue mi-2022. Idéalement situé en face du Tribunal de Grande Instance de Paris, l'immeuble rassemble sous un même toit toutes les activités d'une vie urbaine intense (bureaux - commerces - hôtel - espaces de convivialité), et répond aux évolutions des modes de travail et de vie, tout en s'intégrant parfaitement dans son environnement.

Covivio a aussi totalement pré-loué, à un leader français de l'industrie du luxe, l'immeuble de bureaux « Anjou » (9 336 m²), à Paris 8e arrondissement. Situé en plein Quartier Central des Affaires (QCA) et bénéficiant d'une parfaite accessibilité (métros L1,8,12,14, bus et stations Velib), cet immeuble, acquis en 2006, était occupé par

Orange et La Poste jusqu'au dernier trimestre 2021. A peine libéré et alors que Covivio travaille à sa complète restructuration, Anjou a d'ores et déjà séduit une prestigieuse entreprise qui prendra possession des locaux au printemps 2025. Les deux partenaires ont pour cela signé un bail de 10 ans fermes.

Confirmation de la reprise en hôtels et première opération de brand management en France

En hôtellerie, après une nette amélioration des performances entre avril et novembre 2021, le variant Omicron a impacté les performances de décembre 2021 et de janvier 2022. A partir de la mi-février 2022 et la levée de toutes les restrictions liées à la crise sanitaire, l'industrie hôtelière a bénéficié de la reprise des performances dans l'ensemble des pays européens. Portés par des clientèles domestiques et de moindres restrictions sanitaires, le Royaume-Uni et la France ont surperformé la moyenne européenne, et retrouvent sur le mois de mars des niveaux de revenus par chambre (Revpar) proches de 2019. L'Allemagne, pénalisée par des restrictions plus fortes, reste en retrait et connait un redémarrage plus récent.

4 Source : DILS

Evolution des RevPAR des hôtels en Europe

Omicron wave

-5%-5%

-23%

-50%

Les performances des hôtels de Covivio à revenus variables bénéficient directement de cette reprise, avec notamment une progression de +160% sur les loyers variables en France. Le taux de collecte des loyers fixes s'élève quant à lui à 100%. Par ailleurs, les derniers impayés sur les revenus 2021 ont été recouvrés entièrement au 1er trimestre 2022.

Alors que le marché de l'hôtellerie connait une phase de rebond, Covivio met en mouvement son patrimoine hôtelier en poursuivant sa stratégie dynamique d'asset management, afin d'optimiser sa rentabilité et de garantir une offre hôtelière toujours plus adaptée aux attentes des utilisateurs. Ainsi, Covivio a signé un protocole d'accord avec B&B Hotels pour la location de 31 hôtels situés en France et jusqu'à présent occupés par AccorInvest. Une opération d'asset et de brand management qui témoigne de la capacité de Covivio à dynamiser son portefeuille et à renouveler sans cesse l'offre hôtelière.

Ces 31 hôtels (2 565 chambres), déjà propriétés de Covivio et sous enseignes du groupe Accor (Ibis, Novotel et Mercure), étaient jusqu'à présent loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest. Suite à la signature du protocole, Covivio et B&B Hotels, partenaires depuis 2010, se sont engagés sur des nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes. Covivio bénéficiera d'une hausse substantielle du loyer par rapport à celui de 2019, et participera à un programme de travaux réalisés par B&B Hotels. Avec cette opération, créatrice de valeur, Covivio accompagne aujourd'hui la 3e marque européenne dans la catégorie économique dans une nouvelle phase de son développement en France.

Poursuite de la dynamique locative en résidentiel Allemagne

En Allemagne, Covivio a poursuivi son travail actif d'asset management. Les loyers ont progressé en moyenne de +2,9% sur un an et bénéficient d'une bonne dynamique sur l'ensemble des zones géographiques : Berlin

(+2,6%), Rhénanie-du-Nord-Westphalie (+3,6%), Hambourg (+2,0%) et Dresde et Leipzig (+2,8%). La croissance des loyers s'appuie sur trois éléments : l'indexation (36% de la hausse), les relocations avec une réversion locative positive (40%), le solde étant principalement lié aux programmes de modernisations. En rénovant en moyenne 3% du parc chaque année, Covivio accroit la qualité de ses logements et participe à la transition énergétique, tout en assurant un rendement de l'ordre de 5%.

COVIVIO

ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2022

183 M€ de nouveaux accords de ventes à fin mars, avec une marge moyenne de +2%

Depuis le début d'année, Covivio a signé pour 264 M€ à 100% et 183 M€ part du groupe de nouveaux accords de vente, avec une marge moyenne de +2,3% sur les dernières valeurs d'expertise. Ces cessions ont principalement porté sur l'actif de bureaux manage to core Via del Innovazione, à Milan, ainsi que sur la poursuite de la rationalisation du portefeuille Telecom Italia, en Italie. En Allemagne, Covivio a cédé quelques logements à l'unité, cristallisant une marge de +35% sur les dernières valeurs d'expertise. Le prix moyen de cession des logements vacants s'est élevé à 4 825€/m².

Covivio poursuit sa feuille de route RSE et renforce ses équipes

Nouvelle réduction des émissions carbone du patrimoine

A l'occasion de la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2021 (accéder au document), Covivio a communiqué ses émissions carbone sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3 (y compris construction). Elles baissent

de -26% par rapport à 2010, en bonne voie vers l'objectif de réduction de -40% d'ici à 2030. Cette performance est notamment le fruit du travail de verdissement du patrimoine (91% certifié vert à fin 2021) et d'accompagnement des locataires dans la réduction des consommations énergétiques.

Poursuite du déploiement de la Fondation Covivio

Créée en 2020, la Fondation Covivio a pour mission de structurer et renforcer les actions de Covivio en faveur de deux piliers : l'égalité des chances et la préservation de l'environnement. Au cours du trimestre, la Fondation

Covivio a accéléré ses actions et accompagne maintenant plus d'une dizaine d'associations en France, en Italie et en Allemagne. Dans le cadre d'un programme de mise à disposition d'heures de solidarité, les collaborateurs du groupe ont effectué plusieurs missions de mécénat de compétences avec des associations comme Refugee Food, Wake Up Café ou Article 1 en France, ou encore avec Al Farabi Music Academy et SafeHub Wedding-

Berlin en Allemagne. Un appel à projets a été initié en Italie pour sélectionner de nouvelles associations à soutenir sur une durée de 3 ans et dont la liste sera arrêtée avant l'été. Un appel à projets similaire est prévu au 2nd semestre en Allemagne afin d'étendre le champ d'actions géographique de la Fondation.

Nomination de Friederike Hoberg comme directrice de l'activité bureaux Allemagne

A compter de mai 2022, Covivio accueillera Friederike Hoberg en qualité de Head of German Offices et membre du Comité Exécutif du groupe. Diplômée de la Freie Universität de Berlin et de l'ESCP Business School, Friederike Hoberg a effectué une grande partie de sa carrière en France et en Allemagne chez Commerz Real.

Avant de rejoindre Covivio, elle dirigeait la filiale France de Commerz Real.

Covivio est à la tête d'un portefeuille bureaux de 1,8 Md€ en Allemagne et d'un pipeline de développement de

562 M€, avec des projets phares tels qu'Alexanderplatz à Berlin. Ce patrimoine est situé dans les principales métropoles allemandes, à savoir Francfort (31%), Berlin (21%), Düsseldorf (20%), Hambourg (19%) ou encore Munich (7%).

Basée à Berlin et rattachée à Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio, Friederike Hoberg aura en charge l'activité Bureaux en Allemagne, avec l'objectif de déployer la même stratégie créatrice de valeur déjà

mise en œuvre en France et en Italie, reposant sur les piliers suivants :

- Centralité, en développant nos projets dans les meilleures localisations, près des hubs de transports, dans des quartiers vivants et attractifs

- Qualité, en concevant des bureaux alliant flexibilité, bien-être, services, performance collective et environnementale

- Sur-mesure, en proposant des espaces et des expériences spécifiques à chaque client, en lien avec la culture et les codes de chaque entreprise.

Le tout grâce à une approche conseil personnalisée et à une relation client axée sur la satisfaction des utilisateurs.

5