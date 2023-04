Covivio - Activité à fin mars 2023 : Croissance des revenus de +11% à périmètre constant

Paris, le 19 avril 2023, 18h Activité à fin mars 2023 : Croissance des revenus de +11% à périmètre constant Dynamique locative favorable Bureaux : indexation élevée et confirmation d'un marché à deux vitesses, entre la bonne tenue des zones centrales et la baisse de la demande dans les localisations périphériques

indexation élevée et confirmation d'un marché à deux vitesses, entre la bonne tenue des zones centrales et la baisse de la demande dans les localisations périphériques Résidentiel allemand : le déséquilibre offre/demande continue de tirer les loyers vers le haut (+5% à Berlin sur trois mois)

le déséquilibre offre/demande continue de tirer les loyers vers le haut (+5% à Berlin sur trois mois) Hôtels : poursuite de la croissance avec des performances supérieures de +10% à 2019 en moyenne en Europe Bonnes performances opérationnelles sur l'ensemble des activités 37 300 m² de bureaux loués ou renouvelés depuis début 2023, dont 25 100 m² en Allemagne

depuis début 2023, dont 25 100 m² en Allemagne Performance locative soutenue en résidentiel en Allemagne, avec une réversion moyenne de +16%

avec une réversion moyenne de +16% Hôtels : confirmation de la reprise de l'activité et nouvelles opérations d' asset management Solide croissance des revenus à périmètre constant à fin mars 2023 : +11% Revenus part du groupe de 153,9 M€, +4% à périmètre courant et +11% à périmètre constant

de 153,9 M€, +4% à périmètre courant et +11% à périmètre constant Bureaux : hausse de +5,1% à périmètre constant, soutenue par l'indexation

hausse de +5,1% à périmètre constant, soutenue par l'indexation Résidentiel en Allemagne : accélération de la croissance à périmètre constant, à +3,9%

accélération de la croissance à périmètre constant, à +3,9% Hôtels : +57,5% à périmètre constant, dont +236% sur les revenus variables et +30% sur les loyers fixes

+57,5% à périmètre constant, dont +236% sur les revenus variables et +30% sur les loyers fixes Taux d'occupation de 95,2% à fin mars Poursuite du renforcement du passif 170 M€ de ventes (195 M€ à 100%) réalisées à fin mars et 67 M€ (158 M€ à 100%) de nouveaux engagements de cessions, signés +2,2% au-dessus des valeurs d'expertise fin 2022

Option de paiement du dividende en actions soumise à l'Assemblée Générale du 20 avril. Les principaux actionnaires (51% du capital) s'engagent d'ores et déjà à opter pour cette option, soit un renforcement du bilan de 175 M€ à

350 M€ Nouvelle étape dans les engagements ESG Proposition de soumettre le plan climat au vote de l'Assemblée Générale (résolution « say on climate »)

Trajectoire carbone : en bonne voie pour atteindre les ambitions 2030

COVIVIO ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2023 Covivio : un patrimoine diversifié et en adaptation continue Covivio détient un patrimoine de 26,1 Md€ (17,4 Md€ PdG) d'actifs en Europe, diversifié dans des activités où le groupe joue un rôle d'acteur de premier plan : 55% du patrimoine est composé de bureaux en France, Italie et Allemagne, majoritairement dans des localisations centrales à Paris, Milan et dans les principales villes allemandes ;

en France, Italie et Allemagne, majoritairement dans des localisations centrales à Paris, Milan et dans les principales villes allemandes ; Le résidentiel en Allemagne représente 30% du patrimoine . Il est situé dans les centres-villes de Berlin, Dresde, Leipzig, Hambourg et les grandes villes de la Rhénanie du Nord-Westphalie ;

Les hôtels (15% du patrimoine) , situés dans les grandes villes touristiques européennes (Paris, Berlin, Rome, Madrid, Barcelone, Londres, etc.), sont loués et gérés par les opérateurs leaders : Accor, IHG, B&B, NH Hotels, etc. Ce patrimoine est géré selon trois piliers stratégiques : La localisation au cœur des grandes métropoles européennes , en particulier Paris, Berlin et Milan. Ainsi, 97% des actifs se situent à moins de 5 minutes à pied d'un transport en commun. La conception d'un immobilier neuf , alliant performance énergétique, bien-être et adaptation à l'évolution des usages. Les projets en cours de rénovation ou de construction sont d'ores et déjà pré- loués à 70%. La culture-clients, qui place l'utilisateur au centre de la stratégie. Covivio accompagne dans la durée ses clients dans leurs stratégies immobilières, en co-définissant avec eux leurs projets et en nouant des relations partenariales durables (maturité moyenne ferme des baux de 7 ans). Cela se traduit notamment par une approche conseil forte, une politique servicielle ambitieuse et toujours plus de flexibilité, avec par exemple des offres hybrides alliant bail commercial et contrat flexible. Bonnes performances opérationnelles sur l'ensemble des métiers Bureaux : croissance de +5,1% des revenus à périmètre constant Le début d'année confirme les tendances observées depuis plusieurs semestres, avec une demande concentrée sur les immeubles de qualité les plus centraux. En Île-de-France1, la demande placée s'inscrit en baisse annuelle de -39% à 317 400 m² sur le 1er trimestre 2023, Paris représentant 45% de cette demande (contre une moyenne de 40% sur les cinq dernières années). L'offre disponible continue à baisser à Paris (-2% sur 3 mois et -14% sur un an) quand elle progresse en périphérie (+4% sur 3 mois et + 9% sur un an dans le Croissant Ouest). Cette polarisation du marché est illustrée par des loyers prime en hausse (+4% sur un an à 1 000 €/m²), tandis que les mesures d'accompagnement s'établissent à 16% à Paris QCA vs 34% à la Défense (à fin 2022). Au cours du 1er trimestre, Covivio a commercialisé ou renouvelé 37 300 m² de bureaux (21 800 m² de nouvelles commercialisations). Les baux reloués ou renouvelés ont été signés avec une réversion moyenne de +12% par rapport aux précédent loyers IFRS. Les bonnes performances locatives sont également visibles sur l'ensemble 1 Source : Immostat 2

COVIVIO ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2023 des 9 sites Wellio (7 en France, 2 en Italie), dont les prix moyens se sont inscrits en hausse annuelle de +15% au 1er trimestre 2023. En France, le 1er trimestre a été marqué par le départ annoncé du locataire de l'immeuble Atlantis (11 500 m²) à Issy-les-Moulineaux, mais également par une bonne dynamique locative sur d'autres zones du croissant ouest : 2 800 m² ont été signés sur la tour CB 21 à Paris-La Défense, portant le taux d'occupation à 98% ; à Boulogne- Billancourt, l'immeuble 32B est dorénavant 100% loué suite à deux nouvelles prises à bail (1 450 m²). Le groupe a également commercialisé 3 100 m² supplémentaires dans l'immeuble Maslö à Levallois-Perret, portant son taux d'occupation à 44%. En Italie, la dynamique est restée favorable. Le taux d'occupation se maintient à plus de 98% et 2 800 m² ont été précommercialisés dans l'immeuble Rozzano Strada, qui sera livré en 2024 (taux de pré-commercialisation de 40%). Enfin en Allemagne, d'importants succès ont été réalisés, avec 25 100 m² commercialisés dont 7 800 m² reloués dans l'immeuble Zeughaus, à Hambourg. Le taux d'occupation du patrimoine Bureaux en Allemagne gagne ainsi 3 points sur le trimestre, à 88%. Le taux d'occupation en bureaux s'établit à 92% vs 94% fin 2022, principalement sous l'effet de la livraison de l'immeuble Maslö à Levallois-Perret. Portés par l'indexation, les revenus des bureaux progressent de +5,1% à périmètre constant (contre +2,9% au T1 2022). Résidentiel allemand : poursuite de la dynamique locative Le déficit structurel de logements en Allemagne (estimé autour de 670 000 logements) ne cesse de s'accentuer, dans un contexte de flux migratoires continus, et de réduction de l'offre face à la hausse des coûts et la pénurie de main d'œuvre dans la construction. D'après la ZIA (Fédération allemande de l'immobilier), 280 000 logements auront été construits en 2022 et 245 000 sont attendus en 2023, bien loin de l'objectif du gouvernement allemand de 400 000 logements par an. Le déficit de logements, déjà au plus haut depuis 20 ans, devrait donc sensiblement dépasser les 700 000 unités ces prochaines années, alors que la population allemande a atteint un nouveau record en 2022 à 84,3 millions d'habitants. Ainsi, les loyers moyens de marché ont continué à progresser, notamment à Berlin, de +5,3% sur trois mois, et de +14,7% sur un an pour les immeubles existants (à environ 12,6 €/m²/mois fin 2022)2. En outre, les derniers indices d'indexation publiés en Allemagne (Mietspiegel) affichent de fortes hausses, de +6% à Dresde à +21% à Münich. Le prochain indice pour Berlin est attendu d'ici le 3e trimestre 2023. Dans ce contexte, Covivio bénéficie d'un patrimoine de qualité, occupé à 99%, et poursuit son travail d'asset management. Les loyers ont ainsi progressé de +3,9% à périmètre constant, et ce sur l'ensemble des zones géographiques : Berlin (+3,9%), Rhénanie-du-Nord-Westphalie (+4,1%), Hambourg (+3,1%) et Dresde et Leipzig (+3,0%). Le groupe a notamment bénéficié de la réversion locative de +16% en moyenne sur les relocations (dont +20% à Berlin). 2 Source : ImmoScout24 3

COVIVIO ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2023 La forte reprise en hôtellerie s'est poursuivie au 1er trimestre En hôtellerie, le rebond s'est poursuivi, avec des RevPAR (Revenus Par Chambre) en progression de +10% en Europe en février, par rapport à 2019. Si cette hausse continue à être soutenue par celle des prix moyens (+17%), les taux d'occupation sont également proches de leurs niveaux d'avant crise. En mars, les meilleures performances sont attribuables à l'Italie (+27%), au Royaume-Uni (+23%) et à la France (+15%). L'Allemagne, dont les performances sont plus dépendantes des grands évènements, reste en retard sur le 1er trimestre mais se rapproche toutefois des niveaux de 2019 en février/mars. Evolution des RevPAR (1) des hôtels en Europe 40% +27% 20% +23% +15% 0% +10%(2) -20% -4% -40% -60% -80% Source : MKG, chiffres préliminaires pour le mois de mars 2023 (1) Revenu par chambre disponible (2) Donnée à fin février 2023 Covivio tire pleinement parti de cette reprise via ses revenus variables (45% des revenus annualisés hôtels), en hausse de +236% à périmètre constant, tant sur les loyers du portefeuille loué à AccorInvest (+65% à périmètre constant) que sur l'EBITDA des hôtels détenus en murs et fonds (+2,8 M€ vs -0,1 M€ au T1 2022). Enfin, les loyers fixes (55% des revenus annualisés hôtels), collectés à 100%, affichent une hausse de +9% à périmètre constant (+30% y compris Royaume-Uni dont le nouveau bail a été signé en 2022), grâce à l'indexation et au travail d'asset management. Au total, les revenus hôteliers affichent une progression de +57,5% à périmètre constant. Covivio a poursuivi son travail d'asset management, notamment en signant un nouveau bail de 15 ans sur trois actifs en Espagne, exploités par Melià, permettant une hausse des loyers minimum garantis de plus de 30% et un rendement marginal sur investissement de l'ordre de 9%. En outre, sur ses hôtels détenus en murs et fonds, environ 30 M€ de capex (part du groupe) ont été initiés avec un rendement attendu de l'ordre de 10%. 4