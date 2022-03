Covivio : Détails des transactions sur actions propres du 7 au 11 mars 2022 15/03/2022 | 18:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de référence de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée la transaction financier marché COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:01:30 FR0000064578 63.04 EUR 1 AQEU 00299349953EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:01:40 FR0000064578 63.04 EUR 52 AQEU 00299350021EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:02:07 FR0000064578 63.02 EUR 62 XPAR 00299350289EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:03:21 FR0000064578 62.92 EUR 24 XPAR 00299351115EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:03:21 FR0000064578 62.92 EUR 16 XPAR 00299351116EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:03:21 FR0000064578 62.92 EUR 27 XPAR 00299351117EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:04:33 FR0000064578 62.76 EUR 66 XPAR 00299352010EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:06:43 FR0000064578 63.14 EUR 71 XPAR 00299353565EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:08:37 FR0000064578 62.94 EUR 73 XPAR 00299354917EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:09:11 FR0000064578 62.76 EUR 56 XPAR 00299355264EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:09:38 FR0000064578 62.58 EUR 72 XPAR 00299355499EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:11:10 FR0000064578 62.18 EUR 73 XPAR 00299356560EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:12:05 FR0000064578 61.92 EUR 91 XPAR 00299357352EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:13:59 FR0000064578 61.42 EUR 59 XPAR 00299358584EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:16:13 FR0000064578 61.28 EUR 86 XPAR 00299360167EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:18:19 FR0000064578 61.38 EUR 77 XPAR 00299361853EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:19:20 FR0000064578 61.16 EUR 76 XPAR 00299362697EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:21:00 FR0000064578 61.08 EUR 67 XPAR 00299363958EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:21:41 FR0000064578 60.90 EUR 83 XPAR 00299364630EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:23:31 FR0000064578 60.60 EUR 69 XPAR 00299366397EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:24:41 FR0000064578 60.58 EUR 20 XPAR 00299367437EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:24:41 FR0000064578 60.58 EUR 47 XPAR 00299367438EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:26:14 FR0000064578 60.72 EUR 17 XPAR 00299368710EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:26:14 FR0000064578 60.72 EUR 57 XPAR 00299368711EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:27:11 FR0000064578 60.48 EUR 79 XPAR 00299369397EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:27:47 FR0000064578 60.36 EUR 83 XPAR 00299370045EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:30:28 FR0000064578 60.20 EUR 84 XPAR 00299372538EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:34:00 FR0000064578 60.54 EUR 71 XPAR 00299375030EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:34:23 FR0000064578 60.46 EUR 61 XPAR 00299375393EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:34:23 FR0000064578 60.46 EUR 18 XPAR 00299375400EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:35:49 FR0000064578 60.72 EUR 15 XPAR 00299376291EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:35:50 FR0000064578 60.72 EUR 62 XPAR 00299376325EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:38:15 FR0000064578 61.06 EUR 65 XPAR 00299378141EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:39:19 FR0000064578 61.08 EUR 16 XPAR 00299378905EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:39:19 FR0000064578 61.08 EUR 62 XPAR 00299378906EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:42:02 FR0000064578 60.82 EUR 65 XPAR 00299381391EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:42:19 FR0000064578 60.76 EUR 71 XPAR 00299381567EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:44:21 FR0000064578 60.54 EUR 74 XPAR 00299382981EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:46:40 FR0000064578 60.58 EUR 3 XPAR 00299384555EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:47:03 FR0000064578 60.58 EUR 26 XPAR 00299384750EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:47:03 FR0000064578 60.58 EUR 34 XPAR 00299384751EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:49:04 FR0000064578 60.54 EUR 64 XPAR 00299386157EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:51:03 FR0000064578 60.40 EUR 7 XPAR 00299387283EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:51:03 FR0000064578 60.40 EUR 53 XPAR 00299387284EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:51:43 FR0000064578 60.36 EUR 4 XPAR 00299387638EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:51:45 FR0000064578 60.36 EUR 76 XPAR 00299387651EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:53:21 FR0000064578 60.44 EUR 70 XPAR 00299388746EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:53:21 FR0000064578 60.44 EUR 12 XPAR 00299388747EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:56:40 FR0000064578 60.50 EUR 38 XPAR 00299390756EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:56:40 FR0000064578 60.50 EUR 30 XPAR 00299390757EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 09:59:35 FR0000064578 60.58 EUR 58 XPAR 00299392797EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:01:11 FR0000064578 60.62 EUR 20 XPAR 00299394209EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:01:33 FR0000064578 60.62 EUR 51 XPAR 00299394462EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:02:28 FR0000064578 60.80 EUR 63 XPAR 00299395317EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:04:06 FR0000064578 60.80 EUR 67 XPAR 00299396548EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:06:02 FR0000064578 61.08 EUR 79 XPAR 00299397962EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:06:33 FR0000064578 61.10 EUR 65 XPAR 00299398376EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:09:27 FR0000064578 61.42 EUR 86 XPAR 00299400256EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:12:11 FR0000064578 61.58 EUR 11 XPAR 00299401979EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:12:11 FR0000064578 61.58 EUR 6 XPAR 00299401982EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:12:23 FR0000064578 61.58 EUR 102 XPAR 00299402134EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:14:31 FR0000064578 61.68 EUR 72 XPAR 00299403506EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:18:05 FR0000064578 61.36 EUR 77 XPAR 00299405832EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:19:30 FR0000064578 61.32 EUR 74 XPAR 00299406561EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:21:06 FR0000064578 61.28 EUR 72 XPAR 00299407452EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:24:03 FR0000064578 61.18 EUR 60 XPAR 00299409083EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:25:58 FR0000064578 61.14 EUR 63 XPAR 00299410165EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:26:34 FR0000064578 61.04 EUR 75 XPAR 00299410436EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:29:20 FR0000064578 61.06 EUR 71 XPAR 00299412274EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:31:33 FR0000064578 60.62 EUR 55 XPAR 00299413472EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:33:45 FR0000064578 60.86 EUR 64 XPAR 00299414475EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:35:02 FR0000064578 60.70 EUR 19 XPAR 00299415138EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:35:02 FR0000064578 60.70 EUR 26 XPAR 00299415139EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:35:02 FR0000064578 60.70 EUR 22 XPAR 00299415140EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:35:42 FR0000064578 60.60 EUR 82 XPAR 00299415436EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:39:11 FR0000064578 60.54 EUR 44 XPAR 00299417092EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:39:11 FR0000064578 60.54 EUR 26 XPAR 00299417093EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:39:11 FR0000064578 60.54 EUR 3 XPAR 00299417094EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:40:42 FR0000064578 60.40 EUR 69 XPAR 00299417924EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:44:22 FR0000064578 60.76 EUR 54 XPAR 00299420176EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:44:22 FR0000064578 60.76 EUR 14 XPAR 00299420177EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:45:21 FR0000064578 60.68 EUR 57 XPAR 00299420737EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:50:18 FR0000064578 60.54 EUR 73 XPAR 00299423870EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:53:09 FR0000064578 60.58 EUR 59 XPAR 00299425864EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:55:38 FR0000064578 60.74 EUR 24 XPAR 00299427471EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:55:43 FR0000064578 60.74 EUR 45 XPAR 00299427541EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 10:58:56 FR0000064578 61.06 EUR 71 XPAR 00299429772EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:00:02 FR0000064578 61.00 EUR 58 XPAR 00299430600EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites Page 1 Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de référence de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée la transaction financier marché COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:03:43 FR0000064578 61.02 EUR 8 XPAR 00299432963EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:03:43 FR0000064578 61.02 EUR 85 XPAR 00299432964EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:04:31 FR0000064578 60.88 EUR 67 XPAR 00299433454EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:05:55 FR0000064578 60.80 EUR 57 XPAR 00299434468EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:06:23 FR0000064578 60.72 EUR 73 XPAR 00299434832EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:10:04 FR0000064578 60.74 EUR 86 XPAR 00299437142EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:13:26 FR0000064578 60.90 EUR 69 XPAR 00299439082EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:14:25 FR0000064578 60.84 EUR 27 XPAR 00299439585EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:14:25 FR0000064578 60.84 EUR 44 XPAR 00299439586EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:15:24 FR0000064578 60.78 EUR 81 XPAR 00299440068EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:17:26 FR0000064578 60.64 EUR 33 XPAR 00299441408EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:22:06 FR0000064578 60.88 EUR 38 XPAR 00299444119EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:25:55 FR0000064578 61.10 EUR 90 CEUX 00299445765EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:25:55 FR0000064578 61.10 EUR 75 CEUX 00299445766EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:25:55 FR0000064578 61.10 EUR 186 CEUX 00299445767EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:33:57 FR0000064578 60.74 EUR 17 XPAR 00299450142EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:33:57 FR0000064578 60.74 EUR 66 XPAR 00299450143EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:37:12 FR0000064578 60.60 EUR 78 XPAR 00299451643EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:39:16 FR0000064578 60.58 EUR 66 XPAR 00299452544EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:41:09 FR0000064578 60.48 EUR 79 XPAR 00299453627EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:43:58 FR0000064578 60.54 EUR 58 XPAR 00299454891EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:48:14 FR0000064578 60.54 EUR 68 XPAR 00299456937EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:48:37 FR0000064578 60.46 EUR 56 XPAR 00299457120EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:50:14 FR0000064578 60.54 EUR 78 XPAR 00299458014EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:51:13 FR0000064578 60.48 EUR 30 XPAR 00299458488EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:51:21 FR0000064578 60.48 EUR 45 XPAR 00299458542EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:53:12 FR0000064578 60.46 EUR 87 XPAR 00299459618EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:54:52 FR0000064578 60.40 EUR 71 XPAR 00299460408EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 11:57:57 FR0000064578 60.36 EUR 79 XPAR 00299462346EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:00:28 FR0000064578 60.08 EUR 21 XPAR 00299463874EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:00:28 FR0000064578 60.08 EUR 42 XPAR 00299463877EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:05:09 FR0000064578 60.06 EUR 39 XPAR 00299466613EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:05:09 FR0000064578 60.06 EUR 39 XPAR 00299466615EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:05:50 FR0000064578 60.06 EUR 18 XPAR 00299467053EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:05:50 FR0000064578 60.06 EUR 53 XPAR 00299467054EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:09:51 FR0000064578 60.12 EUR 61 XPAR 00299469394EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:15:32 FR0000064578 60.28 EUR 66 XPAR 00299472432EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:17:03 FR0000064578 60.24 EUR 67 XPAR 00299473491EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:18:27 FR0000064578 60.22 EUR 74 XPAR 00299474286EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:18:54 FR0000064578 60.10 EUR 74 XPAR 00299474667EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:25:13 FR0000064578 60.60 EUR 108 XPAR 00299477947EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:29:10 FR0000064578 60.72 EUR 96 XPAR 00299479827EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:29:49 FR0000064578 60.64 EUR 81 XPAR 00299480240EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:34:03 FR0000064578 60.62 EUR 82 XPAR 00299482174EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:34:03 FR0000064578 60.62 EUR 20 XPAR 00299482185EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:36:07 FR0000064578 60.62 EUR 40 CEUX 00299483324EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:36:07 FR0000064578 60.62 EUR 40 TQEX 00299483323EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:40:48 FR0000064578 60.30 EUR 92 XPAR 00299485635EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:51:41 FR0000064578 60.50 EUR 66 XPAR 00299490577EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:53:04 FR0000064578 60.64 EUR 75 XPAR 00299491679EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:56:58 FR0000064578 60.82 EUR 64 XPAR 00299493509EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:58:31 FR0000064578 60.84 EUR 90 XPAR 00299494420EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 12:58:31 FR0000064578 60.84 EUR 213 XPAR 00299494421EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:07:23 FR0000064578 61.10 EUR 57 XPAR 00299500896EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:07:23 FR0000064578 61.10 EUR 19 XPAR 00299500897EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:11:38 FR0000064578 61.16 EUR 42 TQEX 00299503307EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:11:38 FR0000064578 61.16 EUR 26 XPAR 00299503308EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:13:38 FR0000064578 61.32 EUR 74 XPAR 00299504322EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:13:38 FR0000064578 61.32 EUR 6 XPAR 00299504324EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:16:02 FR0000064578 61.32 EUR 89 XPAR 00299505526EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:22:01 FR0000064578 61.66 EUR 8 XPAR 00299508750EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:22:01 FR0000064578 61.66 EUR 52 XPAR 00299508751EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:27:08 FR0000064578 61.76 EUR 63 XPAR 00299511340EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:29:07 FR0000064578 61.94 EUR 75 XPAR 00299512632EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:30:17 FR0000064578 61.86 EUR 65 XPAR 00299513208EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:33:43 FR0000064578 62.02 EUR 62 XPAR 00299514743EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:42:35 FR0000064578 62.22 EUR 37 XPAR 00299518413EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:42:35 FR0000064578 62.22 EUR 38 XPAR 00299518414EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:45:51 FR0000064578 62.34 EUR 66 XPAR 00299519743EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:46:44 FR0000064578 62.24 EUR 76 XPAR 00299520161EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:49:46 FR0000064578 62.10 EUR 89 XPAR 00299521384EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:52:24 FR0000064578 62.04 EUR 83 XPAR 00299522711EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:56:50 FR0000064578 62.06 EUR 45 XPAR 00299524611EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:56:50 FR0000064578 62.06 EUR 22 XPAR 00299524614EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:57:57 FR0000064578 61.98 EUR 15 XPAR 00299525089EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 13:57:57 FR0000064578 61.98 EUR 52 XPAR 00299525090EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:03:35 FR0000064578 62.00 EUR 78 XPAR 00299527752EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:06:06 FR0000064578 61.94 EUR 78 XPAR 00299529179EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:17:08 FR0000064578 62.32 EUR 103 CEUX 00299534238EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:17:12 FR0000064578 62.32 EUR 234 XPAR 00299534308EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:26:38 FR0000064578 62.54 EUR 78 XPAR 00299538970EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:28:28 FR0000064578 62.52 EUR 70 XPAR 00299539926EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:32:58 FR0000064578 62.50 EUR 35 XPAR 00299542318EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:32:58 FR0000064578 62.50 EUR 125 XPAR 00299542319EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:37:43 FR0000064578 62.56 EUR 79 XPAR 00299545222EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:37:43 FR0000064578 62.56 EUR 5 XPAR 00299545223EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:42:11 FR0000064578 62.72 EUR 53 XPAR 00299547987EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:42:11 FR0000064578 62.72 EUR 15 XPAR 00299547988EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites Page 2 Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de référence de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée la transaction financier marché COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:42:42 FR0000064578 62.62 EUR 87 XPAR 00299548326EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:48:46 FR0000064578 62.86 EUR 86 XPAR 00299551576EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:50:55 FR0000064578 62.82 EUR 46 XPAR 00299552805EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:50:55 FR0000064578 62.82 EUR 9 XPAR 00299552806EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:50:55 FR0000064578 62.82 EUR 33 XPAR 00299552807EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:51:23 FR0000064578 62.70 EUR 75 XPAR 00299553108EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:51:23 FR0000064578 62.70 EUR 4 XPAR 00299553110EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:54:21 FR0000064578 62.76 EUR 64 XPAR 00299554830EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 14:59:04 FR0000064578 62.82 EUR 93 XPAR 00299557721EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:01:38 FR0000064578 62.72 EUR 83 XPAR 00299559607EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:06:01 FR0000064578 63.14 EUR 300 CEUX 00299563330EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:06:01 FR0000064578 63.14 EUR 75 CEUX 00299563331EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:06:01 FR0000064578 63.14 EUR 16 CEUX 00299563332EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:15:10 FR0000064578 63.24 EUR 82 XPAR 00299569400EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:17:29 FR0000064578 63.20 EUR 31 XPAR 00299570921EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:17:29 FR0000064578 63.20 EUR 61 XPAR 00299570922EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:22:05 FR0000064578 63.32 EUR 26 XPAR 00299573757EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:24:13 FR0000064578 63.50 EUR 24 CEUX 00299575315EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:24:34 FR0000064578 63.50 EUR 75 CEUX 00299575477EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:24:34 FR0000064578 63.50 EUR 21 CEUX 00299575480EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:24:34 FR0000064578 63.50 EUR 28 XPAR 00299575478EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:24:34 FR0000064578 63.50 EUR 205 XPAR 00299575481EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:29:17 FR0000064578 63.44 EUR 81 XPAR 00299579000EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:29:17 FR0000064578 63.44 EUR 16 XPAR 00299579001EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:29:17 FR0000064578 63.44 EUR 20 XPAR 00299579002EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:09 FR0000064578 63.56 EUR 6 XPAR 00299582930EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:09 FR0000064578 63.56 EUR 15 XPAR 00299582931EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:09 FR0000064578 63.56 EUR 43 XPAR 00299582933EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:09 FR0000064578 63.56 EUR 7 XPAR 00299582934EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:09 FR0000064578 63.56 EUR 4 XPAR 00299582935EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:33:41 FR0000064578 63.38 EUR 82 XPAR 00299583794EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:36:12 FR0000064578 63.18 EUR 73 XPAR 00299586233EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:36:55 FR0000064578 63.16 EUR 95 XPAR 00299586767EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:37:56 FR0000064578 63.04 EUR 95 XPAR 00299587631EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:38:39 FR0000064578 63.12 EUR 15 XPAR 00299588265EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:38:39 FR0000064578 63.12 EUR 64 XPAR 00299588266EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:41:32 FR0000064578 63.20 EUR 77 XPAR 00299590593EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:43:11 FR0000064578 62.94 EUR 94 XPAR 00299592025EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:45:51 FR0000064578 63.16 EUR 59 XPAR 00299594273EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:45:51 FR0000064578 63.16 EUR 26 XPAR 00299594280EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:47:02 FR0000064578 63.08 EUR 75 XPAR 00299595100EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:49:02 FR0000064578 63.20 EUR 76 XPAR 00299596817EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:49:38 FR0000064578 63.22 EUR 78 XPAR 00299597425EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:55:17 FR0000064578 63.58 EUR 17 CEUX 00299602003EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:55:48 FR0000064578 63.60 EUR 226 CEUX 00299602707EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:55:48 FR0000064578 63.60 EUR 49 CEUX 00299602708EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:55:48 FR0000064578 63.60 EUR 117 TQEX 00299602706EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 15:55:48 FR0000064578 63.60 EUR 11 XPAR 00299602709EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:00:59 FR0000064578 63.22 EUR 86 XPAR 00299607204EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:03:22 FR0000064578 63.26 EUR 11 XPAR 00299609071EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:03:22 FR0000064578 63.26 EUR 10 XPAR 00299609072EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:03:22 FR0000064578 63.26 EUR 6 XPAR 00299609073EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:03:22 FR0000064578 63.26 EUR 32 XPAR 00299609074EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:03:22 FR0000064578 63.26 EUR 24 XPAR 00299609075EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:04:15 FR0000064578 63.22 EUR 65 XPAR 00299609814EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:06:55 FR0000064578 63.32 EUR 70 AQEU 00299612296EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:06:55 FR0000064578 63.32 EUR 34 CEUX 00299612297EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:06:55 FR0000064578 63.32 EUR 81 CEUX 00299612298EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:06:55 FR0000064578 63.32 EUR 10 XPAR 00299612295EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:06:55 FR0000064578 63.32 EUR 179 XPAR 00299612299EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:10:41 FR0000064578 63.08 EUR 86 XPAR 00299615884EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:13:00 FR0000064578 63.00 EUR 98 XPAR 00299617970EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:14:25 FR0000064578 62.84 EUR 8 XPAR 00299619295EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:14:25 FR0000064578 62.84 EUR 71 XPAR 00299619296EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:14:25 FR0000064578 62.84 EUR 16 XPAR 00299619297EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:16:57 FR0000064578 62.84 EUR 88 XPAR 00299621442EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:19:34 FR0000064578 62.92 EUR 52 XPAR 00299623884EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:19:34 FR0000064578 62.92 EUR 52 XPAR 00299623885EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:22:00 FR0000064578 62.94 EUR 98 XPAR 00299625836EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:23:30 FR0000064578 62.88 EUR 56 XPAR 00299628506EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:23:30 FR0000064578 62.88 EUR 22 XPAR 00299628507EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:23:30 FR0000064578 62.88 EUR 9 XPAR 00299628510EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:24:13 FR0000064578 62.80 EUR 98 XPAR 00299630369EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:26:16 FR0000064578 62.88 EUR 87 XPAR 00299633542EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:26:35 FR0000064578 62.86 EUR 84 XPAR 00299633876EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:28:56 FR0000064578 62.76 EUR 77 XPAR 00299636081EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:30:58 FR0000064578 62.78 EUR 76 XPAR 00299638240EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:30:58 FR0000064578 62.78 EUR 21 XPAR 00299638243EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:31:49 FR0000064578 62.72 EUR 90 XPAR 00299638910EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:34:00 FR0000064578 62.68 EUR 46 XPAR 00299641863EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:34:00 FR0000064578 62.68 EUR 24 XPAR 00299641864EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:34:00 FR0000064578 62.68 EUR 20 XPAR 00299641879EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:35:34 FR0000064578 62.68 EUR 26 XPAR 00299644469EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:35:34 FR0000064578 62.68 EUR 38 XPAR 00299644470EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:36:37 FR0000064578 62.66 EUR 88 XPAR 00299646004EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:39:51 FR0000064578 62.68 EUR 78 XPAR 00299649877EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:41:58 FR0000064578 62.68 EUR 22 XPAR 00299652101EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:41:58 FR0000064578 62.68 EUR 48 XPAR 00299652104EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites Page 3 Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de référence de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée la transaction financier marché COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:43:22 FR0000064578 62.70 EUR 36 CEUX 00299653488EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:43:22 FR0000064578 62.70 EUR 20 XPAR 00299653487EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 38 CEUX 00299656459EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 51 CEUX 00299656460EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 39 CEUX 00299656462EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 116 XPAR 00299656461EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 177 XPAR 00299656463EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:14 FR0000064578 62.90 EUR 15 XPAR 00299656464EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:46:15 FR0000064578 62.90 EUR 2 XPAR 00299656486EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:52:50 FR0000064578 62.76 EUR 6 CEUX 00299663929EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:52:50 FR0000064578 62.76 EUR 11 CEUX 00299663930EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:52:50 FR0000064578 62.76 EUR 10 CEUX 00299663931EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:52:50 FR0000064578 62.76 EUR 5 XPAR 00299663928EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:52:50 FR0000064578 62.76 EUR 2 XPAR 00299663932EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:53:24 FR0000064578 62.76 EUR 74 CEUX 00299664491EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:53:24 FR0000064578 62.76 EUR 33 CEUX 00299664493EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:53:24 FR0000064578 62.76 EUR 232 XPAR 00299664492EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:57:33 FR0000064578 62.58 EUR 75 XPAR 00299668436EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:57:33 FR0000064578 62.58 EUR 9 XPAR 00299668439EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:57:59 FR0000064578 62.54 EUR 77 XPAR 00299668992EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:57:59 FR0000064578 62.54 EUR 14 XPAR 00299668994EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 16:59:44 FR0000064578 62.58 EUR 89 TQEX 00299671142EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:02:57 FR0000064578 62.50 EUR 48 XPAR 00299674665EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:02:57 FR0000064578 62.50 EUR 18 XPAR 00299674667EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:04:53 FR0000064578 62.54 EUR 67 XPAR 00299676906EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:06:37 FR0000064578 62.74 EUR 50 XPAR 00299678884EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:06:41 FR0000064578 62.74 EUR 4 XPAR 00299678921EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:06:41 FR0000064578 62.74 EUR 274 XPAR 00299678922EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:06:41 FR0000064578 62.74 EUR 95 XPAR 00299678927EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:08:09 FR0000064578 62.66 EUR 57 XPAR 00299680472EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:10:39 FR0000064578 62.58 EUR 64 XPAR 00299683219EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:10:39 FR0000064578 62.58 EUR 13 XPAR 00299683220EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:14:28 FR0000064578 62.38 EUR 45 CEUX 00299687200EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:14:28 FR0000064578 62.38 EUR 40 TQEX 00299687199EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:16:06 FR0000064578 62.52 EUR 22 CEUX 00299689248EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:16:06 FR0000064578 62.52 EUR 22 CEUX 00299689249EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:16:06 FR0000064578 62.52 EUR 69 CEUX 00299689251EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:16:06 FR0000064578 62.52 EUR 243 XPAR 00299689250EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:19:03 FR0000064578 62.56 EUR 45 XPAR 00299692798EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:19:28 FR0000064578 62.56 EUR 26 XPAR 00299693195EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:19:28 FR0000064578 62.56 EUR 7 XPAR 00299693196EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:19:38 FR0000064578 62.56 EUR 28 XPAR 00299693361EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/03/2022 17:19:43 FR0000064578 62.58 EUR 11 XPAR 00299693474EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:03:40 FR0000064578 61.28 EUR 13 CEUX 00299720888EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:03:40 FR0000064578 61.28 EUR 15 CEUX 00299720889EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:03:40 FR0000064578 61.28 EUR 48 CEUX 00299720890EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:03:40 FR0000064578 61.24 EUR 65 XPAR 00299720887EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:03:43 FR0000064578 61.14 EUR 72 TQEX 00299720913EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:05:02 FR0000064578 61.56 EUR 71 XPAR 00299721525EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:05:55 FR0000064578 61.76 EUR 172 XPAR 00299721919EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:06:27 FR0000064578 61.68 EUR 63 XPAR 00299722202EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:06:27 FR0000064578 61.68 EUR 13 XPAR 00299722203EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:06:45 FR0000064578 61.68 EUR 15 CEUX 00299722376EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:06:45 FR0000064578 61.68 EUR 60 CEUX 00299722377EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:07:11 FR0000064578 61.92 EUR 38 XPAR 00299722534EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:07:11 FR0000064578 61.92 EUR 18 XPAR 00299722535EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:07:11 FR0000064578 61.92 EUR 425 XPAR 00299722536EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:09:38 FR0000064578 62.02 EUR 81 XPAR 00299723479EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:09:38 FR0000064578 62.02 EUR 52 XPAR 00299723481EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:09:38 FR0000064578 62.02 EUR 20 XPAR 00299723482EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:09:38 FR0000064578 62.02 EUR 76 XPAR 00299723483EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:10:44 FR0000064578 62.14 EUR 59 XPAR 00299724031EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:11:01 FR0000064578 62.24 EUR 87 CEUX 00299724190EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:11:01 FR0000064578 62.24 EUR 21 CEUX 00299724191EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:11:01 FR0000064578 62.24 EUR 269 CEUX 00299724192EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:11:06 FR0000064578 62.14 EUR 64 XPAR 00299724264EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 30 XPAR 00299724938EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 30 XPAR 00299724939EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 126 XPAR 00299724940EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 23 XPAR 00299724941EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 100 XPAR 00299724942EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 15 XPAR 00299724943EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:13 FR0000064578 62.50 EUR 61 XPAR 00299724944EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:12:41 FR0000064578 62.44 EUR 82 AQEU 00299725203EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:13:52 FR0000064578 62.46 EUR 33 XPAR 00299726061EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:14:36 FR0000064578 62.40 EUR 71 CEUX 00299726467EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:14:36 FR0000064578 62.46 EUR 30 XPAR 00299726453EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:14:46 FR0000064578 62.40 EUR 72 AQEU 00299726517EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:07 FR0000064578 62.28 EUR 7 XPAR 00299726768EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:07 FR0000064578 62.28 EUR 20 XPAR 00299726769EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:07 FR0000064578 62.28 EUR 12 XPAR 00299726770EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:07 FR0000064578 62.28 EUR 26 XPAR 00299726771EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:09 FR0000064578 62.24 EUR 68 CEUX 00299726810EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:15:09 FR0000064578 62.28 EUR 10 XPAR 00299726809EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:16:15 FR0000064578 62.10 EUR 70 XPAR 00299727500EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:16:31 FR0000064578 61.94 EUR 61 AQEU 00299727647EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:19:34 FR0000064578 62.62 EUR 54 XPAR 00299729417EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:19:34 FR0000064578 62.62 EUR 79 XPAR 00299729418EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites Page 4 Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de référence de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée la transaction financier marché COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:19:34 FR0000064578 62.62 EUR 200 XPAR 00299729421EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:20:59 FR0000064578 62.98 EUR 419 XPAR 00299730522EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:21:45 FR0000064578 63.04 EUR 71 CEUX 00299730897EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:21:45 FR0000064578 63.04 EUR 71 XPAR 00299730896EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:22:29 FR0000064578 63.06 EUR 81 CEUX 00299731451EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:24:17 FR0000064578 63.16 EUR 85 XPAR 00299732732EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:25:38 FR0000064578 63.34 EUR 353 XPAR 00299733571EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:25:59 FR0000064578 63.24 EUR 75 CEUX 00299733835EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:25:59 FR0000064578 63.24 EUR 16 CEUX 00299733836EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:26:09 FR0000064578 63.10 EUR 18 TQEX 00299734029EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:20 FR0000064578 63.72 EUR 73 XPAR 00299736362EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:39 FR0000064578 63.72 EUR 49 CEUX 00299736679EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:39 FR0000064578 63.72 EUR 32 CEUX 00299736681EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:39 FR0000064578 63.72 EUR 81 XPAR 00299736680EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:39 FR0000064578 63.72 EUR 232 XPAR 00299736682EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:29:59 FR0000064578 63.66 EUR 77 AQEU 00299736895EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:30:36 FR0000064578 63.44 EUR 13 CEUX 00299737323EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:30:36 FR0000064578 63.44 EUR 69 CEUX 00299737325EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:30:36 FR0000064578 63.44 EUR 89 XPAR 00299737324EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:31:38 FR0000064578 63.26 EUR 17 CEUX 00299738118EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:31:38 FR0000064578 63.26 EUR 75 CEUX 00299738119EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:31:38 FR0000064578 63.26 EUR 87 XPAR 00299738120EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:33:00 FR0000064578 63.54 EUR 57 XPAR 00299739110EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:33:00 FR0000064578 63.54 EUR 31 XPAR 00299739111EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:33:55 FR0000064578 63.46 EUR 76 XPAR 00299739893EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:34:22 FR0000064578 63.46 EUR 89 XPAR 00299740344EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:34:27 FR0000064578 63.36 EUR 84 TQEX 00299740402EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:34:36 FR0000064578 63.32 EUR 82 CEUX 00299740507EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:34:38 FR0000064578 63.26 EUR 68 XPAR 00299740558EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:36:02 FR0000064578 63.34 EUR 72 XPAR 00299741503EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:36:07 FR0000064578 63.28 EUR 62 CEUX 00299741603EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:36:08 FR0000064578 63.28 EUR 70 AQEU 00299741627EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:37:19 FR0000064578 63.36 EUR 60 XPAR 00299742598EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:37:19 FR0000064578 63.36 EUR 32 XPAR 00299742599EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:38:09 FR0000064578 63.48 EUR 78 XPAR 00299743230EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:39:15 FR0000064578 63.38 EUR 80 XPAR 00299744039EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:39:48 FR0000064578 63.44 EUR 75 XPAR 00299744400EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:40:41 FR0000064578 63.48 EUR 70 XPAR 00299745167EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:42:47 FR0000064578 63.70 EUR 194 XPAR 00299746590EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:42:47 FR0000064578 63.70 EUR 169 XPAR 00299746591EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:43:01 FR0000064578 63.60 EUR 75 CEUX 00299746763EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:43:01 FR0000064578 63.60 EUR 11 CEUX 00299746764EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:43:25 FR0000064578 63.34 EUR 55 XPAR 00299747219EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:43:36 FR0000064578 63.24 EUR 79 CEUX 00299747360EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:44:22 FR0000064578 63.18 EUR 75 AQEU 00299747883EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:45:21 FR0000064578 63.24 EUR 80 XPAR 00299748416EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:45:44 FR0000064578 63.06 EUR 69 CEUX 00299748782EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:45:44 FR0000064578 63.06 EUR 87 XPAR 00299748783EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:46:48 FR0000064578 63.28 EUR 77 XPAR 00299749743EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:47:11 FR0000064578 63.12 EUR 65 XPAR 00299750053EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:47:12 FR0000064578 63.12 EUR 1 XPAR 00299750078EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:48:43 FR0000064578 63.06 EUR 3 XPAR 00299750765EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:48:50 FR0000064578 63.06 EUR 66 XPAR 00299750863EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:50:30 FR0000064578 63.08 EUR 32 CEUX 00299751823EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:50:30 FR0000064578 63.08 EUR 30 CEUX 00299751826EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:50:38 FR0000064578 63.02 EUR 82 XPAR 00299751939EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:53:21 FR0000064578 62.94 EUR 398 XPAR 00299753576EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:53:29 FR0000064578 62.88 EUR 3 CEUX 00299753661EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:54:38 FR0000064578 62.96 EUR 53 CEUX 00299754657EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:54:38 FR0000064578 62.96 EUR 15 CEUX 00299754659EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:54:40 FR0000064578 62.92 EUR 69 AQEU 00299754680EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:54:42 FR0000064578 62.82 EUR 42 XPAR 00299754735EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:55:26 FR0000064578 62.78 EUR 87 XPAR 00299755057EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:57:26 FR0000064578 63.04 EUR 67 CEUX 00299756164EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 09:57:26 FR0000064578 63.04 EUR 67 XPAR 00299756162EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:00:19 FR0000064578 63.18 EUR 88 XPAR 00299757521EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:02:53 FR0000064578 63.64 EUR 502 XPAR 00299758918EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:11 FR0000064578 63.86 EUR 13 CEUX 00299760088EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:11 FR0000064578 63.86 EUR 92 CEUX 00299760089EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:51 FR0000064578 63.82 EUR 85 AQEU 00299760639EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:51 FR0000064578 63.82 EUR 86 CEUX 00299760636EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:51 FR0000064578 63.82 EUR 45 XPAR 00299760637EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:05:51 FR0000064578 63.82 EUR 56 XPAR 00299760638EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:06:26 FR0000064578 63.66 EUR 102 XPAR 00299760979EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:06:26 FR0000064578 63.66 EUR 3 XPAR 00299760981EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:07:15 FR0000064578 63.64 EUR 100 CEUX 00299761393EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:07:15 FR0000064578 63.64 EUR 81 XPAR 00299761394EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:08:07 FR0000064578 63.50 EUR 83 XPAR 00299761746EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:09:21 FR0000064578 63.58 EUR 97 XPAR 00299762413EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:12 FR0000064578 64.14 EUR 109 XPAR 00299764824EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:12 FR0000064578 64.14 EUR 386 XPAR 00299764825EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:34 FR0000064578 64.06 EUR 28 CEUX 00299764976EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:34 FR0000064578 64.06 EUR 11 CEUX 00299764977EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:34 FR0000064578 64.06 EUR 28 CEUX 00299764978EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:34 FR0000064578 64.06 EUR 10 CEUX 00299764979EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:14:34 FR0000064578 64.06 EUR 10 CEUX 00299764980EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:16:55 FR0000064578 64.04 EUR 78 CEUX 00299766006EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 08/03/2022 10:16:55 FR0000064578 64.02 EUR 90 XPAR 00299766007EXPA1 Plan d'attribution d'actions gratuites Page 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Covivio SA published this content on 15 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2022 17:11:05 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur COVIVIO 18:12 COVIVIO : Details of transactions in own shares from 7 to 11 March 2022 PU 18:12 COVIVIO : Détails des transactions sur actions propres du 7 au 11 mars 2022 PU 11/03 COVIVIO : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 10/03 Perial Asset Management acquiert le Club Med de Samoëns AO 09/03 COVIVIO : Details of transactions in own shares on 04 03 2022 PU 09/03 COVIVIO : Détails des transactions sur actions propres du 04 03 2022 PU 09/03 COVIVIO : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 4 mars 2022 PU 08/03 PARITÉ FEMMES-HOMMES : où en est Covivio ? PU 08/03 COVIVIO : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 07/03 COVIVIO : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO Recommandations des analystes sur COVIVIO 03/01 COVIVIO : Invest Securities reste neutre CF 2021 COVIVIO : Oddo ajuste son objectif de cours CF 2021 COVIVIO : Invest Securities ajuste son objectif de cours CF