Covivio : Détails transactions sur actions propres du 17-12 au 24-12 28/12/2021 | 18:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Code Numéro de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Devise identifiant référence de la Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) Unitaire achetée financier marché transaction COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:03:35 FR0000064578 68.88 EUR 27 CEUX 00289578563EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:03:35 FR0000064578 68.88 EUR 35 CEUX 00289578564EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:03:44 FR0000064578 68.88 EUR 65 AQEU 00289578609EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:08:16 FR0000064578 68.86 EUR 88 XPAR 00289579851EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:10:51 FR0000064578 68.88 EUR 35 TQEX 00289580607EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:10:51 FR0000064578 68.88 EUR 24 TQEX 00289580608EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:11:52 FR0000064578 68.88 EUR 150 XPAR 00289580868EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:11:52 FR0000064578 68.88 EUR 113 XPAR 00289580869EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:12:13 FR0000064578 68.84 EUR 66 XPAR 00289580911EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:14:37 FR0000064578 68.78 EUR 85 XPAR 00289581585EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:15:39 FR0000064578 68.92 EUR 80 CEUX 00289581945EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:15:39 FR0000064578 68.92 EUR 90 XPAR 00289581946EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:15:39 FR0000064578 68.92 EUR 39 XPAR 00289581947EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:15:39 FR0000064578 68.92 EUR 145 XPAR 00289581948EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:16:26 FR0000064578 68.88 EUR 22 XPAR 00289582164EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:16:26 FR0000064578 68.88 EUR 7 XPAR 00289582165EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:16:26 FR0000064578 68.88 EUR 45 XPAR 00289582166EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:00 FR0000064578 68.92 EUR 3 CEUX 00289582276EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:00 FR0000064578 68.92 EUR 49 CEUX 00289582277EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:00 FR0000064578 68.92 EUR 57 XPAR 00289582278EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:00 FR0000064578 68.92 EUR 78 XPAR 00289582279EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:31 FR0000064578 68.96 EUR 7 CEUX 00289582403EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:31 FR0000064578 68.96 EUR 25 CEUX 00289582404EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:31 FR0000064578 68.96 EUR 300 CEUX 00289582406EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:31 FR0000064578 68.96 EUR 29 CEUX 00289582407EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:17:54 FR0000064578 68.88 EUR 28 XPAR 00289582485EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:18:59 FR0000064578 68.92 EUR 13 XPAR 00289582785EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:19:54 FR0000064578 69.00 EUR 11 XPAR 00289583181EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:19:54 FR0000064578 69.00 EUR 35 XPAR 00289583182EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:19:54 FR0000064578 69.00 EUR 331 XPAR 00289583183EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 70 AQEU 00289583871EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 24 CEUX 00289583868EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 1 CEUX 00289583875EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 44 XPAR 00289583869EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 34 XPAR 00289583870EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 82 XPAR 00289583872EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 18 XPAR 00289583873EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:02 FR0000064578 69.00 EUR 2 XPAR 00289583874EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:22:23 FR0000064578 68.96 EUR 93 XPAR 00289583965EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:24:39 FR0000064578 68.96 EUR 117 XPAR 00289584712EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:25:30 FR0000064578 68.94 EUR 120 XPAR 00289584947EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:27:14 FR0000064578 69.04 EUR 75 CEUX 00289585538EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:27:14 FR0000064578 69.04 EUR 75 CEUX 00289585539EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:27:14 FR0000064578 69.04 EUR 5 CEUX 00289585541EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:27:14 FR0000064578 69.04 EUR 178 CEUX 00289585542EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:29:09 FR0000064578 69.06 EUR 37 AQEU 00289586253EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:29:09 FR0000064578 69.06 EUR 145 AQEU 00289586254EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:29:09 FR0000064578 69.06 EUR 146 XPAR 00289586255EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:29:45 FR0000064578 69.04 EUR 30 XPAR 00289586459EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:30:51 FR0000064578 69.02 EUR 81 XPAR 00289587233EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 26 TQEX 00289587810EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 225 TQEX 00289587813EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 75 TQEX 00289587814EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 7 TQEX 00289587815EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 1 TQEX 00289587816EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:31:45 FR0000064578 68.96 EUR 71 TQEX 00289587817EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:33:18 FR0000064578 69.06 EUR 342 XPAR 00289588624EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:34:55 FR0000064578 69.04 EUR 107 XPAR 00289589487EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:35:26 FR0000064578 69.02 EUR 13 CEUX 00289589787EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:35:26 FR0000064578 69.02 EUR 16 CEUX 00289589789EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:35:26 FR0000064578 69.02 EUR 70 CEUX 00289589790EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:35:26 FR0000064578 69.02 EUR 3 XPAR 00289589786EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:35:26 FR0000064578 69.02 EUR 243 XPAR 00289589788EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:37:17 FR0000064578 68.98 EUR 70 AQEU 00289590845EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:37:17 FR0000064578 68.98 EUR 70 XPAR 00289590846EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:37:45 FR0000064578 68.92 EUR 97 XPAR 00289591037EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 49 AQEU 00289591403EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 26 AQEU 00289591405EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 49 CEUX 00289591401EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 2 XPAR 00289591402EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 52 XPAR 00289591404EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:38:18 FR0000064578 68.90 EUR 103 XPAR 00289591406EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:04 FR0000064578 69.02 EUR 31 CEUX 00289592262EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:04 FR0000064578 69.02 EUR 17 CEUX 00289592263EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:04 FR0000064578 69.02 EUR 8 CEUX 00289592264EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:04 FR0000064578 69.02 EUR 56 CEUX 00289592265EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:14 FR0000064578 69.06 EUR 30 AQEU 00289592340EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:42 FR0000064578 69.08 EUR 336 XPAR 00289592566EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:40:42 FR0000064578 69.08 EUR 49 XPAR 00289592568EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:42:34 FR0000064578 69.24 EUR 367 XPAR 00289593651EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:43:48 FR0000064578 69.20 EUR 98 XPAR 00289594365EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:45:12 FR0000064578 69.26 EUR 88 CEUX 00289595292EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:45:12 FR0000064578 69.26 EUR 62 XPAR 00289595299EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:45:12 FR0000064578 69.26 EUR 158 XPAR 00289595303EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:46:26 FR0000064578 69.28 EUR 25 CEUX 00289596089EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:46:26 FR0000064578 69.28 EUR 49 CEUX 00289596090EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:46:26 FR0000064578 69.28 EUR 40 CEUX 00289596091EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:46:26 FR0000064578 69.28 EUR 199 CEUX 00289596092EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:47:05 FR0000064578 69.24 EUR 29 XPAR 00289596391EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:48:28 FR0000064578 69.22 EUR 343 XPAR 00289597303EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:51:15 FR0000064578 69.20 EUR 55 XPAR 00289599003EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:51:15 FR0000064578 69.20 EUR 74 XPAR 00289599004EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:51:46 FR0000064578 69.22 EUR 71 XPAR 00289599283EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:51:55 FR0000064578 69.22 EUR 7 AQEU 00289599362EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:52:01 FR0000064578 69.28 EUR 75 CEUX 00289599481EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:52:01 FR0000064578 69.28 EUR 58 CEUX 00289599482EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:52:03 FR0000064578 69.28 EUR 4 CEUX 00289599506EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:52:03 FR0000064578 69.28 EUR 323 CEUX 00289599507EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:54:22 FR0000064578 69.26 EUR 146 XPAR 00289600706EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:55:05 FR0000064578 69.22 EUR 135 XPAR 00289601148EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:57:37 FR0000064578 69.22 EUR 108 CEUX 00289602471EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 15:57:37 FR0000064578 69.22 EUR 248 XPAR 00289602472EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:02:13 FR0000064578 69.40 EUR 362 XPAR 00289605324EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:06:59 FR0000064578 69.36 EUR 111 XPAR 00289607807EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:10:51 FR0000064578 69.32 EUR 78 AQEU 00289609437EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:10:51 FR0000064578 69.32 EUR 79 AQEU 00289609438EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:11:01 FR0000064578 69.32 EUR 166 AQEU 00289609520EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:11:01 FR0000064578 69.30 EUR 7 TQEX 00289609521EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:12:24 FR0000064578 69.22 EUR 18 XPAR 00289610102EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:12:24 FR0000064578 69.22 EUR 82 XPAR 00289610103EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:16:26 FR0000064578 69.16 EUR 45 CEUX 00289612469EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:16:26 FR0000064578 69.16 EUR 16 TQEX 00289612466EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:16:26 FR0000064578 69.16 EUR 33 TQEX 00289612467EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:16:26 FR0000064578 69.16 EUR 16 TQEX 00289612468EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:16:26 FR0000064578 69.18 EUR 86 XPAR 00289612470EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:17:19 FR0000064578 69.18 EUR 56 CEUX 00289612940EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:17:19 FR0000064578 69.18 EUR 6 XPAR 00289612941EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:17:19 FR0000064578 69.18 EUR 43 XPAR 00289612942EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:20:30 FR0000064578 69.24 EUR 2 CEUX 00289614552EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:20:30 FR0000064578 69.24 EUR 366 CEUX 00289614553EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:26:56 FR0000064578 69.18 EUR 111 XPAR 00289618375EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:27:34 FR0000064578 69.16 EUR 90 XPAR 00289618702EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:11 FR0000064578 69.22 EUR 26 AQEU 00289620316EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:11 FR0000064578 69.20 EUR 3 CEUX 00289620315EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:17 FR0000064578 69.22 EUR 36 CEUX 00289620389EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:35 FR0000064578 69.22 EUR 16 CEUX 00289620670EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:35 FR0000064578 69.22 EUR 77 CEUX 00289620672EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:35 FR0000064578 69.22 EUR 31 CEUX 00289620673EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:35 FR0000064578 69.22 EUR 90 XPAR 00289620671EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:35 FR0000064578 69.22 EUR 19 XPAR 00289620674EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:38 FR0000064578 69.22 EUR 79 XPAR 00289620703EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:30:38 FR0000064578 69.22 EUR 49 XPAR 00289620704EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:36:40 FR0000064578 69.46 EUR 22 AQEU 00289625432EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:36:40 FR0000064578 69.46 EUR 26 AQEU 00289625434EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:36:40 FR0000064578 69.46 EUR 51 CEUX 00289625431EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:36:40 FR0000064578 69.46 EUR 260 XPAR 00289625433EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:38:58 FR0000064578 69.50 EUR 113 CEUX 00289626635EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:38:58 FR0000064578 69.50 EUR 269 XPAR 00289626636EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 150 CEUX 00289628308EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 75 CEUX 00289628309EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 66 CEUX 00289628310EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 43 CEUX 00289628312EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 65 TQEX 00289628307EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:41:59 FR0000064578 69.54 EUR 35 TQEX 00289628311EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:45:05 FR0000064578 69.58 EUR 84 XPAR 00289629822EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:45:33 FR0000064578 69.58 EUR 128 XPAR 00289630073EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:45:33 FR0000064578 69.58 EUR 16 XPAR 00289630074EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:45:33 FR0000064578 69.58 EUR 45 XPAR 00289630075EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:46:38 FR0000064578 69.58 EUR 51 CEUX 00289630715EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:46:38 FR0000064578 69.58 EUR 24 XPAR 00289630716EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:46:38 FR0000064578 69.58 EUR 84 XPAR 00289630717EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:52:32 FR0000064578 69.60 EUR 1 CEUX 00289633585EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:52:35 FR0000064578 69.60 EUR 98 XPAR 00289633601EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:52:35 FR0000064578 69.60 EUR 431 XPAR 00289633602EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:53:13 FR0000064578 69.56 EUR 51 XPAR 00289633896EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:53:13 FR0000064578 69.56 EUR 56 XPAR 00289633897EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:57:02 FR0000064578 69.50 EUR 17 XPAR 00289635849EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:57:02 FR0000064578 69.50 EUR 74 XPAR 00289635850EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.50 EUR 70 AQEU 00289637263EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.52 EUR 13 AQEU 00289637265EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.50 EUR 90 XPAR 00289637262EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.50 EUR 16 XPAR 00289637264EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.52 EUR 70 XPAR 00289637266EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.52 EUR 33 XPAR 00289637267EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 16:59:31 FR0000064578 69.52 EUR 49 XPAR 00289637268EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:00:26 FR0000064578 69.40 EUR 94 XPAR 00289638235EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:01:23 FR0000064578 69.50 EUR 90 CEUX 00289638832EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:01:23 FR0000064578 69.50 EUR 478 CEUX 00289638833EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:02:10 FR0000064578 69.50 EUR 90 XPAR 00289639138EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:02:10 FR0000064578 69.50 EUR 312 XPAR 00289639139EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:03:31 FR0000064578 69.50 EUR 87 XPAR 00289639819EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:04:34 FR0000064578 69.48 EUR 91 XPAR 00289640408EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:05:49 FR0000064578 69.42 EUR 109 XPAR 00289641063EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:06:50 FR0000064578 69.46 EUR 121 CEUX 00289641666EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:06:50 FR0000064578 69.46 EUR 230 XPAR 00289641665EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:08:10 FR0000064578 69.48 EUR 109 XPAR 00289642260EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:08:50 FR0000064578 69.50 EUR 20 AQEU 00289642571EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:08:50 FR0000064578 69.50 EUR 26 AQEU 00289642572EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:08:53 FR0000064578 69.50 EUR 629 XPAR 00289642583EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:10:48 FR0000064578 69.50 EUR 78 XPAR 00289643546EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:10 FR0000064578 69.52 EUR 7 CEUX 00289643743EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:38 FR0000064578 69.54 EUR 75 CEUX 00289644078EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:38 FR0000064578 69.54 EUR 75 CEUX 00289644079EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:38 FR0000064578 69.54 EUR 75 CEUX 00289644081EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:38 FR0000064578 69.54 EUR 60 CEUX 00289644082EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:38 FR0000064578 69.54 EUR 32 CEUX 00289644083EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:11:49 FR0000064578 69.54 EUR 19 XPAR 00289644203EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:12:49 FR0000064578 69.52 EUR 74 XPAR 00289644777EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:12:49 FR0000064578 69.52 EUR 27 XPAR 00289644778EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 40 CEUX 00289646029EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 46 CEUX 00289646030EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 6 CEUX 00289646031EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 6 CEUX 00289646032EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 209 CEUX 00289646033EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 31 TQEX 00289646034EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:15:01 FR0000064578 69.58 EUR 19 XPAR 00289646035EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:20:28 FR0000064578 69.64 EUR 124 XPAR 00289650179EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:20:28 FR0000064578 69.64 EUR 4 XPAR 00289650181EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:20:28 FR0000064578 69.64 EUR 23 XPAR 00289650182EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:20:28 FR0000064578 69.64 EUR 41 XPAR 00289650183EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:22:58 FR0000064578 69.70 EUR 75 AQEU 00289652172EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:22:58 FR0000064578 69.70 EUR 26 AQEU 00289652173EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:22:58 FR0000064578 69.70 EUR 5 AQEU 00289652175EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:24:14 FR0000064578 69.70 EUR 3 CEUX 00289653155EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:24:14 FR0000064578 69.70 EUR 21 CEUX 00289653156EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:24:14 FR0000064578 69.70 EUR 10 CEUX 00289653158EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:24:14 FR0000064578 69.70 EUR 82 CEUX 00289653159EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:24:14 FR0000064578 69.70 EUR 257 XPAR 00289653157EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:52 FR0000064578 69.78 EUR 61 AQEU 00289656146EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:52 FR0000064578 69.78 EUR 125 AQEU 00289656147EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:52 FR0000064578 69.78 EUR 13 CEUX 00289656148EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:56 FR0000064578 69.80 EUR 40 XPAR 00289656167EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:56 FR0000064578 69.80 EUR 269 XPAR 00289656168EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:27:56 FR0000064578 69.80 EUR 169 XPAR 00289656173EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:28:53 FR0000064578 69.78 EUR 20 XPAR 00289656776EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:28:54 FR0000064578 69.78 EUR 85 XPAR 00289656798EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:29:40 FR0000064578 69.82 EUR 33 AQEU 00289658093EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:29:43 FR0000064578 69.82 EUR 70 AQEU 00289658154EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/12/2021 17:29:46 FR0000064578 69.82 EUR 4 AQEU 00289658261EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:01:51 FR0000064578 68.30 EUR 72 XPAR 00289680587EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:08 FR0000064578 68.16 EUR 5 CEUX 00289681568EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:08 FR0000064578 68.16 EUR 2 CEUX 00289681569EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:11 FR0000064578 68.16 EUR 36 CEUX 00289681600EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:11 FR0000064578 68.16 EUR 411 CEUX 00289681601EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:11 FR0000064578 68.16 EUR 16 CEUX 00289681602EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:11 FR0000064578 68.16 EUR 16 TQEX 00289681598EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:05:11 FR0000064578 68.16 EUR 62 TQEX 00289681599EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:08:08 FR0000064578 68.04 EUR 21 XPAR 00289682588EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:08:08 FR0000064578 68.04 EUR 66 XPAR 00289682589EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:08:58 FR0000064578 68.22 EUR 442 XPAR 00289682888EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:10:51 FR0000064578 68.20 EUR 17 XPAR 00289683534EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:10:51 FR0000064578 68.20 EUR 42 XPAR 00289683535EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:10:51 FR0000064578 68.20 EUR 20 XPAR 00289683536EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:11:48 FR0000064578 68.18 EUR 76 XPAR 00289683915EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:13:16 FR0000064578 68.28 EUR 52 CEUX 00289684270EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:13:16 FR0000064578 68.28 EUR 44 CEUX 00289684272EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:13:16 FR0000064578 68.28 EUR 80 XPAR 00289684271EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:13:16 FR0000064578 68.28 EUR 173 XPAR 00289684273EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:13:50 FR0000064578 68.22 EUR 14 XPAR 00289684346EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 3 TQEX 00289685203EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 54 TQEX 00289685204EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 3 TQEX 00289685205EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 3 TQEX 00289685206EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 16 TQEX 00289685207EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:16:49 FR0000064578 68.22 EUR 281 TQEX 00289685208EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:17:07 FR0000064578 68.12 EUR 6 XPAR 00289685279EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:19:53 FR0000064578 68.08 EUR 2 XPAR 00289685862EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:19:55 FR0000064578 68.14 EUR 9 CEUX 00289685872EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:19:55 FR0000064578 68.14 EUR 7 CEUX 00289685873EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685988EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685989EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685990EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685991EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685992EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685993EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685994EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685995EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685996EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685997EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289685998EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686000EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686001EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686002EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686004EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686005EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686006EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686007EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686008EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686009EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686010EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686011EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686012EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686013EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686014EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:26 FR0000064578 68.16 EUR 1 TQEX 00289686015EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:38 FR0000064578 68.16 EUR 16 TQEX 00289686068EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:38 FR0000064578 68.16 EUR 75 TQEX 00289686069EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:38 FR0000064578 68.16 EUR 75 TQEX 00289686070EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:20:38 FR0000064578 68.16 EUR 200 TQEX 00289686071EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:23:17 FR0000064578 68.14 EUR 91 XPAR 00289687056EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:25:05 FR0000064578 68.22 EUR 6 XPAR 00289687631EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:25:47 FR0000064578 68.30 EUR 48 XPAR 00289687838EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:26:12 FR0000064578 68.32 EUR 339 XPAR 00289687981EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:26:12 FR0000064578 68.34 EUR 31 XPAR 00289687982EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:27:10 FR0000064578 68.22 EUR 94 XPAR 00289688169EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:27:10 FR0000064578 68.22 EUR 16 XPAR 00289688171EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:31:00 FR0000064578 68.38 EUR 72 CEUX 00289689112EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:31:00 FR0000064578 68.38 EUR 209 XPAR 00289689113EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:32:27 FR0000064578 68.30 EUR 7 XPAR 00289689436EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:32:27 FR0000064578 68.30 EUR 44 XPAR 00289689437EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:32:27 FR0000064578 68.30 EUR 52 XPAR 00289689438EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:33:16 FR0000064578 68.28 EUR 111 XPAR 00289689643EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:33:44 FR0000064578 68.12 EUR 86 XPAR 00289689749EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:33:44 FR0000064578 68.12 EUR 31 XPAR 00289689750EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:36:39 FR0000064578 68.22 EUR 264 XPAR 00289690607EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:43:20 FR0000064578 68.06 EUR 21 XPAR 00289692063EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:43:20 FR0000064578 68.06 EUR 60 XPAR 00289692064EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:45:08 FR0000064578 68.06 EUR 69 XPAR 00289692522EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:47:03 FR0000064578 68.04 EUR 79 XPAR 00289692905EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:48:02 FR0000064578 68.00 EUR 29 XPAR 00289693068EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:49:41 FR0000064578 67.94 EUR 47 XPAR 00289693446EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:53:23 FR0000064578 67.94 EUR 5 XPAR 00289694869EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:53:33 FR0000064578 68.06 EUR 46 AQEU 00289694928EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:53:33 FR0000064578 68.06 EUR 70 AQEU 00289694929EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:53:33 FR0000064578 68.06 EUR 1 AQEU 00289694930EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:54:09 FR0000064578 68.06 EUR 22 AQEU 00289695028EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:55:04 FR0000064578 68.06 EUR 50 XPAR 00289695274EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:55:10 FR0000064578 68.06 EUR 157 AQEU 00289695297EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:56:58 FR0000064578 68.06 EUR 66 XPAR 00289695940EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 09:59:23 FR0000064578 67.96 EUR 65 XPAR 00289696581EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:01:34 FR0000064578 67.98 EUR 22 CEUX 00289697535EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:01:34 FR0000064578 67.98 EUR 260 CEUX 00289697536EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:01:34 FR0000064578 67.98 EUR 29 CEUX 00289697537EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:05:57 FR0000064578 67.92 EUR 78 XPAR 00289698681EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:06 FR0000064578 67.70 EUR 63 XPAR 00289699157EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:11 FR0000064578 67.68 EUR 70 AQEU 00289699180EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:11 FR0000064578 67.68 EUR 28 CEUX 00289699179EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:40 FR0000064578 67.72 EUR 21 AQEU 00289699305EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:40 FR0000064578 67.72 EUR 14 AQEU 00289699308EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:40 FR0000064578 67.72 EUR 3 AQEU 00289699309EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:40 FR0000064578 67.72 EUR 11 CEUX 00289699304EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:07:40 FR0000064578 67.72 EUR 2 CEUX 00289699306EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:08:04 FR0000064578 67.70 EUR 79 XPAR 00289699497EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:08:21 FR0000064578 67.72 EUR 45 CEUX 00289699611EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:08:21 FR0000064578 67.72 EUR 404 CEUX 00289699612EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:08:21 FR0000064578 67.72 EUR 2 CEUX 00289699613EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:09:36 FR0000064578 67.64 EUR 43 XPAR 00289699905EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:09:38 FR0000064578 67.64 EUR 20 XPAR 00289699916EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:09:45 FR0000064578 67.64 EUR 19 XPAR 00289699936EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 4 AQEU 00289700043EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 8 AQEU 00289700046EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 1 AQEU 00289700048EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 55 CEUX 00289700042EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 12 CEUX 00289700044EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 12 CEUX 00289700045EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:12 FR0000064578 67.64 EUR 33 CEUX 00289700047EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:43 FR0000064578 67.68 EUR 34 CEUX 00289700204EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:43 FR0000064578 67.68 EUR 9 XPAR 00289700205EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:10:43 FR0000064578 67.68 EUR 12 XPAR 00289700206EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 46 CEUX 00289700363EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 74 CEUX 00289700368EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 43 XPAR 00289700364EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 23 XPAR 00289700366EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 19 XPAR 00289700367EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 86 XPAR 00289700369EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:13 FR0000064578 67.68 EUR 95 XPAR 00289700371EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:11:44 FR0000064578 67.58 EUR 33 XPAR 00289700491EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:12:41 FR0000064578 67.56 EUR 43 XPAR 00289700725EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:12:41 FR0000064578 67.56 EUR 45 XPAR 00289700727EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:14:06 FR0000064578 67.52 EUR 22 XPAR 00289701078EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:14:40 FR0000064578 67.52 EUR 61 XPAR 00289701323EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:14:40 FR0000064578 67.52 EUR 25 XPAR 00289701325EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:19:40 FR0000064578 67.72 EUR 1 CEUX 00289702771EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:19:40 FR0000064578 67.72 EUR 19 CEUX 00289702773EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:20 FR0000064578 67.80 EUR 12 XPAR 00289702948EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:20 FR0000064578 67.80 EUR 28 XPAR 00289702949EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:58 FR0000064578 67.80 EUR 75 XPAR 00289703076EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:58 FR0000064578 67.80 EUR 395 XPAR 00289703077EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:58 FR0000064578 67.76 EUR 32 XPAR 00289703078EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:20:58 FR0000064578 67.76 EUR 34 XPAR 00289703079EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:24:26 FR0000064578 67.76 EUR 70 AQEU 00289704061EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:24:26 FR0000064578 67.76 EUR 75 XPAR 00289704060EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:25:13 FR0000064578 67.70 EUR 102 XPAR 00289704267EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:29:31 FR0000064578 67.72 EUR 61 XPAR 00289705174EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:29:31 FR0000064578 67.72 EUR 12 XPAR 00289705175EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:29:31 FR0000064578 67.72 EUR 31 XPAR 00289705176EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 66 CEUX 00289705882EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 2 CEUX 00289705883EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 1 CEUX 00289705884EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 18 CEUX 00289705885EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 19 CEUX 00289705886EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 32 CEUX 00289705887EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 3 CEUX 00289705889EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 62 XPAR 00289705881EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:32:04 FR0000064578 67.72 EUR 20 XPAR 00289705888EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 12 AQEU 00289706685EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 2 AQEU 00289706686EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 23 AQEU 00289706687EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 25 CEUX 00289706688EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 44 CEUX 00289706689EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 58 XPAR 00289706684EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:35:37 FR0000064578 67.66 EUR 187 XPAR 00289706690EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:43:52 FR0000064578 67.66 EUR 67 XPAR 00289708305EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:44:18 FR0000064578 67.60 EUR 93 XPAR 00289708422EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:46:20 FR0000064578 67.56 EUR 65 XPAR 00289708882EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:46:20 FR0000064578 67.56 EUR 10 XPAR 00289708883EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:47:03 FR0000064578 67.52 EUR 90 XPAR 00289709078EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:49:49 FR0000064578 67.62 EUR 1 XPAR 00289709602EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:50:07 FR0000064578 67.64 EUR 45 CEUX 00289709672EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:50:07 FR0000064578 67.64 EUR 380 CEUX 00289709673EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:53:37 FR0000064578 67.62 EUR 78 XPAR 00289710367EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:55:01 FR0000064578 67.56 EUR 94 XPAR 00289710602EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:57:08 FR0000064578 67.62 EUR 226 CEUX 00289711108EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 10:57:08 FR0000064578 67.62 EUR 99 CEUX 00289711109EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:04:40 FR0000064578 68.02 EUR 45 CEUX 00289712971EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:04:40 FR0000064578 68.02 EUR 70 CEUX 00289712972EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:04:40 FR0000064578 68.02 EUR 20 CEUX 00289712973EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:04:40 FR0000064578 68.02 EUR 329 CEUX 00289712974EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:09:05 FR0000064578 68.10 EUR 113 CEUX 00289713916EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:09:05 FR0000064578 68.10 EUR 11 CEUX 00289713917EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:09:05 FR0000064578 68.10 EUR 76 CEUX 00289713918EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:09:05 FR0000064578 68.10 EUR 394 XPAR 00289713919EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:09:51 FR0000064578 68.08 EUR 102 XPAR 00289714032EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:10:42 FR0000064578 68.16 EUR 63 XPAR 00289714170EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:10:42 FR0000064578 68.16 EUR 12 XPAR 00289714171EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:10:42 FR0000064578 68.16 EUR 13 XPAR 00289714172EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:10:42 FR0000064578 68.16 EUR 33 XPAR 00289714173EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:11:16 FR0000064578 68.12 EUR 3 CEUX 00289714227EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:11:16 FR0000064578 68.12 EUR 42 CEUX 00289714228EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:11:16 FR0000064578 68.12 EUR 56 CEUX 00289714229EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:11:33 FR0000064578 68.12 EUR 244 XPAR 00289714272EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:15:08 FR0000064578 68.14 EUR 82 XPAR 00289715071EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:16:48 FR0000064578 68.16 EUR 76 XPAR 00289715671EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:16:48 FR0000064578 68.16 EUR 151 XPAR 00289715672EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:24:07 FR0000064578 68.30 EUR 6 XPAR 00289717299EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:24:07 FR0000064578 68.30 EUR 394 XPAR 00289717300EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:24:07 FR0000064578 68.30 EUR 15 XPAR 00289717301EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:24:34 FR0000064578 68.26 EUR 19 XPAR 00289717424EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:24:34 FR0000064578 68.26 EUR 74 XPAR 00289717425EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:27:50 FR0000064578 68.36 EUR 116 CEUX 00289717929EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:27:50 FR0000064578 68.36 EUR 190 XPAR 00289717930EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:27:50 FR0000064578 68.36 EUR 50 XPAR 00289717931EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:31:13 FR0000064578 68.36 EUR 100 XPAR 00289718728EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:32:04 FR0000064578 68.28 EUR 125 XPAR 00289718904EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:36:05 FR0000064578 68.22 EUR 61 XPAR 00289719508EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:37:00 FR0000064578 68.22 EUR 4 XPAR 00289719652EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:38:13 FR0000064578 68.14 EUR 113 XPAR 00289719903EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:45:03 FR0000064578 68.32 EUR 300 XPAR 00289721082EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:45:03 FR0000064578 68.32 EUR 93 XPAR 00289721083EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:50:23 FR0000064578 68.30 EUR 37 XPAR 00289722228EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 11:50:24 FR0000064578 68.30 EUR 52 XPAR 00289722329EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:01:19 FR0000064578 68.32 EUR 85 XPAR 00289724254EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:02:34 FR0000064578 68.32 EUR 33 XPAR 00289724457EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:02:34 FR0000064578 68.32 EUR 15 XPAR 00289724458EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:02:34 FR0000064578 68.32 EUR 80 XPAR 00289724459EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:04:05 FR0000064578 68.38 EUR 96 CEUX 00289724693EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:04:05 FR0000064578 68.38 EUR 98 XPAR 00289724692EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:04:05 FR0000064578 68.38 EUR 112 XPAR 00289724694EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:14:04 FR0000064578 68.26 EUR 77 XPAR 00289726421EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:20 FR0000064578 68.36 EUR 1 CEUX 00289727295EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:23 FR0000064578 68.38 EUR 61 XPAR 00289727310EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:23 FR0000064578 68.38 EUR 15 XPAR 00289727311EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:23 FR0000064578 68.38 EUR 54 XPAR 00289727312EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:23 FR0000064578 68.38 EUR 39 XPAR 00289727313EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:19:23 FR0000064578 68.38 EUR 25 XPAR 00289727314EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:21:28 FR0000064578 68.38 EUR 185 XPAR 00289727626EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:35:06 FR0000064578 68.48 EUR 90 XPAR 00289730004EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:35:06 FR0000064578 68.48 EUR 18 XPAR 00289730005EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:37:12 FR0000064578 68.54 EUR 25 XPAR 00289730328EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:37:12 FR0000064578 68.54 EUR 68 XPAR 00289730329EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:37:12 FR0000064578 68.54 EUR 163 XPAR 00289730330EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:37:12 FR0000064578 68.54 EUR 232 XPAR 00289730331EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:42:52 FR0000064578 68.46 EUR 103 XPAR 00289731117EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:44:17 FR0000064578 68.40 EUR 13 XPAR 00289731352EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:48:00 FR0000064578 68.40 EUR 18 XPAR 00289731873EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:48:00 FR0000064578 68.40 EUR 74 XPAR 00289731874EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:49:37 FR0000064578 68.34 EUR 8 XPAR 00289732234EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:49:37 FR0000064578 68.34 EUR 1 XPAR 00289732235EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 12:50:02 FR0000064578 68.34 EUR 49 XPAR 00289732296EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:01:15 FR0000064578 68.56 EUR 33 CEUX 00289734181EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:01:15 FR0000064578 68.56 EUR 72 CEUX 00289734184EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:01:15 FR0000064578 68.56 EUR 9 XPAR 00289734179EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:01:15 FR0000064578 68.56 EUR 294 XPAR 00289734183EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:09:03 FR0000064578 68.42 EUR 73 XPAR 00289735868EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:09:03 FR0000064578 68.42 EUR 28 XPAR 00289735869EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:14:37 FR0000064578 68.32 EUR 9 XPAR 00289736710EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:18:58 FR0000064578 68.32 EUR 64 XPAR 00289737489EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:18:58 FR0000064578 68.32 EUR 20 XPAR 00289737490EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:20:21 FR0000064578 68.32 EUR 71 CEUX 00289737696EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:22:53 FR0000064578 68.38 EUR 1 AQEU 00289738006EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:23:24 FR0000064578 68.44 EUR 119 CEUX 00289738093EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:23:24 FR0000064578 68.44 EUR 102 XPAR 00289738094EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:23:24 FR0000064578 68.44 EUR 178 XPAR 00289738095EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:24:05 FR0000064578 68.34 EUR 77 XPAR 00289738156EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:25:43 FR0000064578 68.28 EUR 91 XPAR 00289738521EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:36:37 FR0000064578 68.32 EUR 64 XPAR 00289740159EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:36:37 FR0000064578 68.32 EUR 20 XPAR 00289740160EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:43:29 FR0000064578 68.34 EUR 61 AQEU 00289741221EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:43:29 FR0000064578 68.34 EUR 1 XPAR 00289741220EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:44:52 FR0000064578 68.46 EUR 306 XPAR 00289741484EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:44:52 FR0000064578 68.46 EUR 45 XPAR 00289741485EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:44:52 FR0000064578 68.46 EUR 20 XPAR 00289741486EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 13:49:49 FR0000064578 68.32 EUR 92 XPAR 00289742510EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:02:09 FR0000064578 68.40 EUR 33 CEUX 00289744735EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:02:09 FR0000064578 68.40 EUR 75 CEUX 00289744738EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:02:09 FR0000064578 68.40 EUR 18 CEUX 00289744740EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:02:09 FR0000064578 68.40 EUR 300 XPAR 00289744736EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:02:09 FR0000064578 68.40 EUR 1 XPAR 00289744739EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié COVIVIO 969500P8M3W2XX376054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/12/2021 14:07:18 FR0000064578 68.42 EUR 106 XPAR 00289745621EXPA1 Couverture du plan d'actionnariat salarié Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Covivio SA published this content on 28 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2021 17:56:07 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur COVIVIO 18:57 COVIVIO : Details of transactions in own shares -17-12-to-24-12 PU 18:57 COVIVIO : Détails transactions sur actions propres du 17-12 au 24-12 PU 21/12 COVIVIO : cession de deux immeubles à CA Assurances CF 21/12 BOURSE DE PARIS : Buy the dip 21/12 EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, TotalEnergies, Bolloré, Ipsen, Oracle, Citrix, Tesla, Nike.. 20/12 Covivio cède ses parts dans deux immeubles pour 325 mlns d'euros DJ 20/12 COVIVIO : réalise 325 M€ de nouvelles cessions de bureaux core en France PU 20/12 BNP Paribas va céder sa filiale aux USA à BMO pour 14,4 milliards d'euros DJ 20/12 BNP Paribas cède sa filiale américaine Bank of the West AW 20/12 BNP Paribas va vendre Bank of the West au canadien BMO pour environ 16 milliards de dol.. ZR Recommandations des analystes sur COVIVIO 17/12 COVIVIO : Oddo ajuste son objectif de cours CF 26/10 COVIVIO : Invest Securities ajuste son objectif de cours CF 23/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Lufthansa, Entain, Alten, Trigano, Robertet, WDP, SKF, Covivio...