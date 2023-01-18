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    COV   FR0000064578

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Covivio : Document AMF CP. 2023DD880605

18/01/2023 | 18:10
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2023DD880605

17 janvier 2023

FR0000064578 - DD154950

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA SOCIETE ANONYME, Senior investment manager

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COVIVIO

LEI : FR0000064578

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000064578

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 62.0521 Euro

VOLUME : 186 174.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 62.0521 Euro

VOLUME : 186 174.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Covivio SA published this content on 18 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 January 2023 17:09:08 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 872 M 941 M -
Dette nette 2022 8 136 M 8 788 M -
PER 2022 10,1x
Rendement 2022 6,28%
Capitalisation 5 813 M 6 279 M -
VE / CA 2022 14,3x
VE / CA 2023 13,1x
Nbr Employés -
Flottant 64,0%
Graphique COVIVIO
Durée : Période :
Covivio : Graphique analyse technique Covivio | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COVIVIO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 62,00 €
Objectif de cours Moyen 56,94 €
Ecart / Objectif Moyen -8,15%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Joseph Kullmann Chief Executive Officer & Director
Paul Arkwright Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Biamonti Chairman
Laurie Goudallier Chief Transformation & IT Officer
Marielle Seegmuller Operations Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COVIVIO11.81%6 279
EQUINIX, INC.9.61%66 442
REALTY INCOME CORPORATION5.45%41 950
DIGITAL REALTY TRUST, INC.6.56%30 722
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.6.80%25 624
W. P. CAREY INC.7.43%17 466